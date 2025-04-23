¿Qué es el monitoreo de transacciones?

Uno de los casos de uso más destacados y regulados para el monitoreo de transacciones es la lucha contra el lavado de dinero (AML). Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el lavado de dinero representa entre el 2 y el 5 % del PIB mundial, o aproximadamente entre 800 000 millones y 2 billones de dólares al año.1

En respuesta a la escala y complejidad de los delitos financieros modernos, las instituciones financieras están invirtiendo fuertemente en soluciones tecnológicas avanzadas. La Business Research Company proyecta que el mercado global de software contra el lavado de dinero (AML) crezca a 3.2 mil millones de dólares en 2025, impulsado por la creciente necesidad de detección en tiempo real y cumplimiento de regulaciones más estrictas.2 Las tendencias muestran un marcado aumento en el uso de soluciones impulsadas por IA. Además, el monitoreo de criptomonedas se está convirtiendo en un área clave de enfoque, con el auge de las monedas digitales, lo que hace crucial que las instituciones de servicios financieros rastreen las transacciones de blockchain para prevenir actividades ilícitas.

Los sistemas de monitoreo de transacciones de AML actuales están diseñados para identificar comportamientos asociados con tipologías conocidas de lavado de dinero, como la estructuración o el “smurfing”, donde las grandes transacciones se dividen en cantidades más pequeñas para evitar los umbrales de notificación. Estos sistemas también señalan patrones de transacciones inusuales, como picos repentinos en la actividad o comportamientos que se desvían del perfil típico de un cliente. El monitoreo de las transacciones que involucran jurisdicciones de alto riesgo también es crucial, ya que pueden indicar intentos de mover fondos a través de países que tienen controles de regulación de AML débiles o están bajo sanciones.