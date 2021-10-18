La asignación se refiere a la programación, organización y asignación de tareas, mientras que la utilización se refiere a la medición estratégica del rendimiento general de los recursos.

La asignación de recursos es cuando las empresas asignan recursos efectivos en función de sus objetivos deseados. Esto generalmente implica que los gerentes de proyecto asignen tareas específicas a los miembros del equipo o a un recurso del proyecto para asignar la carga de trabajo necesaria para la organización y planificación del proyecto. La gestión eficaz de la programación de un proyecto y de las dependencias internas o externas de un proyecto puede evitar el aumento del alcance y aumentar la rentabilidad.

Aunque muchas empresas siguen utilizando herramientas tradicionales de asignación de Recursos para realizar previsiones (como hojas de cálculo), se necesita una herramienta avanzada de gestión de Recursos y un software de gestión de proyectos (PMS) para tomar decisiones más rápidas, obtener insight sobre la mejor manera de ordenar tareas y asignar Recursos de forma eficaz en todas las áreas del alcance de un proyecto.

La utilización de recursos difiere de la asignación de recursos en que es un KPI que mide la eficiencia de un equipo en relación con la forma en que utiliza sus recursos disponibles. En otras palabras, la utilización de recursos crea KPI que miden el rendimiento y el esfuerzo durante una cantidad de tiempo o capacidad disponible.

La utilización óptima de Recursos y la asignación inteligente de Recursos permiten a los gerentes de proyectos prever la disponibilidad de Recursos en múltiples categories. Esta concientización permite a los equipos planificar estratégicamente sus horarios de fuerza laboral y realizar esfuerzos correctivos en tiempo real para garantizar la salud óptima de los nuevos proyectos.

Tanto la asignación como la utilización de recursos son áreas de gestión de proyectos que, cuando se usan juntas y se complementan con software de gestión de recursos, pueden sostener el crecimiento, aumentar las ganancias, mejorar la productividad y mejorar los resultados de una empresa.