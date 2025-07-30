¿Qué es la resiliencia de las aplicaciones?

Las aplicaciones impulsan prácticamente todos los aspectos de los negocios modernos, desde el procesamiento de transacciones de clientes y la gestión de cadenas de suministro hasta permitir la colaboración de los empleados y el análisis de datos en tiempo real.

Cuando estas aplicaciones fallan, el impacto puede ser grave. El tiempo de inactividad, periodos en los que una aplicación no está disponible o no funciona correctamente, puede dañar la reputación, degradar la experiencia del usuario y provocar importantes pérdidas económicas.

De hecho, el 98 % de las organizaciones informan ahora que los costos de tiempo de inactividad superan los 100 000 USD por hora, y un tercio estima pérdidas entre 1 millón y 5 millones de USD.

Al diseñar e implementar aplicaciones resilientes, las organizaciones pueden evitar y mitigar estas interrupciones.

La resiliencia de las aplicaciones depende de dos principios básicos:

Tolerancia a fallas: la capacidad de una aplicación para continuar operando cuando falla parte de ella.

Alta disponibilidad: la capacidad de un sistema para ser accesible y confiable casi el 100 % del tiempo.

Las aplicaciones resilientes ayudan a reducir las vulnerabilidades en la arquitectura de las aplicaciones, mejoran la eficiencia operativa y garantizan una Experiencia de usuario coherente incluso ante interrupciones inesperadas.