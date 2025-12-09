IMS Performance Solution Pack for z/OS

تحسين إنتاجية المحللين وتقديم أداء أكثر كفاءة لتطبيقات IMS، مع استخدام أفضل للموارد وزيادة توافر النظام.

احصل على نظرة عامة
رسم توضيحي لرجل يستخدم دفتر ملاحظات وأيقونات طرق تحسين الاتصال.

لمحة عامة

يوفر IBM IMS Performance Solution Pack for z/OS مجموعة شاملة من أدوات إدارة أداء IMS. يجمع بين IMS Connect Extensions وIMS Problem Investigator وIMS Performance Analyzer في حل متكامل لإدارة الأداء لبيئة IBM IMS الخاصة بك. هذه الأدوات تكمل بعضها، ما يجعل تحليل معاملات IMS من البداية إلى النهاية أسرع وأسهل، وبالتالي يدعم زيادة إنتاجية محللي المشكلات وتحسين أداء تطبيقات IMS والاستفادة على نحو أكثر كفاءة من موارد IMS وزيادة توافر النظام.

 IMS Tools: وظائف جديدة
Operations analytics

عرض بيانات ملخص معاملات IMS Connect في الوقت شبه الفعلي لمحركات التحليلات.
استخدام سجلات IMS لتحديد المشكلات

اختيار ودمج سجلات IMS Connect Extensions مع سجلات IMS تلقائيًا لعرض السجلات الخاصة فقط بالوقت الذي حدثت فيه المشكلة.
تحليل أداء المعاملات

استخدم IMS Problem Investigator لتصفح الأقسام في سجل IMS حيث توجد معاملات ضعيفة الأداء.
تحسين أداء IMS

تحقيق إنتاجية أعلى لمحللي المشكلات، وأداء أكثر كفاءة لتطبيقات IMS، واستخدام أفضل لموارد IMS، وزيادة توافر النظام.
تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة

تجنُّب الإخفاق في الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة من خلال التأكد من أن أنظمة IMS تعمل دائمًا بأقصى كفاءة.
تحديد مشكلات الأداء

تحديد أو استبعاد IMS Connect بسرعة كمصدر لمشكلات الأداء، ثم تحديد إذا ما كانت المشكلة في OTMA أو ODBM أو MQ أو Db2 أو قوائم الانتظار المشتركة أو أي أنظمة فرعية أخرى.

الأدوات المضمنة في حزمة الحلول

فريق من الخبراء الآسيويين في التقنية يعمل على مشروع لتوقع رؤى المبيعات.
IMS Connect Extensions

إدارة وصول TCP/IP بسهولة باستخدام IMS Connect Extensions. يمكنك إدارة معاملات TCP/IP وطلبات DRDA بشكل ديناميكي، واستخدام نقطة تحكم واحدة لعدة أنظمة IMS Connect، ومراقبة وتسجيل نشاط IMS Connect.

 استكشف IMS Connect Extensions for z/OS
مهندس شاب في تكنولوجيا المعلومات يعمل على فك تشفير البيانات أثناء جلوسه أمام أجهزة كمبيوتر.
IMS Performance Analyzer

احصل على تقارير شاملة لأداء المعاملات واستخدام موارد النظام لأنظمة IMS Database Manager (IMS DB) وIMS Transaction Manager (IMS TM) باستخدام IMS Performance Analyzer.

 استكشف IMS Performance Analyzer for z/OS
فريق من الأشخاص المبدعين يعملون على مكاتبهم في مكتب حديث.
IMS Problem Investigator

تحديد سبب المشكلات وتتبُّع تدفق الأحداث. يعمل IMS Problem Investigator على تنسيق وعرض بيانات السجلات، ما يمكِّن مبرمجي ومسؤولي IMS من تصفح السجلات والتحقيق فيها وتحليل المعاملات.

 استكشف IMS Problem Investigator for z/OS
الموارد

فريق متنوع يُجري عصفًا ذهنيًا في مكتب زجاجي لامع.
يمكن أن يساعدك فهم أحداث دورة الحياة على معرفة كيفية عمل أنظمتك الخاصة وتشخيص المشكلات.

شاهد الآن
امرأتان ورجل ينظرون إلى جهاز لوحي وهاتف في بيئة مكتبية.
اعثر على الإجابات وتعرف على التلميحات والنصائح للإعداد الأمثل لحزم حلول IBM IMS Tools.

تعرّف على المزيد

منتجات ذات صلة

IMS Recovery Solution Pack for z/OS

قلل من التعقيد التشغيلي وتأثير النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات واستردادها على موارد النظام مع حل متكامل للنسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامن لمجموعات بيانات متعددة ومناطق Fast Path.

 IMS Database Solution Pack for z/OS

تمكِّن مؤسستك من إجراء عمليات إعادة التنظيم عبر الإنترنت وإدارة قواعد بيانات IMS الكاملة والكبرى عالية التوافر (HALDBs) في حل متكامل واحد.

 IMS Fast Path Solution Pack for z/OS

تعزيز أداء قواعد بيانات Fast Path لديك باستخدام مجموعة واسعة وسهلة الاستخدام من الأدوات التي تساعد مسؤولي قواعد البيانات (DBAs) على تحليل هذه القواعد وصيانتها وضبطها.

 IMS Database Utility Solution Pack

يمكنك دعم إعادة تنظيم قواعد البيانات في وضع عدم الاتصال وإدارة قواعد بيانات IMS ذات الوظائف الكاملة وقواعد بيانات HALDB.

 حزمة حلول IMS Transaction Manager

توفر لك الأدوات اللازمة لمراقبة بيئة IMS Transaction Manager وإدارتها بشكل فعال.

 استكشف المزيد من IMS Tools

مصمم لتعزيز أداء IMS وتشغيله.
اتخذ الخطوة التالية

حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.
