스토리지 최적화란 무엇이며 왜 중요한가요?

전체 데이터 최적화의 중요한 요소인 스토리지 최적화는 효율성을 향상시키기 위해 데이터 중복 제거 및 압축과 같은 전략과 기술을 포함합니다. 이러한 접근 방식은 기업이 비정형 데이터와 관련된 방대한 데이터 볼륨을 관리하도록 돕고, 이는 인공지능(AI) 및 기타 데이터 집약적 워크로드와 관련됩니다.

AI 도입이 가속화됨에 따라 스토리지 최적화는 조직이 확장하고 AI 이니셔티브를 지원하는 데 필수 요소가 되었습니다. Mordor Intelligence에 따르면 데이터 스토리지 시장 규모는 2025년에 2,507억 7천만 달러로 추정되었습니다.¹ 이 시장은 2030년까지 4,839억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 14.05%입니다.

AI 및 머신 러닝(ML)의 높은 컴퓨팅 요구를 지원할 수 있는 데이터 스토리지 솔루션에 대한 수요가 이러한 성장을 견인합니다. 또한 장애, 시스템 실패 또는 사이버 공격으로 인한 데이터 손실을 방지해야 하는 필요성도 이러한 성장을 촉진합니다.