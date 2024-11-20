¿Qué es la gestión de la capacidad?

La gestión de la capacidad abarca las herramientas, los procesos y las estrategias necesarios para que una organización mantenga los recursos adecuados para satisfacer las demandas de datos actuales y futuras con la máxima eficiencia operativa. La gestión de la capacidad busca reducir costos, optimizar la productividad y eliminar las limitaciones de capacidad.
La gestión de la capacidad a menudo se confunde con la gestión de recursos. Esto suele ocurrir por dos razones principales. Primero, ambos términos suenan como si pudieran estar describiendo el mismo tipo de cosas, aunque ese no es el caso. En segundo lugar, ambos términos describen actividades que deberían ocurrir al principio de la historia de una empresa, durante las primeras etapas de planificación conceptual.
Pero la gestión de la capacidad y la gestión de recursos no son frases intercambiables. Son términos secuenciales, y es importante mantener la secuencia. Durante la etapa de planificación, la gestión de la capacidad es una actividad clave de planificación, tan importante que generalmente debe preceder a la mayoría de las demás consideraciones.
Aquí está la diferencia entre los dos:
La gestión de la capacidad aborda aspectos de la planificación de recursos y la planificación de proyectos, pero reduce sus conclusiones a un conjunto de métricas impulsoras: si la empresa planificada podrá procesar su asignación proyectada de cargas de trabajo y ejecutar los requisitos del negocio.
Pero esa es solo una parte de la gestión de la capacidad: la otra parte requiere cierta previsión en forma de forecasting de la demanda futura y cómo el sistema se adaptará a ese crecimiento antes de que llegue ese momento y las necesidades futuras se conviertan en demandas presentes.
Antes de seguir adelante, tiene sentido delinear los diferentes significados del término "gestión de la capacidad" para evitar posibles confusiones. En realidad, hay tres "ampliaciones" de la palabra, cada una de las cuales pertenece a un sentido específico de escala:
A los efectos de esta discusión, estamos considerando los tres niveles de ampliación simultáneamente porque así es como funcionan los negocios. Por lo general, todo sucede al mismo tiempo y, a menudo, se deben mantener múltiples perspectivas al mismo tiempo.
Gestionar la capacidad es más que simplemente vigilar los límites de capacidad de almacenamiento y asegurarse de que los activos tengan suficiente espacio para caber. Abordar eficazmente los problemas de capacidad requiere implementar técnicas de pronóstico y utilizar datos e inteligencia artificial (IA) para estudiar proyectos anteriores y planificar nuevos. Estos son los pasos clave involucrados en los procesos de gestión de capacidad:
Diferentes organizaciones abordan sus problemas de gestión de capacidad con diversas estrategias y métodos. Las siguientes estrategias reflejan múltiples niveles de gestión del rendimiento.
Hay varias formas de jugar el juego de la gestión de la capacidad empresarial. Un medio es implementar una estrategia de retraso, en la que la organización adopta una postura empresarial más relajada en lugar de un enfoque más proactivo. Las organizaciones que utilizan una estrategia de retraso esperan para aumentar su capacidad hasta que la demanda haya crecido lo suficiente.
En esta estrategia, la empresa no busca forecasting la demanda y, en cambio, espera las cifras sólidas que indican un aumento de la demanda. Esta opción suele ser elegida por empresas con bases de clientes sólidas, pero que podrían estar lidiando con limitaciones presupuestarias.
Para las organizaciones que desean adoptar un enfoque más comprometido y proactivo para la gestión de la capacidad, deben considerar la estrategia de capacidad principal. En este caso, una empresa aumentará su capacidad de producción a la espera de la próxima demanda futura.
El beneficio obvio para la organización es que está mejor preparada para cumplir con esa demanda futura, en caso de que se materialice como se espera. Un ejemplo de una estrategia de capacidad líder comúnmente seguida se puede encontrar en las empresas de juguetes que ajustan la producción antes de la temporada de compras navideñas. Este enfoque agresivo generalmente se basa en el pronóstico avanzado de la demanda.
En un enfoque de tipo híbrido, la estrategia de capacidad promedio busca ocupar el punto medio entre un enfoque agresivo (estrategia de capacidad líder) y un enfoque reactivo (estrategia de retraso). En consecuencia, la estrategia de capacidad promedio busca encontrar la capacidad que coincida con su demanda promedio esperada.
En cierto modo, esto puede resultar una estrategia arriesgada, aunque según promedios amplios, este tipo de "acto de equilibrio" con capacidad alineada con el nivel esperado de demanda debería funcionar si las estimaciones promedio de la empresa resultan ser confiables. La calidad de los pronósticos de la organización es especialmente importante.
La estrategia de capacidad de coincidencia es realmente una modificación de la estrategia de capacidad principal. La diferencia clave es la inversión.
En una estrategia de capacidad líder, la empresa invierte en más capacidad en previsión de la demanda futura. La estrategia de capacidad de coincidencia logra la mayoría de los mismos objetivos sin desembolsar grandes sumas de dinero por adelantado. En su lugar, la empresa opta por microgestionar los datos entrantes sobre la demanda actual real y se ajustará en función de esos hallazgos. La estrategia de capacidad de coincidencia depende en gran medida de observar las tendencias emergentes y en evolución del mercado y de basar las acciones rápidas en los datos resultantes.
Hay al menos media docena de razones por las que las organizaciones recurren a estrategias y soluciones eficaces de gestión de la capacidad:
La gestión eficaz de la capacidad encuentra formas de obstaculizar algunos desafíos persistentes que pueden afectar negativamente la eficiencia:
Varias herramientas de gestión de capacidad son de uso popular, incluidas las siguientes:
