استراتيجية الترحيل إلى Kubernetes وأفضل الممارسات

تم تطوير Kubernetes في الأصل بواسطة Google، وهو منصة تنسيق حاويات مفتوحة المصدر يتم صيانتها بواسطة مؤسسة Cloud Native Computing Foundation (CNCF) منذ عام 2015. ويُعرَف أيضًا باسم k8s أو kube، ويعمل على جدولة وأتمتة نشر التطبيقات المعبأة في حاويات وإدارتها وتوسيع نطاقها.

قبل ظهور Kubernetes، كان يتم تشغيل التطبيقات عادةً على خوادم مخصصة أو أجهزة افتراضية (VMs)، ما يجعل عملية التوسع مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا.

في بيئات الحاويات الحديثة، يُتيح محرك التشغيل (عادةً Docker) للمطورين بناء الحاويات ونشرها وتشغيلها وتحديثها وإدارتها. يوفر Kubernetes طبقة التنسيق اللازمة لإدارة المئات أو الآلاف من الحاويات على نطاق واسع. اليوم، يُعَد كلٌّ من Docker وKubernetes من أبرز أدوات النقل بالحاويات.

يتم نشر Kubernetes من خلال مجموعات تتكون من عُقد - كلٌّ منها يمثِّل جهازًا فعليًا أو جهازًا افتراضيًا. تحتوي كل مجموعة على عقدة رئيسية تُدير مستوى التحكم (بما في ذلك خادم واجهة برمجة التطبيقات وقاعدة بيانات etcd). تعمل تطبيقات Kubernetes في حجيرات، وهي أصغر الوحدات القابلة للنشر. وتحتوي عادةً على حاويات قائمة على نظام Linux تتشارك في التخزين والموارد الأخرى.

تشمل الميزات الرئيسية لنظام Kubernetes عمليات النشر لإدارة دورة حياة التطبيقات ومجموعات النسخ، وخدمات DNS والشبكات لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى المساحات الاسمية لعزل الموارد. يعمل خادم واجهة برمجة تطبيقات Kubernetes (الذي يتم الوصول إليه من خلال أداة سطر الأوامر kubectl) على إدارة التكوين وتنسيق الاتصال بين العناصر. وتتولى وحدات التخزين الدائمة تلبية احتياجات التخزين.

يُعَد Kubernetes مفتوح المصدر، ما يُتيح للمؤسسات تجنُّب التقيّد بمورِّد محدد. تستفيد فِرق عمليات التطوير والفِرق الأخرى من مجتمع عالمي يساهم في التحسينات وتصحيحات الأمان. تقدِّم جميع شركات خدمات الحوسبة السحابية الرئيسية خدمات Kubernetes المُدارة، بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform وIBM Cloud.