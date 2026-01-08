¿Qué es el mantenimiento productivo total (TPM)?

Esta noción de responsabilidad compartida de los empleados representa una idea radical, pero se está incorporando con más frecuencia. Por ejemplo, la iniciativa para lograr una ciberseguridad integral ahora se ve como una responsabilidad colectiva que requiere de los mejores esfuerzos de todos los empleados para asegurar el éxito. Como mínimo, las empresas asignan rutinariamente a los empleados esfuerzos de educación continua diseñados para mantenerse al día con las últimas tendencias de ciberseguridad.

El mantenimiento productivo total (TPM) fomenta un entorno de trabajo en el que se envían equipos multifuncionales para gestionar esfuerzos de corrección específicos. La idea guía es estructurar estos equipos para que sean pequeños y multidisciplinares, con representantes de diferentes departamentos implicados según su especialidad particular.

Parte de la noción rectora detrás del TPM es que si toda la empresa es responsable de la gestión del mantenimiento, es menos probable que se descuiden las tareas clave de mantenimiento.

Del mismo modo, debido a que el mantenimiento se está aplicando de manera más rigurosa en todos los ámbitos y está en el radar colectivo de todas las empresas, se reduce la probabilidad de fallas en el equipamiento. En otras palabras, si todos están ocupados vigilando la tienda, probablemente sea poco probable que alguien pueda venir y robar la tienda.

Implementar un mantenimiento productivo total puede ser un desafío, como suele serlo cuando se reasignan responsabilidades. Sin embargo, la ventaja de la implementación de TPM a menudo vale la pena. Las empresas que hacen el cambio y participan con éxito en el proceso de implementación están mejor posicionadas para mitigar los problemas de calidad. Este enfoque permite que las máquinas, el personal de mantenimiento y otros empleados designados maximicen el tiempo de actividad.