الصفحة الرئيسية Z software IMS أدوات IMS
مصمم لتعزيز أداء IMS وتشغيله
رسم توضيحي يوضح كيفية عمل أدوات IMS مع الكمبيوتر المركزي

حسّن أداء IMS باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات حسب الطلب والمخصصة للتطبيقات.
ما الجديد؟

تحديثات دعم أدوات IBM IMS لمكتبة IMS 15:
حزم الحلول حزمة حلول قواعد بيانات IMS

تمكّن من إجراء عمليات إعادة تنظيم لقواعد البيانات عبر الإنترنت لدعم توافر دائم على مدار الساعة وإدارة قواعد بيانات IMS ذات الوظائف الكاملة وقواعد بيانات HALDB.

 حزمة أداء IMS

تمكّن من زيادة إنتاجية المحللين وتحسين أداء تطبيقات IMS، وكفاءة استخدام الموارد، وتوافر النظام.

 حزمة حلول استرداد IMS

استخدم حلًا متكاملًا للنسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامن لعدة مجموعات بيانات ومناطق Fast Path.

 مرفق الخدمات لقواعد بيانات IMS

يمكنك دعم إعادة تنظيم قواعد البيانات في وضع عدم الاتصال وإدارة قواعد بيانات IMS ذات الوظائف الكاملة وقواعد بيانات HALDB.

 حزمة IMS Fast Path

تمكّن من تحليل وصيانة وضبط قواعد بيانات IMS Fast Path باستخدام مجموعة أدوات سهلة الاستخدام تساعدك في تعزيز توافر النظام.

 حزمة IMS Transaction Manager

احصل على الأدوات اللازمة لمراقبة بيئة IMS Transaction Manager وإدارتها بشكل فعال.
أدوات إعادة تنظيم قواعد البيانات IMS Database Reorganization Expert for z/OS

تمكّن من تحقيق الكفاءة وتقليل وقت صيانة إعادة التنظيم.

 IMS High Performance Pointer Checker for z/OS

تحقق من قواعد بيانات IMS لديك مبكرًا وبانتظام للكشف عن المشكلات المحتملة.

 IMS Index Builder for z/OS

استفد من الإجراءات السهلة التي تتم بخطوة واحدة لبناء جميع مؤشرات IMS.

 IMS High Performance Image Copy for z/OS

أنشئ موارد نسخ احتياطي واسترداد لقواعد البيانات بسرعة عالية.

 IMS High Performance Prefix Resolution for z/OS

تمكّن من تحسين الإدارة من خلال تبسيط مهام حل البادئات والتحديثات.

 IMS Online Reorganization Facility for z/OS

أعد تنظيم قواعد بيانات IMS بينما تظل قيد التشغيل.

 IMS High Performance Load for z/OS

تمكّن من تحميل قواعد بيانات بسرعات عالية مع المزيد من القدرات.

 IMS High Performance Unload for z/OS

تمكّن من تفريغ قواعد البيانات بسرعات عالية مع قدرات إضافية.
أدوات إدارة قواعد البيانات IMS Administration Tool for z/OS

أدِر المهام الإدارية في IMS باستخدام أداة واحدة.

 IMS DEDB Fast Recovery for z/OS

تمكّن من تنفيذ بدء تشغيل IMS البارد غير المجدول بكفاءة، وحافظ على سلامة قاعدة البيانات بعد حدوث فشل طارئ خلال إعادة تشغيل IMS.

 IMS Library Integrity Utilities for z/OS

تمكّن من إدارة وصيانة سلامة واتساق قواعد بيانات IMS بفاعلية.

 IMS Cloning Tool for z/OS

تمكّن من أتمتة عملية الاستنساخ لأنظمة وقواعد بيانات IMS، ما يساعد على تقليل الوقت اللازم لنسخ قواعد بيانات IMS أو إنشاء استنساخ كامل لنظام IMS.

 IBM Security Guardium Data Encryption

يُمكنك تشفير الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات التي تستخدمها والتعامل مع لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى التقنية السحابية.

 Management Console for IMS and Db2 for z/OS

بسِّط إدارة بيئات النظام المعقدة.

 IMS Command Control Facility for z/OS

يمكنك تشغيل وتحليل وتنسيق أوامر IMS عبر ما يصل إلى 64 منطقة IMS على أي عدد من صور z/OS، وكل ذلك من نقطة تحكم واحدة.

 IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

حوّل قواعد بيانات IMS Full Function الحالية إلى قواعد بيانات IMS HALDB.

 IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

أنشئ وحدة عشوائية للوصول إلى مقاطع قواعد البيانات بشكل مباشر أو تسلسلي.

 IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

غيّر بيئة توليد نظام IMS وموارد التطبيقات بسهولة أكبر.

 IMS Tools Base for z/OS

يمكنك الوصول إلى بنية تحتية مشتركة تدعم مجموعة متنوعة من ميزات IMS Tools.
أدوات إدارة الأداء والمشكلات IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS

تمكّن من تحديد تأثير تغييرات تجمعات الذاكرة المؤقتة دون الحاجة إلى التخمين.

 IMS Performance Analyzer for z/OS

احصل على تقارير شاملة حول أداء المعاملات واستخدام الموارد لنظامي IMS DB وIMS TM لديك.

 IBM OMEGAMON for IMS on z/OS

يمكنك تحسين أداء وتوافر أنظمة IMS الحيوية وتقليل التأخيرات أو الانقطاعات المحتملة بفضل قدرات إعداد التقارير.

 IMS Network Compression Facility for z/OS

قلل من أوقات الاستجابة وتكاليف الخطوط عبر ضغط تدفقات البيانات التي تعتمد على بروتوكولات تدفق بيانات وحدة التحكم 3270.

 IMS Problem Investigator for z/OS

يمكنك تحديد المشكلات وحلها بسرعة وسهولة باستخدام هذه الأداة القوية لتحليل المشكلات في نظم إدارة قواعد بيانات IMS ونظم إدارة المعاملات IMS.

 IBM Transaction Analysis Workbench for z/OS

حلل أداء المعاملات ومشكلات السلوك وسهِّل عملية تحليل المشكلات.

 IBM Common Services Library for z/OS

احصل على منتج مجاني يتضمن مكونات ووظائف بنية تحتية مشتركة ضرورية لبعض أدوات IBM IMS.
أدوات إدارة الأنظمة والمعاملات IMS Batch Terminal Simulator for z/OS

حسّن إنتاجية برمجة التطبيقات واختبارها باستخدام ميزات تصحيح الأخطاء لضمان تشغيل تطبيقات IMS وDb2 وWebSphere MQ بشكل صحيح.

 IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

تمكّن من إدارة بيئة IMS ETO الخاصة بك بسلاسة.

 IMS Queue Control Facility for z/OS

تمكّن من إدارة قوائم انتظار رسائل IMS بكفاءة ودقة.

IMS Configuration Manager for z/OS

حلل وقارن تكوينات IMS بسهولة وفاعلية.

 IMS Program Restart Facility for z/OS

أعد تشغيل برامج الدفعات لنظام IMS تلقائيًا وبشكل دقيق لتقليل الأخطاء وزيادة التوافر.

 IMS Sysplex Manager for z/OS

تمكّن من إدارة أنظمة IMS المتعددة بفعالية.

 IMS Connect Extensions for z/OS

حسّن إدارة أعباء العمل، وتحليلات العمليات، والأمن، وتسجيل الأحداث والمزيد.
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