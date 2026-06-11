¿Qué es la gobernanza de datos en la banca?

A pesar de más de una década de legislación al respecto, los organismos reguladores han informado de un cumplimiento lento y desafíos persistentes de gobernanza de datos. Cada vez más, los organismos reguladores publican orientaciones largas y detalladas sobre cómo los bancos deben priorizar y estructurar sus reformas.

En 2024, por ejemplo, el Banco Central Europeo (BCE) dio a conocer una “Guía sobre agregación efectiva de datos de riesgo y presentación de informes de riesgos” de 20 páginas.7 Estas y otras guías van más allá de los principios abstractos y se extienden a una orientación concreta.

El BCE recomienda comenzar con un ejercicio de priorización. Una estrategia eficaz de gobernanza de datos se centra primero en los datos más importantes: informes de riesgo, divulgaciones de datos financieros y presentaciones de supervisión. Un marco sólido de gobernanza de datos tendrá como objetivo garantizar que los elementos de datos críticos tengan propietarios de datos definidos, estándares de calidad y controles.

Tanto el BCBS como el ECB subrayan la importancia de concretar la propiedad de los datos, mapeando específicamente quién es responsable de un conjunto de datos determinado. Estas funciones suelen estar integradas en las distintas áreas de negocio y de TI. Muchas empresas formalizan este acuerdo a través de administradores de datos, personas en unidades de negocio responsables de la custodia y gestión de la calidad de los datos (en sí mismo un concepto amplio que comprende la precisión e integridad de los datos). En última instancia, el objetivo es que las empresas tengan datos de alta calidad para respaldar decisiones informadas y una mejor toma de decisiones.

Un boletín de 2026 del BCBS señala el linaje de datos, que define como “la trazabilidad de los datos desde su origen hasta su uso final”, como un persistente “componente desafiante” para los bancos. El BCBS señala que “los sistemas heredados, los patrimonios de datos distribuidos” —piense en los silos de datos— “y la naturaleza dinámica del linaje de datos complican los esfuerzos de los bancos para confirmar la trazabilidad de extremo a extremo”. Pero insiste en su importancia y señala que el linaje de datos tiene beneficios inherentes para el negocio, incluida la reducción de costos y la mejora de la eficiencia.8

Los controles unen todo. Las reglas de validación pueden detectar errores antes de que se propaguen, mientras que los controles de acceso pueden limitar el acceso a los datos a los usuarios autorizados, evitando el acceso no autorizado. La clasificación de datos puede garantizar que la información confidencial se trate de esa manera, mientras que las políticas de retención y gestión del ciclo de vida pueden regular cuánto tiempo se conservan los datos y cuándo se eliminan de forma segura. Por último, para los flujos de trabajo manuales que persisten en los bancos, la gobernanza puede establecer procesos de revisión y rastros de auditoría alrededor de ellos hasta que la automatización los sustituya, ayudando a agilizar las operaciones a lo largo del tiempo.