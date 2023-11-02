ما المقصود بالتخزين غير القابل للتغيير؟

التخزين غير القابل للتغيير هو نوع من بروتوكول التخزين الذي يحمي البيانات المخزنة عن طريق منع أي تغييرات أو تعديلات لفترة زمنية محددة أو غير محددة.
في البرمجة الشيئية والوظيفية، يكون الكائن غير القابل للتغيير هو أي كائن لا يمكن تعديل حالته بعد إنشائه. وبالمثل، فإن التخزين غير القابل للتغيير لا يمكن تعديله أو حذفه أو إعادة كتابته بمجرد إنشائه وحفظه إلى أن تنتهي فترة الاحتفاظ المحددة.
يُستخدم التخزين غير القابل للتغيير للحفاظ على السجلات وحماية سلامة البيانات، وهو قائم على مبدأ أمن البيانات الكتابة مرة والقراءة عدة مرات (WORM). تسمح هذه الأنواع من أنظمة الملفات بالوصول إلى البيانات المخزنة بشكل متكرر بمجرد إنشائها، ولكن لا يتم تعديلها.
نظرًا إلى الاحتياج المتزايد لسلامة البيانات الحساسة، والتخزين الآمن، والنسخ الاحتياطي الموثوق، يقدم التخزين غير القابل للتغيير العديد من المزايا القيّمة مقارنة بأنظمة التخزين الأخرى.
ومع تطور الهجمات الإلكترونية، أصبحت حلول النسخ الاحتياطي التقليدية غير كافية في كثير من الأحيان. تستهدف هجمات الفدية الآن البيانات المخزنة مباشرةً عبر برامج خبيثة يمكنها تشفير البيانات وحظر المستخدمين من الأنظمة المهمة (أو حتى حذف الملفات بالكامل). يوفر النسخ الاحتياطي غير القابل للتغيير دفاعًا قويًا عبر ضمان وجود نسخة احتياطية سليمة دائمًا، ما يمنع فقدان البيانات التي لا يمكن استبدالها.
كما يمنع التخزين غير القابل للتغيير فقدان البيانات من أنواع التهديدات المختلفة. تشمل هذه التهديدات الحذف العرضي وتهديدات داخلية أخرى مثل التلاعب المتعمد بالبيانات أو إتلافها. حتى المستخدمين الذين قد يكون لديهم الأذونات المطلوبة لا يمكنهم تغيير المعلومات المحمية. سواء كان التغيير عرضيًا، أو مقصودًا لكنه خطأ، أو خبيثًا على وجه التحديد، فإن البيانات المخزنة ككائن غير قابل للتغيير لا يمكن أن تتأثر.
في الصناعات مثل المالية أو الرعاية الصحية التي تتطلب سياسات صارمة للاحتفاظ بالبيانات، يضمن التخزين غير القابل للتغيير بقاء البيانات من دون تغيير طوال فترة الاحتفاظ المطلوبة، ما يسهل الالتزام بمعايير الامتثال.
يأتي التخزين غير القابل للتغيير، الذي يتبع مبدأ "الكتابة مرة والقراءة عدة مرات"، في عدة أشكال ويمكن تحقيقه من خلال حلول برمجية أو أجهزة. وفي كلتا الحالتين، قد تختار المؤسسات تخزين بياناتها غير القابلة للتغيير على أجهزة موجودة داخل مقرها. لكن التخزين المحلي غير القابل للتغيير يكون عرضة للتلف المادي المحلي. ومع ذلك، يمكن عزل النسخ الاحتياطية المحلية غير القابلة للتغيير عن الثغرات الأوسع الموجودة في أنظمة الملفات التشغيلية. لا يزال هذا النهج يوفر العديد من الفوائد المرتبطة بالتخزين غير القابل للتغيير.
يمكن توسيع التخزين السحابي غير القابل للتغيير بسهولة وتكراره عبر مراكز بيانات متعددة، ما يضمن الوصول إلى النسخ الاحتياطية غير القابلة للتغيير حتى لو تعرض خادم أو أكثر لفترة من التعطل.
العزل المادي هو ممارسة فصل خادم أو جهاز تخزين عن شبكة المؤسسة بالكامل. وبما أن الجهاز المعزول غير متصل ببنية المؤسسة، فهو محمي من الهجمات الإلكترونية وأي حوادث قد تؤدي إلى فقدان البيانات. تُعد النسخ الاحتياطية المعزولة ماديًا المعيار الذهبي للنسخ الاحتياطية للبيانات.
هناك عدة سمات رئيسية تميّز التخزين غير القابل للتغيير عن غيره من أنواع التخزين.
بالإضافة إلى مجرد تخزين البيانات وحفظها، يمكن للتخزين غير القابل للتغيير توفير مصادقة قوية وبروتوكولات أذونات دقيقة، ما يتيح وصولاً سهلاً للمستخدمين المصرح لهم، ويمنع تمامًا أي وصول غير مصرح به.
يتيح تكرار التخزين غير القابل للتغيير إنشاء نسخ متعددة بسهولة. وفي حالة حدوث أي مشكلة، تضمن هذه النسخ الاحتياطية استمرارية العمل وتعزز أمن البيانات.
على عكس أنظمة الملفات التقليدية، يستخدم تخزين الكائنات بنية مسطحة تنظم وحدات منفصلة من البيانات في كائنات يمكن تخزينها واسترجاعها بكفاءة أكبر. وبهذه الطريقة، يزيل نظام تخزين الكائنات التعقيدات ومشكلات التوسع المرتبطة بنظام الملفات الهرمي، ما يحسن الأداء وقابلية التوسع.
على الرغم من أنه من الممكن إنشاء تخزين غير قابل للتغيير لفترة غير محدودة، فإن معظم البيانات لا تحتاج إلى الاحتفاظ بها إلى الأبد. ويمكن تخصيص التخزين غير القابل للتغيير بسهولة ليناسب أي سياق، سواء لفترات احتفاظ قصيرة أو طويلة.
من الحماية من برامج الفدية إلى النسخ الاحتياطي للتخزين السحابي، يقدم التخزين غير القابل للتغيير العديد من حالات الاستخدام القيّمة.
بالنسبة إلى المؤسسات التي تحتاج إلى سلامة البيانات واستمرارية العمل وحماية السجلات الحساسة، غالبًا ما تفوق فوائد التخزين غير القابل للتغيير أي عيوب محتملة. ومع ذلك، نظرًا إلى عدم إمكانية حذف البيانات أو تعديلها قبل تاريخ انتهاء الاحتفاظ المحدد، قد يصبح تخزين كميات كبيرة من البيانات غير القابلة للتغيير مكلفًا أو صعبًا.
يمكن توسيع التخزين غير القابل للتغيير المستند إلى السحابة بسهولة حسب خطط أسعار المزودين. ومع ذلك، سواء تم تخزين البيانات غير القابلة للتغيير محليًا أو في السحابة، فإنها تظل معرضة للتلف المادي مثل الحريق أو الفيضانات. لهذا السبب، تُفضَّل خيارات التخزين المستندة إلى السحابة لقدرتها على تكرار النسخة الاحتياطية غير القابلة للتغيير عبر مواقع متعددة لمراكز البيانات.
يكشف بحث IBV الجديد أسباب تغيُّر استراتيجيات السحابة. انضم إلى ندوة الإنترنت لإجراء محادثات أكثر ذكاءً وتأثيرًا.
استفِد من IBM Cloud Object Storage كمخزن بيانات محسَّن لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي؛ وحقِّق زيادة في أداء الأسعار إلى الضعفين مع تقليل التكاليف بما يصل إلى 50%.
تعرَّف على دور تخزين الكائنات في دعم البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي. وتعرَّف على دور إمكانية الوصول إلى البيانات وتنسيقها والحوكمة في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المؤسسي.
تعرَّف على الطريقة التي اتبعتها Blendow Group في استخدام الذكاء الاصطناعي مع IBM Cloud Object Storage لتعزيز كفاءة ونطاق تحليل المستندات القانونية بشكل كبير.
تعرَّف على كيفية مساهمة IBM FlashSystem في تعزيز أمن البيانات ومرونتها، والحماية من برامج الفدية والهجمات الإلكترونية من خلال الأداء المحسّن واستراتيجيات الاسترداد.
يمكنك تخزين البيانات بأي تنسيق وفي أي مكان مع قابلية التوسع والمرونة والأمن.
الوصول إلى خدمات التخزين السحابي للحصول على حلول تخزين بيانات قابلة للتوسع وآمنة وفعَّالة من حيث التكلفة.
أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM.
اكتشِف كيف يساعد IBM Cloud Object Storage المؤسسات على تخزين وحماية البيانات غير المنظمة على نطاق واسع.