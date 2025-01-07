IMS Recovery Solution Pack for z/OS

يمكنك إجراء نسخ سريع لقاعدة البيانات واسترداد مجموعات بيانات قاعدة البيانات. ويمكن للعملية التلقائية إيقاف قاعدة البيانات عن الخدمة قبل أخذ نسخة احتياطية كاملة وإعادة تشغيلها بعد العملية. كما يمكنك إنشاء نسخ من مجموعة بيانات نسخ احتياطية قياسية لنظام IMS أو من مجموعة بيانات نسخ احتياطية مضغوطة. قلل عدد الأشرطة المستخدمة عن طريق تكديس أكثر من نسخة احتياطية واحدة على الشريط نفسه وأخذ نسخ احتياطية في أثناء تنفيذ أدوات إعادة التنظيم.