¿Qué es el monitoreo de transacciones?

El monitoreo de transacciones es el proceso de analizar continuamente las transacciones financieras para detectar, informar y gestionar actividades potencialmente sospechosas.
La práctica del monitoreo de transacciones es crucial para la gestión de riesgos porque protege a las organizaciones y a sus clientes de delitos como el lavado de dinero, el fraude y el financiamiento del terrorismo, al tiempo que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales y normativos. Al analizar los patrones de transacciones, el monitoreo de transacciones ayuda a proteger un sistema financiero, mitigar el riesgo institucional y evitar costosas sanciones y daños a la reputación.
Muchas organizaciones, especialmente las instituciones financieras tradicionales (por ejemplo, bancos, empresas de tarjetas de crédito, servicios de transferencia de dinero) participan en el monitoreo de transacciones. La práctica también se aplica a otras entidades dentro del ecosistema financiero más amplio (por ejemplo, plataformas de fintech, intercambios de criptomonedas) y en sectores no financieros (por ejemplo, empresas de seguros, empresas inmobiliarios). Los organismos reguladores también confían en el monitoreo de transacciones para detectar actividades ilícitas, y hacer cumplir y mantener la integridad de los mercados e instituciones financieras.
Antes de la década de 1970, los bancos dependían principalmente de la supervisión manual y los controles internos, con poca orientación regulatoria. Esto cambió significativamente con la introducción de la Ley de Secreto Bancario (BSA) en Estados Unidos en 1970, que marcó el comienzo de los requisitos formales para que las instituciones financieras rastrearan y denunciaran transacciones sospechosas. En las décadas posteriores, siguieron otras regulaciones importantes, incluido el establecimiento del Financial Action Task Force (GAFI) en 1989.
En la década de 2000, especialmente después de la implementación de la Ley USA PATRIOT, el monitoreo de transacciones se volvió más sofisticado e impulsado por la tecnología. Las instituciones financieras pasaron de las verificaciones manuales a sistemas de software basados en reglas capaces de marcar comportamientos sospechosos casi en tiempo real.
Hoy en día, los procesos de monitoreo de transacciones han evolucionado para incorporar tecnologías avanzadas como machine learning (ML), inteligencia artificial (IA) y analytics de comportamiento. Estos sistemas avanzados y automatizados mejoran la precisión de la detección y reducen los falsos positivos (transacciones legítimas marcadas como sospechosas) en tiempo real. También permiten a las instituciones financieras y otras entidades manejar volúmenes de transacciones cada vez mayores con mayor eficiencia y sustentabilidad.
Los siguientes son algunos de los casos de uso más comunes para el monitoreo de transacciones:
Uno de los casos de uso más destacados y regulados para el monitoreo de transacciones es la lucha contra el lavado de dinero (AML). Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el lavado de dinero representa entre el 2 y el 5 % del PIB mundial, o aproximadamente entre 800 000 millones y 2 billones de dólares al año.1
En respuesta a la escala y complejidad de los delitos financieros modernos, las instituciones financieras están invirtiendo fuertemente en soluciones tecnológicas avanzadas. La Business Research Company proyecta que el mercado global de software contra el lavado de dinero (AML) crezca a 3.2 mil millones de dólares en 2025, impulsado por la creciente necesidad de detección en tiempo real y cumplimiento de regulaciones más estrictas.2 Las tendencias muestran un marcado aumento en el uso de soluciones impulsadas por IA. Además, el monitoreo de criptomonedas se está convirtiendo en un área clave de enfoque, con el auge de las monedas digitales, lo que hace crucial que las instituciones de servicios financieros rastreen las transacciones de blockchain para prevenir actividades ilícitas.
Los sistemas de monitoreo de transacciones de AML actuales están diseñados para identificar comportamientos asociados con tipologías conocidas de lavado de dinero, como la estructuración o el “smurfing”, donde las grandes transacciones se dividen en cantidades más pequeñas para evitar los umbrales de notificación. Estos sistemas también señalan patrones de transacciones inusuales, como picos repentinos en la actividad o comportamientos que se desvían del perfil típico de un cliente. El monitoreo de las transacciones que involucran jurisdicciones de alto riesgo también es crucial, ya que pueden indicar intentos de mover fondos a través de países que tienen controles de regulación de AML débiles o están bajo sanciones.
La detección de fraudes es una de las áreas más activas del monitoreo de transacciones. Los sistemas monitorean las transacciones con tarjetas de crédito en busca de signos de uso indebido, como compras realizadas desde ubicaciones inusuales o actividad repentina de alto valor. También ayudan a detectar apropiaciones de cuentas al identificar intentos de inicio de sesión sospechosos seguidos de transacciones riesgosas. Las amenazas internas, como el fraude dirigido por los empleados, también pueden señalarse cuando se detectan transferencias internas irregulares o patrones de acceso al sistema.
Las instituciones financieras deben cumplir con diversas obligaciones regulatorias, y el monitoreo de transacciones respalda esto al comparar las transacciones con las listas de sanciones, como las que mantiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) o las Naciones Unidas, e identificar las interacciones con personas políticamente expuestas (PEP). Los sistemas garantizan la notificación de transacciones que superan los umbrales legales (por ejemplo, depósitos en efectivo superiores a 10 000 USD en EE. UU.) y ayudan a confirmar que el comportamiento del cliente se alinea con los perfiles de Know Your Customer (KYC) y diligencia debida del cliente (CDD).
En el espacio criptográfico, el monitoreo de transacciones se centra en el análisis de blockchain para rastrear el movimiento de los recursos digitales. Esto incluye identificar la agrupación en clústeres de billeteras (vincular direcciones relacionadas), rastrear fondos a través de mezcladores o monedas de privacidad y marcar interacciones con billeteras que se sabe que están asociadas con actividades ilegales. Los intercambios de cifrado se basan en el monitoreo tanto dentro como fuera de la cadena para mantener el cumplimiento de AML y detectar comportamientos sospechosos que involucren tanto monedas digitales como dinero fiduciario tradicional (por ejemplo, dólares, euros).
Las plataformas de comercio electrónico y los procesadores de pagos emplean el monitoreo de transacciones para prevenir el fraude y detectar el uso indebido de sus servicios. Esto incluye identificar comerciantes de alto riesgo (por ejemplo, altos volúmenes de reembolso), monitorear la velocidad de las transacciones (por ejemplo, compras rápidas) y detectar anomalías de geolocalización que podrían indicar pruebas de tarjetas o actividad de bots de una región marcada.
Los bancos y las plataformas de tecnología financiera monitorean varias señales de alerta que indican posibles riesgos de uso indebido o cumplimiento. El monitoreo incluye el seguimiento de cuentas inactivas que repentinamente se activan con grandes transferencias, el escrutinio de los pagos transfronterizos con fuentes de fondos poco claras y la identificación del comportamiento de las transacciones de los clientes que se desvía de sus patrones establecidos.
Si bien el monitoreo de transacciones es crucial para la prevención de delitos financieros, también desempeña un papel clave en el apoyo a las investigaciones en curso. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los equipos de cumplimiento utilizan estos sistemas y herramientas no solo para detectar actividades sospechosas en tiempo real, sino también para gestionar flujos de trabajo de casos y vincular pruebas transaccionales. Las técnicas avanzadas como análisis de redes ayudan a descubrir relaciones entre cuentas y exponen métodos de estratificación que se utilizan a menudo en esquemas complejos de lavado de dinero.
El monitoreo de transacciones se adhiere a un enfoque basado en el riesgo utilizando una serie de métodos interconectados para detectar actividades financieras sospechosas y garantizar el cumplimiento.
Las funcionalidades principales de este proceso suelen incluir las siguientes:
Los datos de las transacciones se recopilan de diversas fuentes, incluidos los sistemas bancarios, los procesadores de pagos y los proveedores de servicios externos. Estos datos incluyen detalles clave de las transacciones, como montos, partes involucradas y marcas de tiempo, que luego se integran en el sistema de monitoreo de transacciones para su análisis.
Una vez recopilados los datos, cada transacción se analiza con respecto a reglas predefinidas, criterios de riesgo y listas de vigilancia externas. Esto ayuda a identificar las transacciones que podrían indicar actividad sospechosa o posibles delitos financieros.
Después de la selección, a cada transacción se le asigna una puntuación de riesgo basada en factores como los perfiles de riesgo del cliente y el historial de transacciones. Este paso ayuda a priorizar qué transacciones necesitan una investigación más detallada, lo que garantiza que las transacciones de alto riesgo se marquen para su revisión.
Luego, el sistema analiza los patrones de transacción para detectar comportamientos inusuales o anómalos, como actividad rápida o grandes retiros de clientes que se desvían del comportamiento típico de ese cliente.
El sistema genera una alerta cuando una transacción se marca como sospechosa, ya sea debido a anomalías o porque activó reglas específicas de monitoreo de transacciones. Estas alertas se envían a los oficiales de cumplimiento o investigadores para su posterior examen y resolución.
Los equipos de cumplimiento revisan las transacciones marcadas para determinar si son realmente sospechosas. Este paso implica recopilar más información, revisar el historial de la cuenta y contactar a las partes involucradas, si es necesario. Los sistemas de gestión de casos ayudan a realizar un seguimiento de las investigaciones, documentar los hallazgos y garantizar que se tomen todas las medidas necesarias.
Si una transacción se confirma como sospechosa, se presenta un Informe de actividad sospechosa (SAR) o un Informe de transacción sospechosa (STR) ante las autoridades reguladoras pertinentes. Este informe incluye información detallada sobre la transacción, las partes involucradas y el razonamiento detrás de la sospecha. Presentar un SAR es un requisito clave para mantener el cumplimiento de los estándares regulatorios para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El monitoreo continuo y los ciclos de feedback garantizan que el sistema se adapte a las amenazas emergentes. Por ejemplo, el monitoreo de transacciones en línea (OLTP) desempeña un papel clave al manejar las transacciones en tiempo real, lo que permite una detección e intervención rápidas para evitar pérdidas financieras o violaciones regulatorias.
Un sistema de monitoreo de transacciones (TMS) es una solución de software especializada empleada por las instituciones financieras para rastrear, analizar y evaluar automáticamente las transacciones financieras en busca de signos de actividad sospechosa o inusual (por ejemplo, transacciones vinculadas a filtraciones de datos). Un TMS se basa en procesos sólidos de gestión de transacciones, que forman la base para la detección precisa de riesgos, el cumplimiento normativo y el cumplimiento de datos.
Las plataformas de software de monitoreo de transacciones también cuentan con paneles integrados y herramientas de análisis que rastrean indicadores clave de rendimiento (KPI), como volúmenes de alertas, tasas de falsos positivos y tasas de conversión de SAR. El monitoreo de estas métricas permite a los equipos de cumplimiento evaluar la eficacia del sistema, optimizar los flujos de trabajo y garantizar que los requisitos normativos se cumplan de manera eficiente.
Para mejorar aún más la detección, las soluciones de monitoreo de transacciones actuales también se integran con herramientas de ciberseguridad, como plataformas de inteligencia de amenazas y herramientas de evaluación de riesgos de ciberseguridad. Estas integraciones ayudan a identificar amenazas financieras cibernéticas (por ejemplo, apropiación de cuentas, intentos de fraude basados en datos).
Las grandes organizaciones empresariales de todas las industrias confían en los sistemas mainframe como parte central de su infraestructura de TI, y los mainframes manejan casi el 70 % de las cargas de trabajo de TI de producción del mundo. Estos sistemas suelen estar integrados en un ámbito de TI más amplio, incluidos los entornos de computación en la nube, para manejar grandes volúmenes de procesamiento de transacciones con velocidad, estabilidad y seguridad. Como resultado, los mainframes son un entorno ideal para admitir tanto los sistemas de procesamiento de transacciones (TPS) como para introducir datos en los sistemas de monitoreo de transacciones.
Los mainframes admiten operaciones de misión crítica, garantizando que los datos de transacciones a gran escala se capturen y procesen de manera confiable para su análisis por parte del sistema de monitoreo de transacciones (TMS). Estos datos respaldan la detección de riesgos en tiempo real y permiten un análisis financiero en profundidad dentro del sistema de monitoreo, como identificar patrones en el movimiento de fondos o descubrir incongruencias que podrían indicar delitos financieros.
En el contexto de un TMS, los mainframes:
Desbloquee más valor de negocio al incorporar IA a las cargas de trabajo de misión crítica en IBM® z17.
IBM® Z es una familia de infraestructura moderna impulsada por el procesador IBM® Telum que ejecuta sistemas operativos empresariales y software IBM Z, lo que brinda una mayor precisión, productividad y agilidad de la IA.
IBM z17 integra IA avanzada en la nube híbrida, optimizando el rendimiento, la seguridad y la toma de decisiones donde residen los datos críticos.
Descubra cómo puede salvaguardar los datos de su organización frente a las ciberamenazas y garantizar una rápida recuperación durante acontecimientos críticos.
El software de transacciones desempeña un papel crítico en el mainframe al gestionar de manera eficiente múltiples transacciones simultáneamente.
Aproveche la IA generativa para acelerar y simplificar la modernización de aplicaciones del mainframe.
Cree un negocio más resiliente con las soluciones impulsadas por IA para la gestión inteligente de activos y de la cadena de suministro.
