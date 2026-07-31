IMS DEDB Fast Recovery for z/OS

تنفيذ عملية بدء تشغيل بارد غير مجدولة في IMS بسرعة، مع الحفاظ على سلامة قواعد بيانات IMS بعد حدوث فشل في النظام. تعمل أداة IMS DEDB Fast Recovery على تصحيح مجموعات بيانات السجل عبر الإنترنت (OLDS) واستعادة قواعد بيانات DEDB التي كانت نشطة عند تعطل IMS. كما تُنشئ أداة IMS DEDB Fast Recovery أوامر JCL الخاصة بأداة MSDB Dump Recovery ليتم تنفيذها قبل بدء التشغيل البارد لنظام IMS، وذلك من أجل استعادة قاعدة بيانات الذاكرة الرئيسية (MSDB)، وتعمل على تحديث وصيانة مجموعات بيانات RECON التابعة لنظام IMS Database Recovery Control (DBRC) عند الحاجة.