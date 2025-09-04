IoT를 위한 엣지 컴퓨팅

오늘날 엣지 컴퓨팅은 IoT에 필수적인 보완 기술로 자리잡았으며, 다양한 IoT 기기의 데이터 처리 시간을 단축하고 대기 시간을 줄이며 보안을 강화하는 데 도움이 됩니다.

많은 현대 애플리케이션은 IoT의 엣지 컴퓨팅에 의존하여 기능합니다. 의료 전문가가 환자를 원격으로 모니터링할 수 있도록 하는 연결된 장치부터 혼잡한 지역의 교통 흐름을 최적화하는 센서와 수력 발전 댐을 제어하는 시스템에 이르기까지, 사용 사례는 광범위하고 다양합니다.

최근 보고서에 따르면 2025년 말까지 전 세계의 IoT 기기 수가 180억 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 지난 2년 동안 16억 대가 증가한 수치입니다.1

엣지 컴퓨팅은 이러한 장치가 생성하는 데이터가 클라우드가 아닌 엣지에서 처리되도록 하는 데 반드시 필요합니다. 클라우드에서 데이터를 처리하면 인터넷과 같은 네트워크 속도가 대폭 느려지기 때문입니다.

Fortune Business Insights에 따르면 엣지 컴퓨팅의 글로벌 시장 가치는 불과 2년 전만 해도 10억 달러가 조금 넘었으나, 향후 6년 동안 연평균 성장률 38.2%로 성장하여 그 가치가 1,820억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.2