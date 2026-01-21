운영 복원력이란 무엇인가요?

사이버 공격, 정전 또는 시스템 장애와 같은 주요 중단 이벤트는 불가피합니다. 어떠한 조직이나 기업도 이러한 상황에서 자유롭지 않습니다. 운영 복원력은 예기치 못한 이벤트를 사전에 관리함으로써 기존의 재해 복구를 넘어서는 개념입니다. 이 접근 방식은 비즈니스에 가장 중요한 서비스를 식별하고 해당 서비스가 안정적으로 유지되며 빠르게 복구될 수 있도록 하는 것을 요구합니다.

기업들은 점점 더 운영 복원력의 필요성을 해결하고 있습니다. BCI와 Riskonnect의 연구에 따르면 현재 조직의 70%가 운영 복원력 프로그램을 보유하고 있으며, 추가로 10%는 이를 구축 중입니다.¹ 모범 사례 준수는 이러한 전략을 개발하는 가장 일반적인 동인이며, 규정 준수가 그 다음 순위입니다.

운영 복원력은 모든 비즈니스에 중요하지만, 특정 산업에서는 더욱 강력한 역량이 요구됩니다. 금융 기관은 특히 보안 사고와 사이버 위험에 취약합니다. 이들은 고객 데이터를 보호하고 금융 시스템의 안정성을 유지하며 엄격한 규정을 준수해야 하며, 그렇지 않으면 평판과 고객 신뢰를 잃을 위험이 있습니다. 마찬가지로 의료 기관은 위기 상황에서도 치료의 연속성을 보장하는 동시에 민감한 환자 데이터의 개인정보 보호 요구사항을 충족해야 할 책임이 있습니다.