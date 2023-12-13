지금 신뢰성 중심 유지보수(RCM)를 도입해야 하는 10가지 이유

1. 더 나은 계획 및 분석: 많은 연구 (ibm.com 외부 링크)는 고장이 알 수 없는 원인으로 인해 발생한다는 전제에 초점을 맞추고 있습니다(숙련된 기술자로 구성된 조직에서도 마찬가지임). 이는 자산 운영을 모니터링하는 것이 얼마나 어려운지 보여줍니다. 중요한 위험 요소, 이력, 중요한 유추 및 모든 고장에 대한 데이터를 알지 못하면 매번 전문가를 당황하게 하는 사각지대가 발생합니다. 이것이 바로 RCM이 라이프사이클의 모든 단계에서 지식을 바탕으로 구축하고, 생산 목표에 대한 실패의 영향을 맥락화하고, 자산 수준에서 근본 원인을 심층적으로 분석하는 이유입니다.

2. 최초 수리율: 기술자가 최초 수리율을 90% 이상 달성할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 하지만 그렇게 하려면 기술자는 작업에 들어가기 전에 문제가 무엇인지 이해할 수 있어야 합니다. 데이터가 불완전하면 기술자는 데이터를 수정하는 데 필요한 올바른 도구, 재고 및 관련 재료를 확보할 수 없습니다. 최초 수리율을 개선하는 유일한 방법은 고장 모드에 대한 이해를 바탕으로 재고를 최적화하고 수리 작업 계획을 세우는 것입니다.

3. 백로그 관리: 지연된 유지 관리가 필요하지만 백로그는 관리해야 합니다. 모든 문제가 그렇듯이 곪아 터지면 계속 악화되어 향후 문제 해결에 드는 비용이 증가할 수 있습니다. 유지 관리가 지연되면 안전 및 규정 준수 위험도 높아질 수 있습니다. RCM을 사용하면 백로그의 모든 요청에 대한 중요도, 장애 가능성 및 비용 데이터를 기반으로 백로그를 관리할 수 있습니다. 실무자들은 실패 위험이 낮고 운영에 미치는 영향도 낮아 미처리 항목의 상당 부분을 제거할 수 있다는 것을 발견했습니다.

4. 예방적 유지보수(PM) 감소: 많은 기업이 유지보수 노력이 자산의 수명 주기를 개선하는 데 도움이 되고 있는지 알지 못한다는 사실을 인정할 것입니다. 여러 연구에 따르면 대부분의 기업은 예방형 유지보수 일정을 최적화하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 필수적이지 않은 유지보수에 비용이 낭비되는 것으로 나타났습니다.

5. 작업 계획 최적화: 대부분의 기술자는 작업 계획을 수립하는 데 필요한 자산 기록, 로그 파일, 파일 및 사진에 의존합니다. 기술자는 이 정보를 사용하여 일과를 계획 및 실행하고 일정, 견적, 재고 등을 설계합니다. 규범적 접근 방식을 추진할 거버넌스와 데이터가 없으면 회사는 광범위한 자산 클래스에 대해 지나치게 일반화되는 여러 절차를 수행하게 되어 기술자가 자신의 역할을 수행하는 데 도움이 되지 않는 작업 계획을 수립할 수 있습니다. 회사의 지식을 활용하기 위해 기술자는 자산 기록, 로그 파일 및 분석 접근 방식을 사용하기 쉬운 방식으로 맥락화할 수 있어야 합니다.

6. 재고 최적화: 고장 가능성이 가장 높고 신속한 점검이 필요한 자산을 파악하면 창고에 어떤 재고가 있어야 하는지 알 수 있습니다. 신뢰성 분석 및 테스트를 거친 고장 모드를 통해 비용이 많이 드는 비필수 재고를 줄이는 동시에 중요한 재고를 보유하고 있습니다.

7. 기술 전수: 산업 기업에서 축적된 레거시 지식이 대거 사라지고 있는 만큼, 자산의 특성, 수행되는 작업의 유형, 그리고 운영 성과를 보장하기 위해 어떤 요소를 분석해야 하는지에 대한 논리적이고 구조화된 정보가 제시되는 것이 중요합니다. RCM은 운영 기대치, 일반적인 문제, 수리 및 예방 유지보수 작업에 접근하는 방법 간의 논리적 정보 흐름을 제공합니다. 정보를 CMS 또는 EMS 시스템에 코드화하면 기술자가 방법을 이해하고 처음부터 올바르게 수정하는 데 집중할 수 있습니다.

8. 응답 시간: 운영 및 유지 관리에서 높은 수준의 생산성, 즉 높은 활용도를 달성하는 것이 중요합니다. 그러나 기업은 중요하지 않은 자산에 우선순위를 두어 중요한 자산이 다운되었을 때 긴급한 용량을 생성하고 일정 문제를 해결하는 경우가 많습니다. 중요도와 실패 가능성을 중심으로 일정과 작업 주문 흐름을 동적으로 조정할 수 있다면 이미 운영 흐름을 보장하는 데 있어 앞서 나가고 있는 것입니다.

9. 모니터링 최적화: 경영진은 모니터링되는 자산으로부터 경고를 받는 경우가 많은데, 검사 결과 자산이 정상적으로 작동하는 것처럼 보이지만 얼마 지나지 않아 고장이 발생합니다. 유지보수 계획자와 기술자가 RCM 프로세스와 고장 모드의 애플리케이션을 통해 배우는 것처럼, 잠재적인 고장이나 운영 문제를 식별하기 위한 컴퓨터 알고리즘도 배울 수 있습니다. RCM의 이점 중 하나는 자산 라이프사이클 전반에 걸쳐 학습한 내용이 자산 성능과 관련된 모든 시스템과 공유된다는 것입니다.

10. 투자 수익률: RCM이 어떻게 유지보수 비용을 절감하고 생산성을 향상시키면서 예기치 않은 다운타임을 줄일 수 있는지에 대한 많은 기사와 사례 연구가 온라인에 올라와 있습니다. NASA의 RCM 구현 가이드(링크는 ibm.com 외부에 있음) RCM이 표준 예방적 접근 방식에 비해 유지보수 비용을 절감할 수 있는 방법을 설명합니다.