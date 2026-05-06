¿Qué es el mantenimiento autónomo?

Es un pilar fundamental del mantenimiento productivo total (TPM), un enfoque de mantenimiento proactivo que traslada algunas responsabilidades del mantenimiento de equipamiento del personal de mantenimiento a los operadores de máquinas.

Las organizaciones utilizan el mantenimiento para mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de inactividad y evitar fallas del equipamiento y averías inesperadas.

Los programas de mantenimiento autónomo se guían por los principios de mejora de procesos y excelencia operativa, conceptos que definen el rendimiento de los activos físicos a lo largo del tiempo.

Las organizaciones que implementan el mantenimiento autónomo permiten a los equipos de mantenimiento centrarse en trabajos de mantenimiento más complejos y de alto valor, mientras que los operadores de máquinas se encargan del mantenimiento de rutina.

Al igual que otros enfoques de mantenimiento, el mantenimiento autónomo se transformó gracias al auge de la automatización, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Los modernos programas de mantenimiento autónomo incorporan herramientas digitales como los sistemas computarizados de gestión de mantenimiento (CMMS) que rastrean las actividades de mantenimiento, generan automáticamente órdenes de trabajo y capturan datos de mantenimiento en tiempo real.