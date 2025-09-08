Soluciones de gobernanza de datos

Cree una base de datos gobernada para acelerar la obtención de resultados de los datos y cumplir con los requisitos de seguridad, privacidad y cumplimiento normativo

Ilustración del análisis de datos y gráficos

Confíe en sus datos. Confíe en su IA.

Descubra cómo una gobernanza de la IA y los datos sólida aporta precisión, equidad y seguridad a cada decisión. Lea nuestro último artículo del blog para descubrir por qué la gobernanza es la base de una innovación confiable.

Genere confianza. Ofrezca resultados.

La gobernanza de datos es la disciplina de gestión que se centra en la calidad, la seguridad y la disponibilidad de los datos de una organización. Ayuda a garantizar la integridad y la seguridad de los datos mediante la definición e implementación de políticas, normas y procedimientos relativos a su recopilación, propiedad, almacenamiento, procesamiento y uso. 
Desglosar los silos de datos

Acceda a datos a través de silos empresariales, locales y en la nube, sin mover los datos.
Mantenga los datos privados y seguros

Proteja universalmente el uso de datos aplicando políticas de uso y privacidad en todos los datos.
Proporcione herramientas a todos los consumidores de datos

Permita a los usuarios de todos los niveles acceder a datos fiables con interfaces personalizadas (código, Canvas, sin código).
Mejore la productividad

Desarrolle un tejido de datos que conecte datos en silos distribuidos en un escenario de nube híbrida.

Productos y servicios destacados

IBM watsonx.governance

El kit de herramientas de IBM® watsonx.governance se integra perfectamente con sus sistemas existentes para acelerar la adopción de la IA responsable. Los flujos de trabajo automatizados aplican las mejores prácticas establecidas en los programas de gobernanza de la IA.

 IBM® watsonx.data inteligencia

IBM watsonx.data intelligence descubre, cura y gobierna los activos de datos, con lo cual convierte la información sin procesar en IA precisa e insights significativos en entornos on-prem y en la nube.

Guardium AI Security

Guardium AI Security ofrece una solución sólida de nivel empresarial para gestionar la seguridad de sus activos de IA.

 Consultoría de datos e IA

En IBM® Consulting, guiamos a los clientes para que apliquen la IA adecuada con el fin de crear valor en toda su empresa y para que la apliquen correctamente con el fin de reducir los riesgos asociados a la creación de valor.

Casos de uso

Prepare, limpie y gestione sus datos y la IA en una misma herramienta.
Cree sus modelos de forma colaborativa, mitigue los sesgos y despliegue sin salir de la plataforma.

Obtenga visibilidad sobre la exposición al riesgo con herramientas automatizadas y monitoreo en tiempo real: descubra vulnerabilidades, corrija configuraciones erróneas y cree una IA confiable mediante una gobernanza y una seguridad proactivas.

Prepare, limpie y gestione sus datos y la IA en una misma herramienta.
Cree sus modelos de forma colaborativa, mitigue los sesgos y despliegue sin salir de la plataforma.

Obtenga visibilidad sobre la exposición al riesgo con herramientas automatizadas y monitoreo en tiempo real: descubra vulnerabilidades, corrija configuraciones erróneas y cree una IA confiable mediante una gobernanza y una seguridad proactivas.

Recursos

2024 Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions
Descubra por qué IBM ha sido nombrado líder por 17a. vez consecutiva en el Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions de 2024.
IA para empresas: desbloquee el retorno de la inversión (ROI) de toda su IA a través de la gobernanza
En el análisis de proveedores de IDC MarketScape para el ámbito de las operaciones de machine learning (ML) se evalúan varios proveedores del mercado y se destacan las fortalezas de IBM en materia de gobernanza de la IA, flexibilidad de opciones de despliegue y capacidades de código bajo y sin código.
Gobernanza de datos para líderes
En este ebook se analizan varios temas relacionados con la protección y la gobernanza de datos, como la escalabilidad, el establecimiento y la implementación de estándares para toda la organización y la trazabilidad y el linaje de datos.
IBM Match 360
Consolide conjuntos de datos de fuentes de datos discrepantes para proporcionar una vista de 360 grados de las entidades con tecnología de aprendizaje automático (ML) y master data management.
Dé el siguiente paso

Obtenga asesoramiento de otros profesionales de la industria, póngase en contacto con expertos en calidad y gobernanza de datos para conocer las mejores prácticas y manténgase al día de las novedades en productos y materiales útiles.

Más formas de explorar