¿Qué es el mantenimiento de equipo?

Además de la gestión de inventario, el mantenimiento de equipos abarca tanto el mantenimiento que se realiza periódicamente, (incluido el mantenimiento proactivo), como cualquier tarea de mantenimiento necesaria.
Los tipos de equipos que deben recibir un mantenimiento adecuado de forma regular incluyen flotas de vehículos, sistemas informáticos, herramientas, equipos de construcción, equipos industriales o de fabricación y cualquier otro activo del que dependa su empresa para funcionar.
El éxito de su negocio depende de qué tan bien funcione su equipo. Aunque es importante mantener los costos bajos, es igualmente importante realizar inversiones estratégicas en mantenimiento de equipos para evitar fallas en sus activos más valiosos. Realizar tareas de mantenimiento rutinarias, como llevar una lista de comprobación de mantenimiento y disponer de un proceso de mantenimiento, puede ayudar a evitar que esto ocurra.
Contar con un plan estratégico para el mantenimiento de sus equipos puede evitar costosas averías y tiempos de inactividad, y ayudar a su empresa a obtener el máximo valor de sus activos.
Hay cuatro tipos principales de mantenimiento de equipo que las empresas suelen practicar.
El mantenimiento preventivo es el mantenimiento que se realiza en un horario regular con el fin de reducir el riesgo de fallas en los equipos. Por ejemplo, si su empresa depende de equipos pesados, como grúas, carretillas elevadoras, excavadoras y cualquier vehículo pesado destinado a la construcción, su plan de mantenimiento debe incluir cambios periódicos de aceite y lubricación.
Al igual que el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo es un enfoque proactivo para mantener la funcionalidad del equipo y extender la vida útil. Sin embargo, a diferencia del mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo depende de datos en tiempo real sobre la condición de un equipo para predecir cuándo fallará. Estos datos se proporcionan utilizando una red de sensores integrados en objetos físicos conocidos como el Internet de las cosas o IoT. El software de mantenimiento como la gestión de activos empresariales (EAM) o un sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS) centraliza la información de mantenimiento y facilita los procesos de las operaciones de mantenimiento.
El mantenimiento reactivo, o mantenimiento correctivo, se refiere a una estrategia de reparación de equipo una vez que se ha descompuesto. Este tipo de enfoque se basa en la creencia de que los costos sostenidos durante el tiempo de inactividad o como resultado de la reparación necesaria suelen ser más bajos que los de un programa de mantenimiento regular. Aunque está bien para equipos de bajo costo y poca importancia, este enfoque puede tener un impacto negativo en el ciclo de vida de sus activos más críticos.
El mantenimiento contra fallas es una estrategia de mantenimiento que se basa en el uso de activos hasta que se descomponen por completo y se deben reemplazar. Este plan de mantenimiento suele ser efectivo si el costo de reemplazar un equipo es menor que repararlo mediante otra estrategia de mantenimiento.
El mantenimiento programado regularmente evita averías de equipos que cuestan a las empresas cientos de millones de dólares cada año. Algunos ejemplos de incidentes recientes incluyen:
La gestión adecuada del mantenimiento permite mayor seguridad para los empleados, de acuerdo con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA.) (enlace externo a ibm.com). Su investigación reveló una estrecha relación entre el mantenimiento deficiente de los equipos y las lesiones e incluso las muertes en el lugar de trabajo. Los investigadores estimaron que el 35 % de los incidentes en el lugar de trabajo estaban relacionados con fallas de equipos.
Además de reducir los costos asociados con el tiempo de inactividad, el mantenimiento adecuado del equipo preserva el equipo por más tiempo, lo que significa que no es necesario reemplazarlo con tanta frecuencia. Gracias a las herramientas modernas, como IoT y el software EAM que permiten el monitoreo en tiempo real del rendimiento, las empresas están ampliando la vida útil de sus activos más valiosos.
Una amplia gama de industrias depende del mantenimiento de equipos para optimizar sus servicios de mantenimiento y conservar su equipo funcionando sin problemas.
Un equipo de mantenimiento se compone de una variedad de funciones diferentes que son cruciales para evitar el tiempo de inactividad de los equipos, las averías de maquinaria pesada y los costosos trabajos de reparación. Mientras que algunas de las funciones de su personal se centrarán en el mantenimiento de emergencia, otras manejarán la gestión de equipos y los procedimientos de mantenimiento de rutina.
Un gerente de mantenimiento es fundamental para desarrollar e implementar su estrategia de mantenimiento de equipos, gestionar al personal, supervisar el trabajo y presupuestar/proyectar cualquier reparación futura.
Un técnico de mantenimiento es un trabajador altamente calificado que realiza tanto tareas de mantenimiento regulares como reparaciones que surgen de averías.
Un ingeniero de mantenimiento garantiza que el equipo se instale y funcione sin problemas. Con su experiencia, puede realizar pruebas de diagnóstico periódicas y tareas de gestión, así como trabajos de reparación más prácticos.
Obtenga el máximo valor de sus activos empresariales con Maximo Application Suite. Es una única plataforma integrada basada en la nube que utiliza IA, IoT y analíticas para optimizar el rendimiento, extender los ciclos de vida de los activos y reducir el tiempo de inactividad operativo y los costos.
Gamet, Jeff, “El tiempo de inactividad de la App Store le costó a Apple 25 millones de dólares en ventas”, macobserver.com, 12 de marzo de 2015, https://www.macobserver.com/tmo/article/app-store-downtime-cost-apple-25m-in-sales (enlace externo a ibm.com)
Dustin, Jeffrey: “El corte de energía en Delta provoca cancelaciones y retrasos de vuelos”, Reuters.com, 8 de agosto de 2016, https://www.reuters.com/article/us-delta-air-outages/power-outage-at-delta-causes-flight-cancellations-delays-idUSKCN10J0VP (enlace externo a ibm.com)
Rocker, Thomas: “Facebook regresa después de su peor interrupción”,, Theverge.com, 14 de marzo de 2019, https://www.theverge.com/2019/3/14/18265185/facebook-instagram-whatsapp-outage-2019-return-back (enlace externo a ibm.com)