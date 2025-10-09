¿Qué es el contracargo?

Este enfoque difiere de los modelos de distribución simples, que asignan una parte fija de recursos a las unidades de negocio (como marketing, RR. HH., servicio de atención al cliente, finanzas o I+D) con anticipación, a menudo en función de su plantilla o de los ingresos que generan.

Un tercer enfoque, conocido como estrategia de visibilidad completa de gastos, puede considerarse como un término medio entre el reembolso y la simple distribución. Realiza un seguimiento del gasto en TI en todas las unidades de negocio y envía a cada departamento un informe completo de uso sin cobrarles los gastos que acumulan. La estrategia tiene como objetivo responsabilizar a los departamentos por el uso de sus recursos sin la distracción de la recuperación de costos.

Las organizaciones pueden incorporar un modelo de contracargo por varias razones, entre ellas, para fomentar una cultura de gasto eficiente en infraestructura y optimización de costos en toda la compañía. Debido a que los departamentos son directamente responsables de sus propios costos de energía y TI, cada uno está motivado a tomar decisiones de uso estratégicas y reducir los comportamientos derrochadores. Los contracargos también pueden contribuir a crear un sentido de equidad en toda la compañía, permitiendo a los equipos individuales asignar recursos en sus propios términos.

La gestión de contracargos puede estar dentro del programa de gestión de riesgos de una organización, donde el departamento de TI y el de finanzas se encargan del seguimiento, la facturación y el cumplimiento de forma colaborativa. Un director de sistemas de información (CIO) suele ser el encargado de supervisar la estrategia.

Los enfoques de contracargo suelen encajar en las estrategias más grandes de FinOps (o FinOps en la nube) y gestión tecnológica empresarial (TBM) de una empresa. FinOps enfatiza la colaboración multifuncional entre los equipos de TI, finanzas y negocios para maximizar el valor comercial de las inversiones en la nube e infraestructura en entornos de nube híbrida y multinube.

Los contracargos respaldan los principios clave de FinOps al promover la responsabilidad (los equipos son responsables de su uso y costos), la optimización (la visibilidad permite tomar decisiones más inteligentes) y la gobernanza (las políticas guían el consumo responsable). Estos modelos ayudan a las organizaciones a pasar del control de costos reactivo a las operaciones financieras proactivas, un paso cada vez más crítico, ya que se espera que el gasto en TI alcance los 5.74 billones de dólares en 2025, un 9.3 % más que en 2024, según Gartner.

Pero una estrategia de contracargo puede no ser adecuada para todas las empresas. Es más complejo desde el punto de vista operativo porque requiere un seguimiento detallado del consumo de recursos en varias divisiones, muchas de las cuales se basan en diferentes servicios y metodologías. Una estrategia de contracargo también puede generar hostilidad entre los equipos de TI y las unidades de negocio, que pueden sentirse injustamente agobiados por el uso de los recursos sobre el que tienen poco control. También impone a los departamentos más responsabilidades financieras, incluido el pronóstico o el proceso de anticipar los acontecimientos futuros en función de los datos y las tendencias actuales.