IMS Fast Path Solution Pack for z/OS

دُمجت العديد من أدوات IMS Tools، بما في ذلك IMS High Performance Image Copy و IMS Library Integrity Utilities و IMS HP Fast Path Utilities و IMS DB Repair Facility في حل واحد موحد لإدارة قواعد بيانات IMS Fast Path.

يساعد Autonomics Director في الحفاظ على سلامة قواعد البيانات وأدائها وقابليتها للاسترداد. يوفر التكامل مع IBM Management Console for IMS and Db2® for z/OS واجهة ويب لمهام مسؤول قاعدة البيانات.