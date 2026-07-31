أعد تشغيل برامج الدفعات لنظام IMS تلقائيًا وبشكل دقيق لتقليل الأخطاء وزيادة التوافر
تقوم IBM® IMS Program Restart Facility for z/OS بأتمتة معالجة نقطة التحقق، والتراجع، وإعادة التشغيل لبرامج رسائل IMS الدفعية (BMP) وبرامج الدفعات DLI/DBB لنظام IMS. حيث تدير عملية اختيار معرف نقطة التحقق من خلال تحديد مجموعة بيانات السجل الصحيحة لاستخدامها وإنشاء مهمة إعادة التشغيل برمجيًا. وتراقب عدد نقاط التحقق التي أنشأها التطبيق الدفعي لتحديد ما إذا كان هناك عدد قليل جدًا أو كثير جدًا تم إنشاؤه خلال فترة زمنية محددة. ويمكنك تجنب الأخطاء اليدوية وتحسين توفر IMS من خلال إعادة تشغيل مهام دفعة IMS المعطلة تلقائيًا وبشكل دقيق.
إن التعرف على أحدث معرف نقطة تحقق بشكل برمجي لعمليات إعادة تشغيل برامج الدفعات يساعدك على تجنب العمليات اليدوية المعرضة للأخطاء والحفاظ على تشغيل أنظمة IMS بسلاسة.
تساعدك إعادة تشغيل مهمة في نقطة التحقق الصحيحة على تقليل تلف البيانات الذي قد ينجم عن إعادة التشغيل من دون تحديد معرف نقطة تحقق.
إن تجنب التلف يعني تجنب التأخيرات وعدم توفر قاعدة البيانات لفترات أطول. وباستخدام IMS Program Restart Facility for z/OS، يمكنك زيادة كفاءة نظامك وموثوقيته.
استخدم الرابط أدناه للوصول إلى متطلبات البرمجيات التفصيلية لأداء IMS Program Restart Facility for z/OS.
استخدم الرابط أدناه للوصول إلى متطلبات الأجهزة التفصيلية لأداء IMS Program Restart Facility for z/OS.
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