حسّن أداء IMS باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات حسب الطلب والمخصصة للتطبيقات.
تحديثات دعم أدوات IBM IMS لمكتبة IMS 15:
تمكّن من إجراء عمليات إعادة تنظيم لقواعد البيانات عبر الإنترنت لدعم توافر دائم على مدار الساعة وإدارة قواعد بيانات IMS ذات الوظائف الكاملة وقواعد بيانات HALDB.
تمكّن من زيادة إنتاجية المحللين وتحسين أداء تطبيقات IMS، وكفاءة استخدام الموارد، وتوافر النظام.
استخدم حلًا متكاملًا للنسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامن لعدة مجموعات بيانات ومناطق Fast Path.
يمكنك دعم إعادة تنظيم قواعد البيانات في وضع عدم الاتصال وإدارة قواعد بيانات IMS ذات الوظائف الكاملة وقواعد بيانات HALDB.
تمكّن من تحليل وصيانة وضبط قواعد بيانات IMS Fast Path باستخدام مجموعة أدوات سهلة الاستخدام تساعدك في تعزيز توافر النظام.
احصل على الأدوات اللازمة لمراقبة بيئة IMS Transaction Manager وإدارتها بشكل فعال.
تمكّن من تحقيق الكفاءة وتقليل وقت صيانة إعادة التنظيم.
تحقق من قواعد بيانات IMS لديك مبكرًا وبانتظام للكشف عن المشكلات المحتملة.
استفد من الإجراءات السهلة التي تتم بخطوة واحدة لبناء جميع مؤشرات IMS.
أنشئ موارد نسخ احتياطي واسترداد لقواعد البيانات بسرعة عالية.
تمكّن من تحسين الإدارة من خلال تبسيط مهام حل البادئات والتحديثات.
أعد تنظيم قواعد بيانات IMS بينما تظل قيد التشغيل.
تمكّن من تحميل قواعد بيانات بسرعات عالية مع المزيد من القدرات.
تمكّن من تفريغ قواعد البيانات بسرعات عالية مع قدرات إضافية.
أدِر المهام الإدارية في IMS باستخدام أداة واحدة.
تمكّن من تنفيذ بدء تشغيل IMS البارد غير المجدول بكفاءة، وحافظ على سلامة قاعدة البيانات بعد حدوث فشل طارئ خلال إعادة تشغيل IMS.
تمكّن من إدارة وصيانة سلامة واتساق قواعد بيانات IMS بفاعلية.
تمكّن من أتمتة عملية الاستنساخ لأنظمة وقواعد بيانات IMS، ما يساعد على تقليل الوقت اللازم لنسخ قواعد بيانات IMS أو إنشاء استنساخ كامل لنظام IMS.
يُمكنك تشفير الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات التي تستخدمها والتعامل مع لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى التقنية السحابية.
بسِّط إدارة بيئات النظام المعقدة.
يمكنك تشغيل وتحليل وتنسيق أوامر IMS عبر ما يصل إلى 64 منطقة IMS على أي عدد من صور z/OS، وكل ذلك من نقطة تحكم واحدة.
حوّل قواعد بيانات IMS Full Function الحالية إلى قواعد بيانات IMS HALDB.
أنشئ وحدة عشوائية للوصول إلى مقاطع قواعد البيانات بشكل مباشر أو تسلسلي.
غيّر بيئة توليد نظام IMS وموارد التطبيقات بسهولة أكبر.
يمكنك الوصول إلى بنية تحتية مشتركة تدعم مجموعة متنوعة من ميزات IMS Tools.
تمكّن من تحديد تأثير تغييرات تجمعات الذاكرة المؤقتة دون الحاجة إلى التخمين.
احصل على تقارير شاملة حول أداء المعاملات واستخدام الموارد لنظامي IMS DB وIMS TM لديك.
يمكنك تحسين أداء وتوافر أنظمة IMS الحيوية وتقليل التأخيرات أو الانقطاعات المحتملة بفضل قدرات إعداد التقارير.
قلل من أوقات الاستجابة وتكاليف الخطوط عبر ضغط تدفقات البيانات التي تعتمد على بروتوكولات تدفق بيانات وحدة التحكم 3270.
يمكنك تحديد المشكلات وحلها بسرعة وسهولة باستخدام هذه الأداة القوية لتحليل المشكلات في نظم إدارة قواعد بيانات IMS ونظم إدارة المعاملات IMS.
حلل أداء المعاملات ومشكلات السلوك وسهِّل عملية تحليل المشكلات.
احصل على منتج مجاني يتضمن مكونات ووظائف بنية تحتية مشتركة ضرورية لبعض أدوات IBM IMS.
حسّن إنتاجية برمجة التطبيقات واختبارها باستخدام ميزات تصحيح الأخطاء لضمان تشغيل تطبيقات IMS وDb2 وWebSphere MQ بشكل صحيح.
تمكّن من إدارة بيئة IMS ETO الخاصة بك بسلاسة.
تمكّن من إدارة قوائم انتظار رسائل IMS بكفاءة ودقة.
حلل وقارن تكوينات IMS بسهولة وفاعلية.
أعد تشغيل برامج الدفعات لنظام IMS تلقائيًا وبشكل دقيق لتقليل الأخطاء وزيادة التوافر.
تمكّن من إدارة أنظمة IMS المتعددة بفعالية.
حسّن إدارة أعباء العمل، وتحليلات العمليات، والأمن، وتسجيل الأحداث والمزيد.