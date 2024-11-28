성공적인 비즈니스 연속성 전략을 구축하는 방법

비즈니스 연속성은 중요한 비즈니스 기능을 유지하고 위기 발생 시 다운타임을 최소화하는 조직의 능력입니다. 이러한 위기의 예로는 사이버 공격, 공급망 실패, 예상치 못한 정전 등이 있습니다.

이러한 중단은 비용이 많이 듭니다. IBM 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 데이터 유출(중단으로 인한 잠재적 결과는 1건)로 인한 전 세계 평균 비용은 작년에 비해 10% 증가하여 사상 최고치를 기록했습니다.

성공적인 비즈니스 연속성 및 재해 복구 전략의 구현을 포함한 강력한 비즈니스 연속성 관리(BCM)는 장기간의 다운타임, 비용이 많이 들고 위험한 유출 등을 방지하는 데 도움이 됩니다.