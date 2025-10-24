오케스트레이션은 개별 구성 요소를 개별적으로 관리하는 대신 사전 정의된 규칙 및 정책에 따라 리소스를 프로비저닝하고, 애플리케이션을 배포하고, 네트워크를 구성하고, 시스템을 유지 관리하는 자동화된 셀프 서비스 워크플로를 생성합니다. 이러한 워크플로는 상호 의존적인 작업을 처리하여 올바른 순서로 실행하는 동시에 종속성 및 잠재적 장애를 처리합니다.
현대의 기업은 온프레미스 데이터 센터부터 퍼블릭 클라우드(예: AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform), 엣지 위치에 이르기까지 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 애플리케이션을 실행합니다. 오케스트레이션이 없다면 IT 팀은 상호 의존적인 수천 개의 리소스를 관리하는 데 있어 점점 더 복잡해지는 문제에 직면하게 됩니다. 클라우드 플랫폼, 마이크로서비스 및 컨테이너화된 애플리케이션이 확산됨에 따라 이러한 시스템을 관리하고 조정하는 것이 불가능해졌습니다.
새로운 모바일 뱅킹 애플리케이션을 배포하는 금융 서비스 조직을 생각해 보세요. 이 프로세스에는 클라우드 인프라 프로비저닝 및 보안 정책 구성이 포함됩니다. 팀은 서비스 및 앱을 배포하고, 데이터베이스를 설정하고, 네트워크 연결을 설정하고, 모니터링 시스템을 구현해야 합니다. IT 인프라 오케스트레이션은 이러한 상호 의존적인 작업을 자동화하여 종속성과 잠재적인 장애를 처리하면서 올바른 순서로 실행합니다.
점점 더 많은 조직이 비슷한 배포 문제에 직면함에 따라 오케스트레이션은 필수적인 요소 되었습니다. Coherent Market Insights에 따르면 전 세계 클라우드 오케스트레이션 시장은 2025년부터 2032년까지 연평균 20.6% 성장하여 753억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.1 이는 복잡한 IT 환경을 대규모로 관리하기 위한 정교한 오케스트레이션 기능에 대한 기업의 요구가 증가하고 있음을 반영합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
인프라 자동화와 인프라 오케스트레이션은 종종 같은 의미로 사용되지만, 중요한 차이점이 있는 별개의 개념입니다.
인프라 자동화는 개별 작업에 대한 수동 작업을 제거하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, 자동화된 워크플로에서는 사람의 개입 없이 가상 머신(VM)을 프로비저닝하거나 데이터베이스 백업을 생성하거나 장애가 발생한 서비스를 다시 시작할 수 있습니다. 이러한 자동화된 작업은 독립적으로 작동하며 트리거될 때 특정 기능을 실행합니다.
2023년 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면 경영진의 92%가 2025년까지 워크플로우가 디지털화되고 AI 기반 자동화를 사용할 것으로 예상했습니다. 이러한 전망에는 대규모 관리를 위한 고급 오케스트레이션 기능이 필요합니다.
인프라 오케스트레이션은 한 단계 더 나아가 여러 자동화된 작업을 광범위한 비즈니스 목표를 달성하는 일관된 워크플로우로 조정합니다. 이 시스템은 다양한 자동화 작업의 순서, 타이밍, 종속성 및 오류 처리를 관리합니다.
예를 들어 3계층 웹 애플리케이션(예:전자 상거래 플랫폼)을 배포하려면 인프라를 프로비저닝하고 로드 밸런서를 구성해야 합니다. 팀은 애플리케이션 코드를 배포하고, 데이터베이스를 초기화하며, 모니터링을 설정해야 합니다. 자동화는 각 작업을 처리하는 반면, 오케스트레이션은 전체 워크플로를 조정하여 작업이 적절한 순서로 실행되도록 하고 개별 단계가 실패하는 시나리오를 처리합니다.
선도적인 조직은 두 가지 접근 방식을 결합합니다. 이들은 자동화 도구를 사용하여 반복적인 작업을 효율적으로 처리합니다. 오케스트레이션은 이러한 자동화된 구성 요소가 함께 작동하여 전략적 결과를 달성하도록 보장합니다.
인프라 오케스트레이션은 분산된 환경 전반에서 리소스, 서비스, IT 프로세스를 조정하는 지능형 워크플로 엔진을 통해 작동합니다.
클라우드 오케스트레이션은 여러 클라우드 플랫폼에서 클라우드 리소스를 조정하는 전문 도구를 통해 최신 IT 운영의 필수 요소가 되었습니다. 가상 머신과 컨테이너(일반적으로 Docker)에서부터 서버리스 기능 및 관리형 서비스에 이르기까지 모든 것을 관리합니다. 컨테이너 오케스트레이션의 사실상의 표준으로 떠오른 것은 Kubernetes입니다. 컨테이너화된 애플리케이션의 배포, 확장, 네트워킹 및 라이프사이클 관리를 자동화합니다.
인프라 오케스트레이션 플랫폼은 다음과 같은 몇 가지 필수 기능을 제공합니다.
인프라 오케스트레이션을 도입한 조직은 다음과 같은 상당한 이점을 실현합니다.
오케스트레이션은 수동 프로세스를 자동화하고 조정 지연을 제거하여 애플리케이션 배포 시간을 몇 주에서 몇 분으로 단축합니다. 개발 팀은 인프라 프로비저닝이나 구성 활동을 기다릴 필요 없이 더 빠르게 기능을 출시할 수 있습니다.
자동화된 워크플로우는 인적 오류를 제거하고 일관된 구성을 보장합니다. 모든 배포는 동일한 프로세스를 따르므로 환경 전반에서 예측 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.
오케스트레이션 플랫폼은 리소스 할당을 동적으로 최적화하여 수요가 많을 때는 서비스를 확장하고 수요가 적은 시기에는 서비스를 축소합니다. 이러한 탄력성을 통해 오버프로비저닝을 줄이고 성능을 유지하면서 인프라 비용을 절감할 수 있습니다.
인프라 오케스트레이션은 보안 제어, 규정 준수 요구 사항 및 기업 표준이 모든 인프라 구성 요소에 일관되게 적용되도록 합니다.
인프라가 변화하는 요구 사항에 빠르게 적응할 때 조직은 시장 기회에 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 플랫폼 엔지니어링 팀은 비즈니스 이니셔티브와 새로운 서비스를 고객에게 몇 달이 아닌 며칠 만에 제공할 수 있습니다.
인프라 오케스트레이션은 다양한 IT 분야와 운영 시나리오에 걸쳐 가치를 제공합니다.
오케스트레이션 환경에는 특정 사용 사례 및 환경에 맞게 설계된 다양한 플랫폼과 자동화 솔루션이 포함됩니다. 적절한 도구를 선택하려면 조직의 요구 사항, 기존 인프라 및 전략적 목표를 이해해야 합니다.
필수 오케스트레이션 도구 및 플랫폼은 다음과 같습니다.
HashiCorp의 Terraform은 여러 클라우드 제공업체와 온프레미스 환경에서 코드형 인프라(IaC)를 지원합니다. 팀은 선언적 구성 파일과 템플릿으로 인프라를 정의하고, Terraform은 이를 사용하여 리소스를 일관되게 프로비저닝하고 관리합니다.
Ansible는 구성 관리, 애플리케이션 배포 및 작업 자동화를 위한 에이전트 없는 자동화 및 오케스트레이션을 제공합니다. 간단한 구문과 광범위한 모듈 라이브러리를 통해 오케스트레이션을 처음 접하는 팀도 쉽게 사용할 수 있습니다.
Red Hat OpenShift는 Kubernetes를 개발자 도구, 보안 기능 및 다중 클러스터 관리를 비롯한 기타 엔터프라이즈 기능과 결합하여 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 컨테이너화된 애플리케이션을 대규모로 간소화합니다. 이 플랫폼은 온프레미스 인프라와 IBM Cloud와 같은 주요 클라우드 플랫폼 전반에서 일관된 운영을 제공합니다.
조직은 몇 가지 주요 기준에 따라 플랫폼을 평가해야 합니다. 기존 인프라 및 애플리케이션과의 호환성을 평가하는 것부터 시작하세요. 플랫폼이 최신 기술을 지원하고 기존 도구와의 통합을 간소화하나요?
또한 학습 곡선도 고려하세요. 내부 팀이 필요한 기술을 효율적으로 습득할 수 있나요? 아니면 이미 관련 경험이 있나요?
확장성 요건은 매우 중요합니다. 올바른 플랫폼은 현재의 워크로드를 처리하는 동시에 미래의 성장을 수용할 수 있어야 합니다. 공급업체 에코시스템과 커뮤니티 지원도 살펴보세요. 강력한 커뮤니티는 귀중한 문제 해결 리소스를 제공하고 문제가 발생했을 때 문제 해결을 가속화합니다.
보안 및 규정 준수 기능은 특히 규제 대상 산업의 경우 신중한 평가가 필요합니다. 또한 총소유비용에는 라이선스 비용을 넘어 교육, 구현 및 지속적인 관리 비용까지 포함됩니다.
많은 조직이 단일 플랫폼을 찾기보다는 여러 오케스트레이션 도구를 채택하여 성공을 거두고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 특정 워크로드에 특화된 도구를 사용하면서 도구 간의 통합을 유지할 수 있습니다.
기업이 AI 실험 단계에서 대규모 프로덕션 배포 단계로 전환함에 따라 인프라 오케스트레이션은 계속해서 빠르게 발전하고 있습니다. 차세대 오케스트레이션 능력을 정의하는 몇 가지 주요 트렌드는 다음과 같습니다.
최신 오케스트레이션 플랫폼에는 고급 원격 측정, 분산 추적 및 실시간 분석이 통합되어 있습니다. 이러한 클라우드 기반 관측 가능성은 오케스트레이션 시스템의 성능과 상호 작용 방식에 대한 가시성을 제공하여 더 빠른 문제 해결과 더 지능적인 자동화 결정을 가능하게 합니다.
서버리스 컴퓨팅과 서비스형 기능(FaaS)은 기존 인프라를 뛰어넘는 오케스트레이션을 필요로 합니다. 이러한 플랫폼은 필요에 따라 실행되는 느슨하게 결합된 기능으로 구성된 애플리케이션을 관리하면서 자동 확장 및 이벤트 라우팅을 처리하여 일시적인 이벤트 중심 워크로드를 조율합니다.
하이브리드 클라우드 인프라로 AI 전략을 강화하는 방법을 알아보세요. IBM 전문가로부터 기존 기술을 민첩한 AI 지원 시스템으로 전환하여 비즈니스 운영 전반에 걸쳐 혁신과 효율성을 촉진하는 방법을 알아보세요.
하이브리드 클라우드 솔루션으로 AI 기반 비즈니스 운영을 최적화하는 방법을 알아보세요. 사례 연구와 주요 솔루션을 살펴보고 기업이 IBM의 하이브리드 클라우드를 사용하여 효율성, 확장성, 보안을 향상하는 방법을 알아보세요.
서비스형 인프라(IaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS), 서비스형 소프트웨어(SaaS)의 주요 차이점을 알아보세요. 각 클라우드 모델이 다양한 수준의 제어, 확장성 및 관리 기능을 제공하여 여러 가지 비즈니스 요구를 충족하는 방법을 살펴보세요.
IBM Cloud Infrastructure Center는 IBM zSystems 및 IBM LinuxONE에서 프라이빗 클라우드의 인프라를 관리하기 위한 OpenStack 호환 소프트웨어 플랫폼입니다.
엔터프라이즈 하이브리드 클라우드 및 AI 전략을 위해 설계된 서버, 스토리지 및 소프트웨어를 살펴보세요.
비즈니스 요구에 적합한 클라우드 인프라 솔루션을 찾고 필요에 따라 리소스를 확장하세요.
IBM의 하이브리드 클라우드 및 AI 지원 솔루션으로 기업 인프라에 혁신을 일으키세요. 비즈니스를 보호, 확장 및 현대화하도록 설계된 서버, 스토리지 및 소프트웨어를 살펴보거나 전문가 인사이트에 액세스하여 생성형 AI 전략을 강화하세요.