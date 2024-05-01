처방적 분석이란 무엇인가요?

처방적 분석은 데이터 분석의 하위 분야로, 그 자체가 비즈니스 분석 및 비즈니스 인텔리전스 분야에 속하는 관행이며 이러한 분야는 모두 데이터를 실행 가능한 인사이트로 변환하는 것으로 광범위하게 정의됩니다.

데이터 분석에는 4가지 주요 유형이 있으며 그중 처방적 분석이 가장 발전한 형태입니다.

서술적 분석 : "무슨 일이 일어났는가?"

진단적 분석 : '왜 이런 일이 일어났는가?'

예측 분석 : "다음에는 어떤 일이 일어날 것인가?"

처방적 분석: "다음에 해야 할 일은 무엇인가?"

4가지 유형의 분석은 모두 데이터 속에서 의미를 전달하는 데 유용하지만, 처방적 분석은 미래의 결과를 예측하는 데 중점을 둘 뿐만 아니라 원하는 결과를 달성하거나 바람직하지 않은 결과를 방지하기 위한 조치나 결정을 권장한다는 점에서 다른 유형과 다릅니다. 단순히 “미래에 무슨 일이 일어날 것인가?”뿐 아니라 “미래에 대비하기 위해 해야 할 일은 무엇인가?”를 다룹니다.

조직은 고객 세분화, 고객 이탈 예측, 사기 탐지, 위험 평가, 수요 예측, 처방적 유지 관리 및 개인화된 권장 사항과 같은 다양한 작업에 대해 처방적 분석을 사용합니다. 이 방식은 빅데이터가 출현하기 전에 등장했지만, 조직 내에서 대량의 과거 데이터가 널리 보급되면서 사용이 가속화되었습니다.

오늘날 처방적 분석 도구는 예측 모델링의 여러 통계 기법을 사용하지만 인공 지능 및 머신 러닝 알고리즘과 모델도 활용합니다. 분석 소프트웨어는 대량의 데이터에 대해 학습된 머신 러닝 모델을 사용하여 분석가가 위험과 기회를 보다 정확하게 식별할 수 있도록 지원하여 비즈니스 리더의 의사 결정을 안내하고 개선합니다.