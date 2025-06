Ágil y TBM: transformar el negocio de TI para mejorar

Un analista de TI lo resumió mejor: “Hace solo unos años, las empresas estaban haciendo algo de ágil y gastaban entre 5 y 10 millones de dólares en programas ágil. Sobre una base relativa de inversión y gobernanza, realmente no importaba cómo se gastaba o en qué se gastaba. Fue un experimento interesante y les gustaron los resultados. Pero ahora, están buscando programas que van a requerir una inversión de 50 millones a 100 millones de dólares o más y se van a realizar con ágil. Eso lo cambia todo”.

Este aspecto llama la atención del equipo directivo, ya que los directores de sistemas de información (CIO) y los CFO, en particular, se dan cuenta de que no pueden seguir ignorando la filosofía ágil, ya que está a punto de superar a la mayoría de los procesos de la empresa. Si no implementan ahora nuevos modelos financieros y de gobierno, les van a pasar por encima.

Hoy en día, el rendimiento empresarial de las empresas que han escalado con éxito el desarrollo ágil es evidente en los lanzamientos más frecuentes, el menor tiempo de comercialización, la mayor calidad y el mejor compromiso de los empleados. La productividad puede subir de forma significativa, digamos entre un 30 y un 50 %, lo que reduce el tiempo de comercialización normalmente entre dos y tres veces o más. La participación de los empleados aumenta a medida que la gente ve que su código sale al mercado más rápido y recibe feedback más rápido de sus usuarios.

El hecho es que la filosofía ágil no es una moda pasajera. Es una megatendencia que está transformando el negocio, y el negocio de TI, para mejor.