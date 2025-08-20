¿Qué es el mantenimiento de equipo?

Además de la gestión de inventario, el mantenimiento de equipos abarca tanto el mantenimiento que se realiza periódicamente, (incluido el mantenimiento proactivo), como cualquier tarea de mantenimiento necesaria.

Los tipos de equipos que deben recibir un mantenimiento adecuado de forma regular incluyen flotas de vehículos, sistemas informáticos, herramientas, equipos de construcción, equipos industriales o de fabricación y cualquier otro activo del que dependa su empresa para funcionar.

El éxito de su negocio depende de qué tan bien funcione su equipo. Aunque es importante mantener los costos bajos, es igualmente importante realizar inversiones estratégicas en mantenimiento de equipos para evitar fallas en sus activos más valiosos. Realizar tareas de mantenimiento rutinarias, como llevar una lista de comprobación de mantenimiento y disponer de un proceso de mantenimiento, puede ayudar a evitar que esto ocurra.

Contar con un plan estratégico para el mantenimiento de sus equipos puede evitar costosas averías y tiempos de inactividad, y ayudar a su empresa a obtener el máximo valor de sus activos.