Ventajas y desventajas de los microservicios

La arquitectura de microservicios ha transformado la forma en que las organizaciones crean y despliegan aplicaciones de software. En lugar de crear una gran aplicación donde todos los componentes están estrechamente conectados, los microservicios dividen las aplicaciones en servicios más pequeños e independientes. Cada servicio maneja una función empresarial específica y se puede desarrollar, desplegar y escalar de forma independiente.

Empresas como Netflix, Uber, Amazon, Spotify y Airbnb utilizan microservicios para manejar millones de usuarios y transacciones todos los días.

La arquitectura de microservicios se ha vuelto cada vez más importante a medida que resuelve los desafíos que enfrentan las organizaciones con el diseño tradicional de aplicaciones. Las empresas pueden crear sistemas generales flexibles, recuperarse de fallas fácilmente y llevar nuevas características al mercado más rápido.

Los microservicios han pasado de ser una tendencia emergente a un componente crítico de la estrategia de TI empresarial. Según Gartner, el 74% de las organizaciones encuestadas utilizan actualmente la arquitectura de microservicios, y otro 23% planea hacerlo.1

Si bien los microservicios aportan una mayor complejidad, sus beneficios están impulsando una adopción generalizada en todas las industrias. Comprender los pros y los contras de los microservicios es esencial para tomar decisiones de adopción informadas.