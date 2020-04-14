처방적 분석과 의사결정 최적화가 중요한 이유

많은 경우 '어떻게 해야 할까요?'라는 질문보다 '어떤 일이 일어날 수 있나요?'라는 질문이 먼저 나오는 경우가 많습니다. 예측 분석은 바로 이럴 때 필요합니다. 예측 분석은 고급 알고리즘과 머신 러닝을 활용하여 과거 데이터를 처리하고, 무슨 일이 일어났는지 '학습'하면서 보이지 않는 데이터 패턴, 상호 작용과 관계를 발견합니다. 그런 다음 예측 분석은 시나리오 또는 결과의 가능성을 보여주는 모델을 생성합니다.

예측 분석을 사용하는 것만으로도 비즈니스를 운영할 수 있으며, 처방적 분석은 '있으면 좋은' 추가 사항이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 이러한 사고 방식은 현실을 간과하는 것입니다. Economist Intelligence Unit의 보고서에 따르면, 비즈니스 경영진의 70%가 데이터 과학 및 분석 프로젝트를 매우 중요하게 평가합니다. 그러나 이러한 프로젝트의 약속이 이행되었다고 응답한 비율은 2%에 불과했습니다.

왜일까요? 머신 러닝이 제공하는 예측 모델은 '실행 가능한 인사이트'를 제공하지만, 최상의 결과를 얻기 위해 이러한 인사이트를 기반으로 어떤 조치를 취해야 하는지에 대해서는 언급하지 않기 때문입니다. 많은 경우 편향된 사람은 '직감'을 따릅니다. 그 결과는 보통 잘해야 최적이 아닌 정도이며, 최악의 경우는 실망스러운 수준입니다. 예측 분석의 진정한 이점을 누리려면 처방적 분석에 투자하는 것이 중요합니다.

다음은 예측 기능에 처방적 분석을 추가하여 얻을 수 있는 가치의 예입니다. 제조 부문의 경우, 예측 분석을 통해 직원과 도구에 의한 유지보수에 소요되는 시간을 추정할 수 있습니다. 처방적 분석을 사용하면 필요한 초과 근무 시간을 알 수 있으므로 세부 일정을 생성할 수 있습니다.

소매업에서는 예측 분석을 통해 외부 상황으로 인한 수요 급증을 예측할 수 있습니다. 처방적 분석은 수요를 적절하게 충족하려면 어느 창고를 통해 각 소매점에 제품을 공급해야 할지 결정하기 위한 보충 계획을 수립하는 데 도움이 될 수 있습니다.

에너지 및 유틸리티 산업 종사자들은 처방적 분석을 통해 예측 전력 수요에 따라 어떤 발전기를 켜거나 꺼야 할지 결정할 수 있습니다.

마지막으로, 항공사 또는 기타 여행 및 운송 산업 비즈니스는 수요 예측을 수행하고 처방적 분석을 사용하여 최적의 항공기 계획과 승무원 일정을 수립할 수 있습니다.