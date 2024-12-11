تعمل هذه الأداة على تجميع بيانات السجل والتتبع من نظام IMS وربطها معًا، ما يوفر معارف مهمة حول تحديثات قاعدة البيانات وتدفقات المعاملات. ويمكن للمستخدمين تتبع منّ حدّث قاعدة البيانات ومتى وما التغييرات التي أُجريت. يوفر هذا العرض الموحد للبيانات وضوحًا يساعد المتخصصين على حل المشكلات المعقدة بشكل أسرع من خلال رؤية "الصورة الكاملة".