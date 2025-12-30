أتمتة عملية استنساخ أنظمة وقواعد بيانات IMS، ما يساعد على تقليل الوقت اللازم لنسخ قواعد بيانات IMS أو إنشاء نسخة كاملة من نظام IMS.
تُتيح لك أداة ®IBM IMS™ Cloning Tool for z/OS نسخ أنظمة وقواعد بيانات IMS بسرعة لتعزيز توفُّر البيانات. باستخدام تقنية النسخ السريع إلى جانب الأتمتة وتقليل الجهود اليدوية، تساعد أداة IMS Cloning Tool على زيادة الإنتاجية وتقليل فترة التعطل عن العمل في بيئة الإنتاج بشكل كبير، وخفض تكاليف إنشاء نسخة مطابقة أو استنساخ نظام IMS وقواعد بياناته.
تساعدك الأداة على استنساخ أنظمة IMS الفرعية كاملة أو قواعد بيانات محددة بسرعة، وتبسيط إدارة الاستنساخ من خلال الأتمتة وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، وتحسين إنتاجية الفريق وتقليل الأخطاء عن طريق استبدال المهام اليدوية المرهقة.
تبسيط أنشطة الاستنساخ من خلال دمج واجهة ISPF والمساعدة على استخدام أداة IBM Db2® Cloning Tool. يمكنك الوصول إلى كِلا المنتجين، ما يجعل من السهل العثور على جميع أسماء مجموعات البيانات واختيار البيانات المطلوبة.
استخدام الأتمتة لإنشاء تعريفات قواعد بيانات جديدة على النظام المستهدف، وحذف مجموعات بيانات IMS المنعكسة على النظام المستهدف، وتحديث المعلومات الداخلية لتعكس إعادة تسمية مجموعات البيانات.
الاستفادة من الأداة لإنشاء نسخ متناسقة من قواعد البيانات عن طريق تطبيق السجلات عند استخدام النسخ المشوشة. يمكنك نسخ قواعد بيانات IMS في نفس النظام الفرعي أو إلى نظام فرعي مختلف.
منح المستخدمين وصولًا مستمرًا للتطبيقات من خلال نسخ متسقة على مستوى المعاملات للأداة. يمكنك تقليل عمليات الاستنساخ اليدوية عن طريق تحديث مجموعات بيانات التحكم الخاصة بنظام IMS المستهدف.
تقليل الوقت المستغرق وخطوات الاستنساخ من خلال إلغاء الحاجة إلى إعادة بناء الفهارس. يمكنك أتمتة عملية تنظيف مجموعات بيانات IMS المستهدفة التي تم تحديثها مسبقًا والتأكد من تضمين جميع البيانات المطلوبة.
تحديث بيئات الاختبار أو إنشاء بيئات جديدة باستخدام التكرار السريع وعمليات نسخ البيانات الأخرى. تعمل التكنولوجيا الواعية للتخزين على نسخ نظام IMS وبياناته، ما يساعد على تقليل الوقت وتقليل فترات التوقف.
أدِر المهام الإدارية في IMS باستخدام أداة واحدة.
تمكّن من تنفيذ عمليات بدء IMS غير المجدولة بكفاءة والحفاظ على سلامة قواعد البيانات بعد فشل إعادة تشغيل IMS الطارئة.
تمكّن من إدارة وصيانة سلامة واتساق قواعد بيانات IMS بفاعلية.
تحويل قواعد بيانات IMS Full Function الحالية إلى قواعد بيانات IMS HALDB
أنشئ وحدة عشوائية للوصول إلى مقاطع قواعد البيانات بشكل مباشر أو تسلسلي.
غيّر بيئة توليد نظام IMS وموارد التطبيقات بسهولة أكبر.
يمكنك الوصول إلى بنية تحتية مشتركة تدعم مجموعة متنوعة من ميزات IMS Tools.
حسّن أداء IMS باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات حسب الطلب والمخصصة للتطبيقات.