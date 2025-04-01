 IBM Verify (SaaS)

عزز أمنك وذكاءك في قرارات وصول المستخدم من خلال الرؤية في جميع البيئات.

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تحويل إدارة الهوية والوصول (IAM) مع سحابة هجينة

يوفر حل التحديث، IBM Verify المعياري حلًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لكل من القوى العاملة في إدارة الهوية والوصول (إدارة الهوية والوصول (IAM)). 

  • قم بحماية المستخدمين والتطبيق، داخل المؤسسة وخارجها، باستخدام نهج السحابة السحابة الأصلية والبرمجيات كخدمة (SaaS) منخفضة الاحتكاك. 
  • بالنسبة إلى الإرث الإرث الإرث محليًا، يوفر الإصدار Verified Access مسارًا سلسًا نحو السحابة بحيث يمكنك الانتقال بالسرعة التي تناسبك.
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المزايا

استفد من سياق لا مثيل له لاتخاذ قرارات حول من يجب أن يكون قادرًا على الوصول إلى ماذا، مع مدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصادقة القائمة على المخاطر.

 99% النتائج مهمة

حقق أحد العملاء تحسناً بنسبة 99% في وقت طلب وصول المستخدم.

 اقرأ كيف تقوم شركة VLI حركة VLI للشحن بشكل أسرع 35.7 يرى العملاء والمحللون الفرق

سجل عميل واحد 35.7 مليون عملية دخول خلال ربع واحد.

 انظر كيف حولت IBM إدارة الهوية والوصول إلى العالمية (IAM)

Advanced المصادقة وبدون كلمة مرور

يمكنك إضافة طبقة أمان مثل المصادقة متعددة العوامل (MFA) أو استخدام كلمة مرور بدون كلمة مرور بالكامل للوصول بشكل أسرع إلى البيانات والتطبيقات.  

التعمق في المصادقة بدون كلمة مرور
أتمتة العمليات الآلية والذكاء الاصطناعي كيف تزيد من تأثيرك باستخدام مدعوم بالذكاء الاصطناعي RPA ®قوة الذكاء الاصطناعي & الأتمتة: الإنتاجية وخفة الحركة

وللوصول إلى ذروة أداء النظام البنائي للمعلوماتية، تتطلب الأتمتة بيانات متواصلة من خلال مجموعة النظام البنائي وشريكه.

 اقرأ التقرير أهم 5 معايير للمطورين عند اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي

يسمح تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين بالازدهار في عالم يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.

 اقرأ المدونة آخر المدونة المرونة المدمجة في الذكاء الاصطناعي داخل أتمتة العمليات الآلية

تعرّف على سبب أهمية أتمتة العمليات الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي وما هي أهمية تكنولوجيا المعلومات في حل المشاكل وزيادة الإنتاجية.

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ميزة

التنسيق تسجيل الدخول الموحد الوصول التكيفي إدارة الموافقات إدارة دورة الحياة الهوية التحليلات التحليلات
نماذج التسعير

الانتقال إلى إصدار مرخص دون متطلبات إضافية.

 احصل على تقدير إدارة الهوية والوصول (IAM) عائد الاستثمار

قامت Forrester ببناء أداة شاملة لإدارة الهوية والوصول (إدارة الهوية والوصول (IAM)). يمكننا أن نرشدك إلى كيفية التعامل مع المعلومات.

 ادفع مقابل ما تستخدمه فقط

أضف مستخدمين أو أزل مستخدمين - أو حتى منتجًا - أو حتى منتجًا - أو حتى منتجًا - في حدود ما تريد. وحدات القياس الكمي تحدد الاستخدام الديناميكي لمجموعتك.
نموذج إدارة الهوية والوصول الهجين (IAM)
الترحيل إلى السحابة إدارة الهوية والوصول إلى (IAM) IBM Verified Access يقدم نهج إدارة الهوية والوصول (IAM) الهجين للانتقال التدريجي إلى السحابة بنفس القدرات القوية. محليًا، في جهاز افتراضي أو جهاز، أو في حاوية باستخدام Docker. استكشف خدمات إدارة الهوية والوصول (IAM) للمساعدة في دعم فريقك في حركة السحابة.

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