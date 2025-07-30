¿Qué es la resiliencia de las aplicaciones?

La resiliencia de las aplicaciones es la capacidad del software para mantener la funcionalidad principal durante interrupciones no planeadas, como fallas de componentes, interrupciones o picos repentinos de carga de trabajo. Las aplicaciones resilientes ayudan a garantizar la continuidad de negocio, proteger la experiencia y minimizar el tiempo de inactividad.
Las aplicaciones impulsan prácticamente todos los aspectos de los negocios modernos, desde el procesamiento de transacciones de clientes y la gestión de cadenas de suministro hasta permitir la colaboración de los empleados y el análisis de datos en tiempo real.
Cuando estas aplicaciones fallan, el impacto puede ser grave. El tiempo de inactividad, periodos en los que una aplicación no está disponible o no funciona correctamente, puede dañar la reputación, degradar la experiencia del usuario y provocar importantes pérdidas económicas.
De hecho, el 98 % de las organizaciones informan ahora que los costos de tiempo de inactividad superan los 100 000 USD por hora, y un tercio estima pérdidas entre 1 millón y 5 millones de USD.
Al diseñar e implementar aplicaciones resilientes, las organizaciones pueden evitar y mitigar estas interrupciones.
La resiliencia de las aplicaciones depende de dos principios básicos:
Las aplicaciones resilientes ayudan a reducir las vulnerabilidades en la arquitectura de las aplicaciones, mejoran la eficiencia operativa y garantizan una Experiencia de usuario coherente incluso ante interrupciones inesperadas.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Para crear y desplegar aplicaciones resilientes, los desarrolladores y los equipos de TI pueden usar varias herramientas y prácticas a lo largo del ciclo de vida de la aplicación.
Los componentes comunes de las aplicaciones resilientes incluyen:
Redundancia significa tener versiones de respaldo de sistemas críticos. Si un sistema falla, la copia de seguridad se hace cargo, lo que ayuda a garantizar que el sistema continúe funcionando.
Por ejemplo, es probable que un servicio de procesamiento de pagos tenga varias copias del servicio ejecutándose en diferentes servidores. Si un servidor falla, las copias en otros servidores pueden asumir automáticamente la carga de trabajo para que los clientes no noten ningún problema.
Las organizaciones a menudo crean redundancia en áreas clave:
El equilibrio de carga implica distribuir el tráfico de red de manera eficiente entre varios servidores para ayudar a optimizar la disponibilidad de las aplicaciones. Es crítico para la resiliencia de las aplicaciones porque permite que los sistemas mantengan el rendimiento y la disponibilidad incluso cuando los componentes individuales fallan o se sobrecargan.
Por ejemplo, si un servidor deja de responder, el equilibrador de carga puede redirigir automáticamente el tráfico a otros servidores en buen estado, manteniendo la aplicación en línea.
La contención de fallos es una práctica de diseño que aísla los componentes críticos dentro de un sistema distribuido, evitando que los problemas localizados se conviertan en interrupciones en todo el sistema.
La contención es especialmente importante en las arquitecturas de microservicios, donde un fallo en un servicio puede afectar rápidamente a muchas otras dependencias si no se contiene adecuadamente.
Las mallas de servicio son particularmente útiles para contener errores. Estas capas de infraestructura ayudan a gestionar la comunicación entre microservicios en aplicaciones distribuidas, proporcionando:
Juntas, estas capacidades ayudan a garantizar que las fallas en un servicio no se propaguen a otros. Por ejemplo, supongamos que un motor de recomendación de productos falla en un sitio de comercio electrónico. Una malla de servicios puede detectar este error, evitar que las solicitudes lleguen al servicio roto y redirigir el tráfico en consecuencia. Los usuarios pueden Continuar navegando y comprando sin interrupciones.
Laobservabilidad permite a los equipos monitorear el estado del sistema en tiempo real mediante el uso de tres tipos clave de datos: métricas (indicadores de rendimiento, como tiempos de respuesta), registros (registros de eventos, como errores o fallas) y rastreos (el recorrido completo que realiza una solicitud a través de un sistema) .
Al capturar y analizar estas señales, los equipos pueden detectar anomalías, diagnosticar problemas rápidamente y reducir el tiempo de inactividad. Por ejemplo, si un cliente informa de una página web de carga lenta, las herramientas de observabilidad pueden ayudar a los ingenieros a rastrear la solicitud hasta el servicio que causó el retraso y solucionar el problema antes de que afecte a más usuarios.
La automatización desempeña un papel crítico en la resiliencia de las aplicaciones al permitir que los sistemas respondan a los problemas sin necesidad de intervención manual.
Por ejemplo, las herramientas de observabilidad detectan problemas y la redundancia proporciona recursos de respaldo. La automatización es lo que conecta estas capacidades, Orquestate el proceso de recuperación. Una automatización eficaz puede reducir significativamente el tiempo de recuperación, convirtiendo lo que podrían ser horas de resolución de problemas manual en segundos de respuesta automatizada.
Algunas respuestas automatizadas clave en la resiliencia de las aplicaciones incluyen:
Herramientas como Kubernetes, un sistema de código abierto para administrar aplicaciones en contenedores, demuestran cómo la automatización une los componentes de resiliencia. Kubernetes puede detectar fallas a través de controles de estado integrados, reprogramar cargas de trabajo en nodos saludables y mantener la continuidad del servicio a través de flujos de trabajo automatizados.
La degradación elegante implica mantener la funcionalidad principal mientras se eliminan características no esenciales durante el estrés. Por ejemplo, durante los picos de tráfico del Black Friday, un minorista podría desactivar temporalmente los comentarios de los clientes y las listas de deseos para ayudar a garantizar que el carrito de compras y el proceso de pago sigan funcionando.
Las aplicaciones escalables pueden ajustar automáticamente los recursos de acuerdo con las demandas de la carga de trabajo. Esta capacidad ayuda a garantizar el rendimiento y la disponibilidad incluso cuando el tráfico fluctúa.
La escalabilidad se puede lograr de muchas maneras. Por ejemplo, las plataformas basadas en la nube proporcionan escalabilidad a través de capacidades como equilibradores de carga integrados, autoescalado y replicación multirregional, es decir, copia de datos y servicios en múltiples ubicaciones geográficas para mejorar el rendimiento y la confiabilidad. Estas capacidades permiten que los servicios distribuyan de manera inteligente el tráfico, mantengan el tiempo de actividad y minimicen el tiempo de recuperación en respuesta a condiciones cambiantes.
Por ejemplo, una plataforma de streaming alojada en la nube suele funcionar en 100 servidores. Pero durante un evento global en vivo, puede escalar automáticamente a 10 000 servidores en múltiples regiones, proporcionando una reproducción fluida para millones de espectadores simultáneos.
Dado que las aplicaciones de software se han vuelto esenciales tanto para las operaciones comerciales como para la vida diaria de los consumidores, es imperativo que estas aplicaciones resistan interrupciones inesperadas y sigan funcionando en casi todas las condiciones.
Cuatro factores en particular impulsan el creciente énfasis en la resiliencia de las aplicaciones.
Los clientes esperan que los servicios digitales siempre funcionen. Según Google, el 53 % de los visitantes abandonan una página móvil si tarda más de tres segundos en cargarse.
Ya sea una aplicación bancaria, una plataforma de comercio electrónico o un portal de atención médica, el tiempo de inactividad puede desencadenar deserciones de clientes, reacciones negativas en las redes sociales y daños duraderos a la marca. La disponibilidad de las aplicaciones no es solo una métrica técnica, sino un requisito empresarial fundamental.
Las interrupciones de las aplicaciones pueden ser costosas para organizaciones de todos los tamaños. Considere un escenario común: Una marca de venta minorista lanza un evento de ventas de alto tráfico, pero el servicio de pago falla debido a la demanda adicional. En cuestión de minutos, miles de transacciones se estancan, los clientes se frustran y la empresa pierde ingresos.
Más allá de la pérdida de ventas, las interrupciones pueden desencadenar una cascada de costos secundarios, desde gastos de corrección e infracciones de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) hasta sanciones normativas, compensación al cliente y daños a la marca a largo plazo.
Los incidentes recientes de alto perfil muestran cuán significativo puede ser el impacto:
Las arquitecturas de aplicaciones modernas tienen muchas partes móviles: microservicios, entornos multinube, bibliotecas de código y más. Si bien estos componentes modulares mejoran la escalabilidad, también aumentan la cantidad de posibles puntos de falla.
Sin un diseño e implementación resiliente, incluso los problemas menores pueden escalar. Una sola falla de microservicio puede afectar a docenas de dependencias. Por ejemplo, si un servicio de base de datos que almacena información de productos deja de funcionar, puede interrumpir otras característica, como la búsqueda, las recomendaciones o el pago.
Las interrupciones de la red entre regiones de la nube también pueden fragmentar los servicios y provocar inconsistencias en los datos. A diferencia de una falla de microservicio donde un componente deja de funcionar por completo, estos problemas de conectividad crean un escenario de "cerebro dividido": diferentes partes de la aplicación continúan ejecutar pero no pueden comunicar entre sí.
Por ejemplo, el sistema de órdenes de una aplicación de negociación financiera podría desconectar de los precios en tiempo real, provocando que los usuarios vean cotizaciones incorrectas o tengan una experiencia fallida.
Las interrupciones de la interfaz de programación de aplicaciones (API) también pueden romper funcionalidad crítica. Si bien las fallas de microservicios afectan a los componentes internos que controla la organización, las interrupciones de API involucran servicios de terceros de los que depende una aplicación pero que no pueden realizar arreglos directamente. Por ejemplo, si el servicio de mapas de una aplicación de entrega deja de funcionar, los usuarios no pueden rastrear a los controladores y los controladores no pueden encontrar rutas, lo que interrumpe la Experiencia aunque la aplicación siga funcionando.
En ciertos sectores y ubicaciones, los reguladores han establecido requisitos estrictos para la disponibilidad de datos, las capacidades de recuperación de aplicaciones, la mitigación de la pérdida de datos y el tiempo de actividad. Estos requisitos elevan la resiliencia de las aplicaciones de un objetivo técnico a un problema de cumplimiento.
Algunas leyes de protección de datos y privacidad ahora incluyen estándares de disponibilidad junto con mandatos de seguridad. Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) exige que los datos personales permanezcan protegidos y accesibles. En caso de falla del sistema, se espera que las organizaciones recuperen los datos perdidos.
Las industrias altamente reguladas, en particular, se enfrentan a algunos de los estándares más rigurosos.
Aunque la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) no exige explícitamente planes de recuperación ante desastres, muchas organizaciones mantienen sistemas de respaldo y procedimientos formales de recuperación para ayudar a cumplir y demostrar el cumplimiento de la ley.
Las instituciones financieras también se enfrentan a regulaciones y recomendaciones específicas del sector de organismos como el Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (FFIEC), que proporciona orientación detallada sobre la continuidad de negocio y los objetivos de tiempo de recuperación.
En virtud de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), las entidades cubiertas deben implementar salvaguardas administrativas, físicas y técnicas para ayudar a garantizar la disponibilidad e integridad de la información de salud protegida electrónica (ePHI). Si bien la HIPAA no exige el acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, requiere que las organizaciones de atención médica mantengan el acceso a los datos del paciente cuando sea necesario para el tratamiento.
La regla de seguridad de HIPAA requiere planes de copia de seguridad, procedimientos de recuperación ante desastres y operaciones, lo que lleva a muchas organizaciones a invertir en Estrategias avanzadas de conmutación por error y data replication.
Para ayudar a garantizar que los sistemas puedan soportar las interrupciones del mundo real, las organizaciones validan la resistencia de las aplicaciones mediante una combinación de mediciones continuas y pruebas proactivas. Estos enfoques permiten a los equipos monitorear el rendimiento, identificar vulnerabilidades y confirmar si las aplicaciones pueden recuperar con rapidez y eficacia.
Los equipos deDevOps, en particular, integran con frecuencia prácticas de resiliencia en pipelines de integración continua/entrega continua ( pipelines de integración continua/entrega continua ). Esto les permite automatizar las pruebas de los procedimientos de conmutación por error, validar los cambios de configuración y revertir los despliegues inestables para detectar problemas a tiempo y evitar que las interrupciones lleguen a los usuarios.
Las organizaciones se basan en varias métricas clave para evaluar la resiliencia de las aplicaciones.
El RTO es el tiempo de inactividad máximo permitido antes de que se deba restaurar un sistema. El RTO ayuda a definir las expectativas de recuperación y respalda la recuperación ante desastres y la continuidad de negocio.
Las organizaciones establecen RTO basados en el análisis de impacto comercial: determinar cuánto tiempo puede estar inactivo cada sistema antes de causar daños inaceptables a las operaciones, los ingresos o la experiencia del cliente.
Por ejemplo, un sistema de procesamiento de pagos puede tener un RTO de 5 minutos, mientras que una herramienta de informes internos puede tolerar 24 horas.
MTTR es el tiempo que se tarda en hacer restore del servicio después de una falla. Las organizaciones miden el MTTR mediante el uso de herramientas de administración de incidentes y plataformas de monitoreo que rastrean automáticamente el tiempo entre la detección de fallas y la restauración del servicio. Un MTTR más bajo significa una recuperación más rápida y una mejor experiencia del usuario.
El MTBF es el tiempo medio de funcionamiento entre fallos del sistema. Ofrece insight sobre la frecuencia con que se producen interrupciones y se calcula dividiendo el total de horas de funcionamiento por el número de fallos, que suelen seguir a través de sistemas de supervisión automatizados y registros de incidentes.
Los presupuestos de errores se refieren al nivel aceptable de tiempo de inactividad dentro de los objetivos de nivel de servicio. Los presupuestos de errores pueden permitir que los equipos asuman riesgos calculados. Si un servicio ha utilizado solo el 20 % de su presupuesto mensual de errores, los equipos pueden desplegar nuevas características de manera más agresiva. Si el presupuesto está casi agotado, se centran en mejoras de estabilidad.
Las tablas de puntuación de resiliencia son informes completos que utilizan datos de redundancia, latencia y recuperación para evaluar la resiliencia de la aplicación e identificar oportunidades de mejora. Estas tablas de puntuación son generalmente generadas por plataformas de Observabilidad que agregan métricas de múltiples herramientas de monitoreo.
Las organizaciones recurren cada vez más a las pruebas para obtener una visión más realista. Cuando las métricas pueden proporcionar una base, las pruebas pueden ayudar a las organizaciones a moverse de una preparación teórica a una resiliencia demostrada.
La ingeniería del caos es la práctica de introducir fallas controladas, como apagar servidores, inyectar latencia o forzar pérdidas de conectividad, para probar cómo las aplicaciones se recuperan bajo estrés.
Por ejemplo, herramientas como Chaos Monkey de Netflix terminan aleatoriamente instancias de aplicaciones para probar si los servicios pueden soportar cortes inesperados.
Las simulaciones de desastres son escenarios a gran escala que imitan interrupciones o ataques importantes para evaluar la recuperación técnica, la comunicación y la coordinación entre equipos.
Las simulaciones, como los ataques de ransomware y las fallas en la región de la nube, ayudan a las organizaciones a probar la arquitectura de las aplicaciones e identificar brechas en los planes de recuperación ante desastres.
La inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) están remodelando la forma en que las organizaciones abordan la resiliencia. Estas tecnologías aportan nuevas y potentes herramientas para evitar el tiempo de inactividad, pero también presentan desafíos únicos.
Uno de los mayores desafíos es que las cargas de trabajo de IA consumen muchos recursos. Muchos modelos dependen de unidades de procesamiento de gráficos (GPU), que son costosas y difíciles de duplicar en todas las regiones de la nube. Eso hace que la redundancia, una parte esencial de la resiliencia, sea más difícil de lograr.
Los sistemas de IA también pueden fallar de maneras inesperadas. Con el tiempo, su precisión podría degradarse, un problema conocido como desviación del modelo. O pueden encontrar entradas adversarias: datos maliciosos diseñados para engañar al sistema. Estos tipos de fallas pueden ser más difíciles de predecir y contener.
Además, cuando las características de IA se ralentizan o dejan de funcionar (un problema común en los entornos de nube debido a limitacionesde recursos o latencia), el resto de la aplicación debe seguir funcionando de manera confiable, lo que ejerce una presión adicional sobre las estrategias de degradación elegante.
Al mismo tiempo, la IA tiene casos de uso importantes para mejorar la resiliencia:
En resumen, si bien la IA introduce una nueva complejidad, también puede permitir una recuperación más rápida, un monitoreo más inteligente y aplicaciones resilientes más resilientes en general, especialmente cuando se integra en entornos nativos de la nube y canales de DevOps.
Únase a IBM para un seminario web en el que demostramos cómo encontrar un retorno de la inversión (ROI) real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en todas las industrias, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Vea cómo conectar el nivel de datos de su arquitectura a los niveles de aplicaciones en contenedores mediante FlashSystem y Red Hat OpenShift, lo que garantiza el rendimiento, la resiliencia y la escalabilidad.
Obtenga orientación detallada sobre el diseño, la implementación y el ajuste de los sistemas de almacenamiento IBM® DS8A00. Aprenda a optimizar la E/S, garantizar una alta disponibilidad y fortalecer la recuperación ante desastres en entornos de misión crítica.
Explore la arquitectura y los conceptos detrás de IBM® Storage Ceph. Aprenda a diseñar una capa de datos escalable y de autocorrección que admite cargas de trabajo de IA, consolida el almacenamiento y reduce los costos en aplicaciones de varios niveles.
Insights de IDC sobre cómo los sistemas de archivos paralelos aumentan el rendimiento y la confiabilidad en el nivel de datos para aplicaciones multinivel de alta demanda.
Descubra cómo los analytics en el nivel de datos puede informar la lógica de aplicación y las experiencias frontend para una toma de decisiones más inteligente.
Explore ejemplos del mundo real de adopción de IA generativa en industrias como las finanzas y la cadena de suministro. Descubra cómo estos sistemas son compatibles con una arquitectura moderna y en capas.
watsonx.ai permite a los equipos de desarrollo de aplicaciones integrar perfectamente la IA en sus flujos de trabajo. Desde la creación de modelos hasta su despliegue, este completo kit de herramientas da soporte a todo el ciclo de vida de la IA.
Utilice una plataforma para el desarrollo de aplicaciones de mainframe, pruebas, demostración y entrenamiento en hardware x86.
Descubra la plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles de IBM para diseñar, crear prototipos y comercializar aplicaciones de manera rápida y sencilla.
Los servicios de consultoría de desarrollo de aplicaciones en la nube de IBM Cloud ofrecen orientación experta y soluciones innovadoras para agilizar su estrategia de nube. Colabore con los expertos en nube y desarrollo de IBM para modernizar, escalar y acelerar sus aplicaciones, y obtenga resultados transformadores para su empresa.