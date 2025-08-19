يمكنك الوصول إلى خدمات IMS Connect Extensions مباشرةً من برامج REXX. قم تلقائيًا بإيقاف أو استئناف التوجيه إلى مخزن بيانات، أو تعديل قواعد التوجيه، أو تبديل السجل النشط، أو بدء تتبُّع الموارد، أو تحديث التعريفات، أو تنفيذ الأوامر على النظام أو مخزن البيانات المستهدف.