처방 유지보수란 무엇인가요?

처방 유지보수는 대형의 상호 연결된 산업용 자산이 핵심 비즈니스 프로세스를 구성하는 다양한 산업 분야에서 널리 활용됩니다.

더 많은 기업이 기존의 사후 유지보수 전략에서 보다 현대적인 사전 예방 유지보수 전략으로 전환함에 따라, 처방 분석은 시장에서 가장 고도화된 솔루션 중 하나로 부상하고 있습니다. 많은 선도적인 조직은 처방 전략과 예측 전략을 함께 활용하여, 예측 전략으로 문제를 식별하고 처방 전략으로 해결 방안을 제시합니다.

최신 조직은 스마트 센서와 전사적 자산 관리(EAM) 플랫폼을 활용하여 자산에 관한 정보를 그 어느 때보다도 많이 수집할 수 있습니다. 처방 유지보수는 이러한 데이터를 활용하여 문제가 장비 고장이나 계획되지 않은 다운타임으로 이어지기 전에 해결할 수 있도록 적절한 유지보수 작업을 권장합니다.