스토리지 최적화란 무엇이며 왜 중요한가요?

스토리지 최적화는 비용을 줄이고 성능을 개선하며 사용 가능한 용량을 보다 효율적으로 활용하기 위해 데이터 스토리지를 개선하는 과정입니다.
전체 데이터 최적화의 중요한 요소인 스토리지 최적화는 효율성을 향상시키기 위해 데이터 중복 제거 및 압축과 같은 전략과 기술을 포함합니다. 이러한 접근 방식은 기업이 비정형 데이터와 관련된 방대한 데이터 볼륨을 관리하도록 돕고, 이는 인공지능(AI) 및 기타 데이터 집약적 워크로드와 관련됩니다.
AI 도입이 가속화됨에 따라 스토리지 최적화는 조직이 확장하고 AI 이니셔티브를 지원하는 데 필수 요소가 되었습니다. Mordor Intelligence에 따르면 데이터 스토리지 시장 규모는 2025년에 2,507억 7천만 달러로 추정되었습니다.¹ 이 시장은 2030년까지 4,839억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 14.05%입니다.
AI 및 머신 러닝(ML)의 높은 컴퓨팅 요구를 지원할 수 있는 데이터 스토리지 솔루션에 대한 수요가 이러한 성장을 견인합니다. 또한 장애, 시스템 실패 또는 사이버 공격으로 인한 데이터 손실을 방지해야 하는 필요성도 이러한 성장을 촉진합니다.
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오늘날 조직이 관리하는 많은 데이터는 정형, 반정형 또는 비정형 데이터로 구성된 대규모 데이터 세트입니다. 비정형 데이터(예: 이미지, 동영상, 문서 및 센서 데이터)는 관계형 데이터베이스의 고정된 스키마에 쉽게 맞지 않습니다. 그 결과 기존의 툴과 방법으로는 이러한 데이터를 처리하고 분석하기가 어렵습니다.
동시에 기업은 접근 가능하고 신뢰할 수 있는 AI 준비 데이터를 활용해야 하는 압박을 받고 있으며, 이는 데이터 무결성을 지원합니다.
생성형 AI(또는 gen AI) 모델은 스토리지 요구사항도 변화시키고 있습니다. 이러한 파운데이션 모델과 대규모 언어 모델(LLM)은 지속적으로 적응하며 방대한 데이터 세트를 생성합니다. 조직은 AI 워크로드에서 생성되는 데이터 양을 관리하기 위해 확장 가능하고 분산형 스토리지 솔루션(예: 분산 파일 시스템, 오브젝트 스토리지)이 필요합니다.
결국 이러한 새로운 요구를 처리할 수 있는 개선된 스토리지가 없으면 조직은 AI 성능을 저하시시키는 병목 현상, 비용 증가 및 AI 확장을 제한하는 데이터 관리 과제에 직면하게 됩니다.
스토리지 최적화는 데이터 수명 주기 전반에서 성능, 용량 및 스토리지 비용을 관리하는 상호 연관된 구성 요소로 이루어져 있습니다. 이러한 기술을 결합하면 AI 워크로드의 성능 및 확장성 요구를 충족하도록 설계된 특화 시스템 집합인 AI 스토리지의 기반이 됩니다.
다음은 중요한 스토리지 최적화 기술입니다.
스토리지 티어링은 액세스 패턴과 비용에 따라 데이터를 적절한 스토리지 유형으로 자동 이동시킵니다.
핫 데이터(자주 접근되는 데이터)는 고성능 플래시에 저장되고, 웜 데이터(간헐적으로 접근되는 데이터)는 표준 SSD로 이동하며, 콜드 데이터(드물게 접근되는 데이터)는 디스크 또는 클라우드 아카이브 티어로 이동합니다.
데이터 아카이빙은 오래되었거나 자주 조회되지 않는 데이터를 성능이 아닌 용량에 최적화된 장기 스토리지로 이동시켜, 활성 워크로드를 위한 고성능 스토리지를 확보하면서 필요 시 아카이브된 데이터에 접근할 수 있도록 합니다.
씬 프로비저닝은 대규모 용량을 사전에 예약하는 대신 애플리케이션이 실제 스토리지 공간을 사용할 때 용량을 할당합니다. 이 접근 방식은 과도한 프로비저닝을 방지하고 사용률을 향상시켜 하드웨어 투자를 줄입니다.
하이브리드 클라우드 아키텍처는 성능이 중요한 작업을 위한 로컬 스토리지와 저장소 및 아카이브를 위한 클라우드 스토리지를 결합하여 자본 투자 없이도 동적으로 확장할 수 있도록 합니다.
DLM은 데이터가 생성부터 삭제까지 스토리지 티어를 어떻게 이동하는지를 결정하는 정책을 수립합니다. 또한 비즈니스 가치와 규제 요구사항을 기반으로 보존 기간, 마이그레이션 일정 및 삭제 규칙을 정의합니다.
기업은 아래에 설명된 기술을 포함한 다양한 기술과 솔루션을 통해 스토리지 최적화를 구현합니다.
스토리지 최적화는 오늘날의 AI 및 데이터 집약적 워크로드를 관리하는 데 도움이 되는 다양한 이점을 제공합니다.
조직은 다양한 워크로드와 환경 전반에서 스토리지 최적화를 비즈니스 사용 사례에 적용할 수 있습니다:
AI 애플리케이션은 방대한 데이터 세트를 처리하면서 비용도 제어할 수 있는 고성능 스토리지를 요구합니다. 최적화는 추론 및 학습에 필요한 속도를 제공하는 동시에 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 데이터 배치를 관리합니다.
현대적인 백업 전략은 복구 기능을 저해하지 않으면서 확장 가능한 효율적인 스토리지를 필요로 합니다. 최적화 기술은 스토리지 사용량을 줄이고 운영 복원력을 강화하며 규정 준수 요구사항을 충족하는 데 도움을 줍니다.
고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드는 매우 높은 처리량과 낮은 지연 시간에 의존하는 방대한 데이터 세트를 생성합니다. 최적화된 스토리지 시스템은 컴퓨팅 워크로드가 요구하는 성능을 제공하는 동시에 데이터 관리를 단순화하고 연구자의 생산성을 지원합니다.
스토리지 최적화는 조직의 전체 IT 사용량을 줄이고 애플리케이션 전반에 걸쳐 일관된 성능을 제공하며 가상화 플랫폼과 통합되어 가용성에 영향을 주지 않으면서 스토리지 효율성을 향상시킵니다.
다음과 같은 전략적 단계는 조직이 스토리지 최적화를 달성하는 데 도움이 됩니다.
IBM은 2025 Gartner Magic Quadrant 기업 스토리지 플랫폼 부문에서 리더로 인정받았습니다. 이러한 평가는 조직이 디지털 전환을 가속할 수 있도록 지원하는 안전하고 지능적이며 고성능의 스토리지 솔루션을 제공하려는 IBM의 노력을 보여준다고 생각합니다.
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플래시 메모리 및 스토리지 유형에 대해 알아보고 기업이 플래시 기술을 사용하여 효율성을 높이고 지연 시간을 줄이며 데이터 스토리지 인프라의 미래를 보장하는 방법을 살펴보세요.
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Gartner는 하이브리드 클라우드 배포를 위한 오늘날 가장 중요한 스토리지 플랫폼 전반의 성능과 확장성을 평가합니다.
IBM FlashSystem이 데이터 보안 및 복원력을 강화하여 최적화된 성능 및 복구 전략으로 랜섬웨어 및 사이버 공격으로부터 데이터를 보호하는 방법을 알아보세요.
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IBM Storage는 데이터 스토리지 하드웨어, 소프트웨어 정의 스토리지, 그리고 스토리지 관리 소프트웨어로 구성된 제품군입니다.
IBM은 웹 서버 및 데이터 센터 인프라를 위한 선제적 지원을 제공하여 다운타임을 줄이고 IT 가용성을 개선합니다.
1 Data storage market size and share analysis—Growth trends and forecasts (2025–2030), Mordor Intelligence, 2025년 1월 22일