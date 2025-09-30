تحسين إنتاجية برمجة التطبيقات واختبارها من خلال ميزات تصحيح الأخطاء لضمان عمل تطبيقات IMS وDb2 وWebSphere MQ بشكل صحيح.
يُعَد IBM IMS Batch Terminal Simulator for z/OS أداة للاختبار وتصحيح الأخطاء توفِّر وسيلة شاملة لفحص منطق برامج التطبيقات، وواجهات تطبيقات IMS، وأنشطة المعالجة عن بُعد، وكتل التحكم بتنسيق 3270، وأنشطة قواعد البيانات.
يُحاكي سلوك التطبيقات ويولِّد تقارير تحتوي على معلومات تفصيلية حول المعاملات التي تمت معالجتها. يعمل الحل على تحسين برمجة التطبيقات وإنتاجية الاختبار والكفاءة، ما يساهم في توفير الوقت والتكلفة.
زيادة إنتاجية مبرمجي التطبيقات من خلال توفير وسيلة شاملة لاختبار أنشطة تطبيقات IMS وقواعد البيانات وتصحيح أخطائها.
استخدام فترات اختبار التطبيق المرنة لتسهيل الجدولة والعمليات.
تقليل مهام مسؤولي النظام ومتطلبات موارد IMS بشكل كبير عند إعداد بيئة الاختبار.
استخدام بيئة اختبار خفيفة الوزن مقارنةً بالاختبار باستخدام موارد IMS الكاملة، لتقليل التكاليف ومعدل استهلاك MIPS.
الاستفادة من تقارير شاملة تعرض جميع الأنشطة أثناء تنفيذ البرنامج، مثل تتبُّع مكالمات IMS DLI، وتتبُّع مكالمات Db2، وتتبُّع مكالمات WebSphere MQ، وLU6.2/APPC، ورموز حالة ETO، وغير ذلك الكثير.
الاستفادة من محاكاة معالجة المعاملات في وضع الدفعات، وإنتاج قوائم تتضمن صور شاشات للمعاملات تشمل البيانات، ومعلومات تعريف المستخدم، والطابع الزمني، عبر برنامج تقارير التدقيق.
تمكين مبرمجي التطبيقات الجُدُد من معرفة وظائف برامجهم التطبيقية وسلوكها من خلال دراسة سيناريوهات الاختبار ومعلومات تتبُّع النشاط المسجَّلة.
تشغيل واختبار تطبيقات IMS من بيئة التطوير باستخدام واجهة Eclipse. يمكنك استخدام أدوات Eclipse الشائعة لإعداد مَعلمات التشغيل ومكتبات التطبيقات لتشغيل IMS Batch Terminal Simulator.
معالجة معاملات متعددة في خطوة واحدة دون الحاجة إلى أي تغييرات في كود IMS أو كتل التحكم أو المكتبات أو وحدات تحميل التطبيقات. تساعد فترات اختبار التطبيقات المرنة على تسهيل جدولة اختبار برامج التطبيقات وتنفيذها ضمن نظام أكثر استقرارًا عبر الإنترنت في كلٍّ من بيئات الاختبار والإنتاج.
الاستفادة من التكامل مع IBM Debug Tool for z/OS وRational Developer for System z لتوفير بيئة متكاملة لاختبار التطبيقات وتصحيح أخطائها.
يتطلب IMS Batch Terminal Simulator وجود إصدار حديث من IMS Database Manager. تشمل المتطلبات التشغيلية المشروطة ما يلي:
يعمل IMS Batch Terminal Simulator على أي تكوين أجهزة يدعم الإصدارات المطلوبة من IMS.
