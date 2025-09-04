¿Qué es la gestión empresarial tecnológica?

TBM se basa en una taxonomía estándar y un modelo de toma de decisiones que conecta los datos financieros y operativos en las unidades de TI, finanzas y unidades de negocio. Equipa a los equipos con la estructura, los procesos y las perspectivas necesarias para gestionar la tecnología como un negocio.

Organizaciones que van desde pequeñas empresas hasta corporaciones internacionales y entidades públicas como el estado de Washington han adoptado TBM para mejorar la transparencia, claridad, consistencia y eficiencia de sus departamentos de tecnología.

El marco fue desarrollado originalmente por TBM Council, una organización sin fines de lucro respaldada por miles de directores de sistemas de información (CIO), directores de tecnología, directores financieros y otros líderes tecnológicos y financieros. A medida que la tecnología ha evolucionado, también lo ha hecho la TBM para cubrir modelos de entrega modernos, como la nube, el software como servicio (SaaS), la infraestructura como servicio (IaaS) y más.

Al alinear el costo, el consumo y el valor, TBM permite a las organizaciones priorizar inversiones de alto impacto, realizar un seguimiento del retorno de la inversión de las iniciativas de Tecnología y garantizar que las decisiones de gasto respalden la Estrategia comercial general.