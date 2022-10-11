¿Qué es la excelencia operativa?

Mejorar un negocio es algo más que aumentar la eficiencia o maximizar el ROI. La economía global actual también requiere flexibilidad para adaptarse a los mercados, condiciones y tecnologías cambiantes.

La excelencia operativa es una forma para que las organizaciones creen una hoja de ruta hacia la mejora continua en un entorno empresarial complejo. Su objetivo es dar a las empresas una ventaja competitiva. La excelencia operativa ayuda a los líderes empresariales a tomar mejores decisiones y a los empleados a mostrar una mejora continua. Cuando se implementa bien, la excelencia operativa permite a cada miembro de una organización ver el flujo de valor para el cliente y, si surgen problemas, encontrar una solución antes de que se produzcan interrupciones.

La excelencia operativa comienza con un cambio cultural, donde todos los líderes y empleados están dedicados a crear no solo un producto de calidad, sino también a brindar excelentes experiencias del cliente. Las empresas que utilizan metodologías de excelencia operativa definen claramente los roles de liderazgo y fuerza laboral y cómo trabajan juntos para mejorar las operaciones. En todos los niveles, los empleados pueden iniciar el cambio y avanzar hacia la eficiencia, la eficacia y la agilidad.