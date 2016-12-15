집에서 물이 새는데 지갑에서 돈까지 새게 두지 마세요. 도난을 포함한 재산 피해가 주택 보험 청구의 97.3%를 차지한다는 사실을 알고 계셨나요? 재산 피해는 화재와 번개, 강풍과 우박, 허리케인이나 토네이도 같은 극한 기상 현상으로 인해 발생할 수 있고, 누수나 동결로 인한 피해, 심지어 절도로 인해 삶을 크게 방해할 수 있습니다. 좋은 소식은 사물인터넷, 스마트 홈 센서 및 보험사의 도움을 통해 주택 및 재산 피해와 관련된 너무 많은 어려움을 겪지 않도록 자신, 집 및 가족을 보호할 수 있다는 것입니다.

다음은 폭풍으로부터 안전한지 확인하기 위해 집에 배치할 수 있는 8가지 센서에 대한 요약입니다.

1. 화재/일산화탄소 감지

화재는 단연코 재산 피해의 가장 큰 원인입니다. 수년 동안 평범한 화재 감지기는 집 안에서 연기가 처음 포착되는 순간 경보음을 울려 왔지만, 주거 환경과 공기 질을 위협할 수 있는 오염물질은 여러 종류가 있으며, 이는 재산 피해뿐 아니라 내부에 있는 사람들에게도 해를 끼칠 수 있습니다. 일산화탄소 감지기는 공기 중의 일산화탄소 수준을 측정하고 수준이 위험할 경우 사람들에게 경고합니다. CO는 무취이고 도움 없이는 감지할 수 없기 때문에 감지기는 특히 비상 모니터링 서비스에 연결된 경우 생명의 은인이 될 수 있습니다.

일부 새로운 센서는 연기와 CO를 모두 감지할 뿐만 아니라 집안의 전반적인 공기 질을 모니터링하고 먼지, 그을음, 꽃가루, 온도, 습도, 공기 부패, 오염 및 미립자와 같은 오염 물질을 관찰할 수 있습니다. 더욱 매력적인 것은 이러한 센서를 사용할 때 보험 회사에서 제공하는 할인입니다.

2. 누출/수분 감지

물 및 동결 피해는 주택 보험 청구의 두 번째 주요 원인입니다. 집에서 물이 쏟아져 나오고 바로 아래 유닛으로 물이 새고 있다는 두려운 전화를 받고 싶어하는 사람은 아무도 없습니다. 제빙기의 급수관이 끊어졌고 물이 24시간 동안 쉬지 않고 흐르고 있습니다. 비용이 많이 드는 사고입니다.

수분 감지 센서는 파이프가 얼거나 급수관이 파손되어 집이 위험에 처한 경우 미리 알려줄 수 있습니다. 이 센서는 집의 누수를 경고하므로 손상이 발생한 후가 아닌 즉시 문제를 해결할 수 있습니다. 센서는 온수기, 식기 세척기, 냉장고, 싱크대, 배수 펌프 및 누수 위험이 있는 모든 것 주변에 배치할 수 있습니다. 센서가 원치 않는 물을 감지하면 알림이 전송되므로 서둘러 집으로 돌아가 문제를 확인할 수 있습니다.

3. 창문 및 문 열기 및 닫기

문과 창문 센서는 사람들이 집에 들어오고 나갈 때 알려주고 문이 열리고 닫힐 때 조명을 켜고 끌 수도 있습니다. 문과 창문 센서는 주택 침입에 대한 첫 번째 방어선입니다. 일부 센서는 침입자에 의해 창문이 깨지는 것을 감지하기도 합니다. 이 센서는 비정상적인 10대 청소년은 물론 잠재적인 침입자에 대해 경고합니다. 다시 한 번 말하자면, 무선 기술을 사용하면 휴대폰이나 태블릿으로 바로 알림을 받을 수 있으며 필요한 경우 신속하게 도움을 요청할 수 있습니다.

4. 비디오 초인종

비디오 초인종은 도난 방지 센서이기도 합니다. 이 멋진 장치를 사용하면 스마트폰으로 집 앞에 누가 있는지 확인할 수 있습니다. 혼자 집 안에 있어서 문 앞에 누가 있는지 확인하고 싶을 때나, 직장에 있는데 누군가 집에 찾아왔을 때도 마찬가지입니다. 모든 것을 알 수 있습니다. 여기에 문 열림/닫힘 센서까지 설치해 두면, 도둑들이 번거롭게 침입할 생각 자체를 하지 않고 집을 피하게 됩니다! Ring은 시장에 나와 있는 최초의 비디오 초인종 중 하나이지만 현재 몇 가지 좋은 옵션이 있습니다.

5. 스마트 온도 조절기

스마트 온도 조절기를 사용하면 어느 위치에서나 집안의 난방 및 냉방을 제어할 수 있습니다. 스마트 온도조절기는 멋질 뿐만 아니라, 집 안팎의 온도와 습도를 모니터링해 비용을 절약하는 데도 도움이 됩니다. 집을 들락날락할 때마다 실내 온도도 달라지는데, 스마트 온도조절기는 생활 패턴과 방 사용량에 따라 자동으로 온도를 조절해 줍니다. 최고의 온도 조절기는 방별로 온도를 조절하여 방에 있을 때 이상적인 온도를 유지할 수 있도록 하고 방에 아무도 없을 때 기본적으로 에너지 절약 모드로 설정할 수 있습니다. 이런 센서에 인지 기술을 적용하면, 집이 스스로 생각하고 사용자의 온도 선호도까지 파악하는 지능형 주택으로 나아갈 수 있습니다.

6. 모션 센서

모션 센서는 이름 그대로, 특정 공간에서 움직임과 동작을 감지합니다. 이 센서는 사용자가 집을 비울 때 집 안에 움직임이 있거나 문이나 창문이 열리거나 닫혔을 때 이를 알려줍니다. 모션 센서는 또 하나의 눈처럼 작동해, 십대 자녀가 집을 몰래 나가거나(또는 들어오거나), 아이가 집 안의 약장처럼 출입이 제한된 공간에 들어가는 등 원치 않는 움직임이 있을 때 알려줍니다.

모션 센서는 에너지 절약에도 도움이 됩니다. 이 센서들은 조명이나 온도조절기와 연동해 방에 사람이 있는지 여부에 따라 에너지 사용을 관리하도록 도와줍니다. 예를 들어, 방에 아무도 없으면 불을 자동으로 끄거나, 사람이 없으면 에너지 효율적인 온도로 자동 조정합니다.

모션 센서를 영상 장치와 연결하면, 센서가 작동했다는 알림만 받는 것이 아니라 센서가 자동으로 영상 녹화를 시작해 침입 상황을 촬영할 수도 있습니다.

다중 센서는 여러 센서를 하나의 장치로 결합합니다. 결합된 능력 중 일부에는 동작, 온도, 빛, 습도, 진동 및 UV가 포함됩니다.

모든 모션 센서가 동일하게 만들어지는 것은 아닙니다. 다음은 사용할 수 있는 다양한 유형의 모션 센서에 대한 간략한 설명입니다.

수동 적외선(PIR) : 신체 열(적외선 에너지)을 감지합니다. 가정용 보안에 가장 널리 사용되는 센서입니다. 열과 움직임을 감지하여 보호 그리드를 생성하며, 움직이는 물체가 여러 그리드 영역을 차단하고 적외선 에너지 레벨이 변경되면 센서가 작동합니다.

: 신체 열(적외선 에너지)을 감지합니다. 가정용 보안에 가장 널리 사용되는 센서입니다. 열과 움직임을 감지하여 보호 그리드를 생성하며, 움직이는 물체가 여러 그리드 영역을 차단하고 적외선 에너지 레벨이 변경되면 센서가 작동합니다. MircoWave(MW): 센서는 움직이는 물체의 반사를 측정하기 위해 마이크로파 펄스를 보냅니다. MW 센서는 적외선 센서보다 더 많은 면적을 커버하지만 가격이 비싸고 전기 간섭에 취약합니다.

센서는 움직이는 물체의 반사를 측정하기 위해 마이크로파 펄스를 보냅니다. MW 센서는 적외선 센서보다 더 많은 면적을 커버하지만 가격이 비싸고 전기 간섭에 취약합니다. 듀얼 기술 모션 센서 : 듀얼 기술 모션 센서는 수동 적외선(PIR)과 능동 센서인 마이크로파(MW)와 같은 여러 기술을 사용하여 영역을 모니터링합니다. 알람을 트리거하려면 두 센서가 모두 작동해야 오경보 발생을 줄일 수 있습니다.

: 듀얼 기술 모션 센서는 수동 적외선(PIR)과 능동 센서인 마이크로파(MW)와 같은 여러 기술을 사용하여 영역을 모니터링합니다. 알람을 트리거하려면 두 센서가 모두 작동해야 오경보 발생을 줄일 수 있습니다. 면적 반사형 : LED에서 적외선을 방출합니다. 센서는 이러한 광선의 반사를 사용하여 사람이나 물체까지의 거리를 측정하고 물체가 지정된 영역 내에 있는지 감지합니다.

: LED에서 적외선을 방출합니다. 센서는 이러한 광선의 반사를 사용하여 사람이나 물체까지의 거리를 측정하고 물체가 지정된 영역 내에 있는지 감지합니다. 초음파 : 초음파 펄스를 보내고 움직이는 물체의 반사를 측정합니다.

: 초음파 펄스를 보내고 움직이는 물체의 반사를 측정합니다. 진동: 진동을 감지합니다. 이 카테고리에는 가속도계와 압전 장치라는 두 가지 주요 센서 유형이 있습니다.

센서 위키에서 진동 기술에 대해 알고 싶었던 모든 것을 자세히 살펴볼 수 있습니다.

7. 스마트 차고 도어

Wi-Fi로 연결된 스마트 차고 도어는 안심하고 사용할 수 있습니다. 차고 문을 열어두었는지 궁금하지 않을 정도로 간단하지만 강력한 효과를 발휘할 수 있습니다. 어느 위치에서든 휴대폰으로 차고 문을 열고 닫을 수 있습니다.

8. 인터콤/허브

스마트 홈을 만들기 위해 센서를 설치했다면 이제 한 곳에서 모든 것을 관리해야 합니다. 스마트 홈 허브 및 인터콤 시스템을 사용하면 모든 스마트 홈 센서, 집 전체의 통신 시스템에 액세스할 수 있으며 버튼 탭 한 번으로 긴급 또는 수리 등의 서비스를 요청할 수 있습니다. 인터폰 시스템이 있으면 벽을 사이에 두고도 집 안 여러 방 사이에서 영상과 음성으로 자유롭게 대화할 수 있습니다. 직장에 있을 때 스마트폰으로 집 안의 특정 방에 전화를 걸 수도 있어, 떨어져 있는 동안 연로한 부모님을 살펴보는 데 유용하게 활용할 수 있습니다.

보시다시피 시장에는 사용자가 없을 때에도 보호되는 안전한 스마트 홈을 만드는 데 도움이 되는 여러 센서가 있습니다. 이러한 유형의 기술 도입은 빠르게 확산되고 있으며, 이제는 보험 혜택의 기준으로까지 활용되고 있습니다. 보험사는 사용자와 주택의 안전을 중요하게 여기며, 집을 보다 지능적으로 만들고 사용자와 재산을 적극적으로 보호할 수 있도록 돕는 다양한 서비스를 제공하기 시작하고 있습니다.

다음 단계는 운영, 건물, 시설 및 자산을 더 안전하고 생산적으로 만드는 것입니다.

의심할 여지 없이 기술은 더 스마트하고 안전한 집을 만드는 데 도움이 되었습니다. 가정 밖에서 미래 지향적인 조직은 IoT 데이터, AI 및 자동화된 워크플로를 사용하여 업무를 현대화하고, 생산성을 높이며, 데이터의 가치를 확장하는 새로운 방법을 찾고 있습니다.