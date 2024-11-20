¿Qué es la gestión de la capacidad?

La gestión de la capacidad a menudo se confunde con la gestión de recursos. Esto suele ocurrir por dos razones principales. Primero, ambos términos suenan como si pudieran estar describiendo el mismo tipo de cosas, aunque ese no es el caso. En segundo lugar, ambos términos describen actividades que deberían ocurrir al principio de la historia de una empresa, durante las primeras etapas de planificación conceptual.

Pero la gestión de la capacidad y la gestión de recursos no son frases intercambiables. Son términos secuenciales, y es importante mantener la secuencia. Durante la etapa de planificación, la gestión de la capacidad es una actividad clave de planificación, tan importante que generalmente debe preceder a la mayoría de las demás consideraciones.