عزز أمنك وذكاءك في قرارات وصول المستخدم من خلال الرؤية في جميع البيئات.
يوفر حل التحديث، IBM Verify المعياري حلًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لكل من القوى العاملة في إدارة الهوية والوصول (إدارة الهوية والوصول (IAM)).
استفد من سياق لا مثيل له لاتخاذ قرارات حول من يجب أن يكون قادرًا على الوصول إلى ماذا، مع مدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصادقة القائمة على المخاطر.
حقق أحد العملاء تحسناً بنسبة 99% في وقت طلب وصول المستخدم.
سجل عميل واحد 35.7 مليون عملية دخول خلال ربع واحد.
وللوصول إلى ذروة أداء النظام البنائي للمعلوماتية، تتطلب الأتمتة بيانات متواصلة من خلال مجموعة النظام البنائي وشريكه.
يسمح تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين بالازدهار في عالم يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.
تعرّف على سبب أهمية أتمتة العمليات الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي وما هي أهمية تكنولوجيا المعلومات في حل المشاكل وزيادة الإنتاجية.
الانتقال إلى إصدار مرخص دون متطلبات إضافية.
قامت Forrester ببناء أداة شاملة لإدارة الهوية والوصول (إدارة الهوية والوصول (IAM)). يمكننا أن نرشدك إلى كيفية التعامل مع المعلومات.
أضف مستخدمين أو أزل مستخدمين - أو حتى منتجًا - أو حتى منتجًا - أو حتى منتجًا - في حدود ما تريد. وحدات القياس الكمي تحدد الاستخدام الديناميكي لمجموعتك.