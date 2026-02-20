ما المقصود بتحسين التخزين وما أهميته؟

يُعد تحسين التخزين جانبًا مهمًا من تحسين البيانات بشكل عام، حيث يتضمن إستراتيجيات وتقنيات—مثل إزالة تكرار البيانات وضغطها—لتحسين الكفاءة. تساعد هذه الأساليب المؤسسات على إدارة الكميات الهائلة من البيانات غير المنظمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي (AI) وغيرها من أحمال التشغيل كثيفة البيانات.

مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، أصبح تحسين التخزين ضروريًا للمؤسسات التي تهدف إلى توسيع النطاق ودعم مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها. وفقًا لتقرير Mordor Intelligence، قُدر حجم سوق تخزين البيانات بنحو 250.77 مليار دولار أمريكي في عام 2025.¹ ومن المتوقع أن تصل إلى 483.90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 14.05%.

أدت الحاجة إلى حلول تخزين البيانات التي تدعم متطلبات الحوسبة المكثفة في الذكاء الاصطناعي و التعلم الآلي إلى هذا النمو. كما أن الحاجة إلى الحماية من فقدان البيانات الناتج عن الانقطاعات أو فشل الأنظمة أو الهجمات الإلكترونية تعزز هذا النمو.