في بيئة قوائم الانتظار المشتركة، تبقى الرسائل التي كانت قيد المعالجة في قائمة الانتظار الخاملة وتتراكم إلى أن تُزيلها. يترتب على هذا التراكم انخفاض مستوى الأداء ويؤدي إلى هدر المساحة. في بيئة قوائم الانتظار غير المشتركة، يمكن أن تستخدم الرسائل ما يكفي من موارد التخزين المؤقت للتسبب في نقص في مساحة التخزين المؤقت. يمكن أن يؤدي نقص مساحة التخزين المؤقت إلى انتهاء IMS بشكل غير طبيعي. بالنسبة إلى بيئات قوائم الانتظار المشتركة وغير المشتركة على حد سواء، تساعدك IMS Queue Control Facility على فحص قوائم الانتظار وإزالة الرسائل التي لم تَعُد هناك حاجة إليها فقط.