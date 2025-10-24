오케스트레이션은 개별 구성 요소를 개별적으로 관리하는 대신 사전 정의된 규칙 및 정책에 따라 리소스를 프로비저닝하고, 애플리케이션을 배포하고, 네트워크를 구성하고, 시스템을 유지 관리하는 자동화된 셀프 서비스 워크플로를 생성합니다. 이러한 워크플로는 상호 의존적인 작업을 처리하여 올바른 순서로 실행하는 동시에 종속성 및 잠재적 장애를 처리합니다.

현대의 기업은 온프레미스 데이터 센터부터 퍼블릭 클라우드(예: AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform), 엣지 위치에 이르기까지 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 애플리케이션을 실행합니다. 오케스트레이션이 없다면 IT 팀은 상호 의존적인 수천 개의 리소스를 관리하는 데 있어 점점 더 복잡해지는 문제에 직면하게 됩니다. 클라우드 플랫폼, 마이크로서비스 및 컨테이너화된 애플리케이션이 확산됨에 따라 이러한 시스템을 관리하고 조정하는 것이 불가능해졌습니다.

새로운 모바일 뱅킹 애플리케이션을 배포하는 금융 서비스 조직을 생각해 보세요. 이 프로세스에는 클라우드 인프라 프로비저닝 및 보안 정책 구성이 포함됩니다. 팀은 서비스 및 앱을 배포하고, 데이터베이스를 설정하고, 네트워크 연결을 설정하고, 모니터링 시스템을 구현해야 합니다. IT 인프라 오케스트레이션은 이러한 상호 의존적인 작업을 자동화하여 종속성과 잠재적인 장애를 처리하면서 올바른 순서로 실행합니다.

점점 더 많은 조직이 비슷한 배포 문제에 직면함에 따라 오케스트레이션은 필수적인 요소 되었습니다. Coherent Market Insights에 따르면 전 세계 클라우드 오케스트레이션 시장은 2025년부터 2032년까지 연평균 20.6% 성장하여 753억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.1 이는 복잡한 IT 환경을 대규모로 관리하기 위한 정교한 오케스트레이션 기능에 대한 기업의 요구가 증가하고 있음을 반영합니다.