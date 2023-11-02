ما المقصود بالتخزين غير القابل للتغيير؟

في البرمجة الشيئية والوظيفية، يكون الكائن غير القابل للتغيير هو أي كائن لا يمكن تعديل حالته بعد إنشائه. وبالمثل، فإن التخزين غير القابل للتغيير لا يمكن تعديله أو حذفه أو إعادة كتابته بمجرد إنشائه وحفظه إلى أن تنتهي فترة الاحتفاظ المحددة.

يُستخدم التخزين غير القابل للتغيير للحفاظ على السجلات وحماية سلامة البيانات، وهو قائم على مبدأ أمن البيانات الكتابة مرة والقراءة عدة مرات (WORM). تسمح هذه الأنواع من أنظمة الملفات بالوصول إلى البيانات المخزنة بشكل متكرر بمجرد إنشائها، ولكن لا يتم تعديلها.