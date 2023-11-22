스마트 시티란 무엇인가요?

신체의 신경계가 인간이 주변 세계에 반응하는 방식을 통제하는 것처럼, 진화하는 기술은 도시가 지역 도시 환경의 변화에 대응할 수 있도록 힘을 실어줍니다.

실시간 데이터를 포함한 데이터 수집 기술은 스마트 시티 이니셔티브를 진행하고 그 이점 얻는 데 있어 핵심이라고 할 수 있습니다. 데이터 기반 인사이트는 지방 정부가 폐기물 관리에서 대중 교통에 이르기까지 도시 계획과 도시 서비스 배치를 개선하여 주민들의 삶의 질을 개선하는 데 도움이 됩니다.

보다 효율적인 도시 서비스는 탄소 배출량을 줄여 기후 변화를 해결하기 위한 전 세계적인 노력에 기여하는 동시에 지역 대기 질을 개선하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 또한 스마트 시티 솔루션은 더 나은 인프라와 기술 혁신으로 일자리 창출과 비즈니스 기회를 촉진할 수 있으므로 경제 성장의 원동력이 될 수 있습니다.

미국 교통부는 스마트 시티와 커뮤니티의 세 가지 특징을 확인했습니다.1

