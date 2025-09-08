Soluciones de gobernanza de datos

Cree una base de datos gobernada para acelerar la obtención de resultados de los datos y cumplir con los requisitos de seguridad, privacidad y cumplimiento normativo
La gobernanza de datos es la disciplina de gestión que se centra en la calidad, la seguridad y la disponibilidad de los datos de una organización. Ayuda a garantizar la integridad y la seguridad de los datos mediante la definición e implementación de políticas, normas y procedimientos relativos a su recopilación, propiedad, almacenamiento, procesamiento y uso.
Acceda a datos a través de silos empresariales, locales y en la nube, sin mover los datos.
Proteja universalmente el uso de datos aplicando políticas de uso y privacidad en todos los datos.
Permita a los usuarios de todos los niveles acceder a datos fiables con interfaces personalizadas (código, Canvas, sin código).
Desarrolle un tejido de datos que conecte datos en silos distribuidos en un escenario de nube híbrida.
El kit de herramientas de IBM® watsonx.governance se integra perfectamente con sus sistemas existentes para acelerar la adopción de la IA responsable. Los flujos de trabajo automatizados aplican las mejores prácticas establecidas en los programas de gobernanza de la IA.
IBM watsonx.data intelligence descubre, cura y gobierna los activos de datos, con lo cual convierte la información sin procesar en IA precisa e insights significativos en entornos on-prem y en la nube.
Guardium AI Security ofrece una solución sólida de nivel empresarial para gestionar la seguridad de sus activos de IA.
En IBM® Consulting, guiamos a los clientes para que apliquen la IA adecuada con el fin de crear valor en toda su empresa y para que la apliquen correctamente con el fin de reducir los riesgos asociados a la creación de valor.
Obtenga asesoramiento de otros profesionales de la industria, póngase en contacto con expertos en calidad y gobernanza de datos para conocer las mejores prácticas y manténgase al día de las novedades en productos y materiales útiles.