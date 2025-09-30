3계층 아키텍처란?

프리젠테이션 계층

프레젠테이션 계층은 일반 사용자가 애플리케이션과 상호작용하는 애플리케이션의 사용자 인터페이스 및 커뮤니케이션 계층입니다. 주요 목적은 정보를 표시하고 사용자로부터 정보를 수집하는 것입니다. 이 최상위 레벨 계층은 예를 들어 웹 브라우저, 데스크탑 애플리케이션 또는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)에서 실행될 수 있습니다. 웹 프리젠테이션 계층은 일반적으로 HTML, CSS 및 JavaScript를 사용하여 개발됩니다. 데스크탑 애플리케이션은 플랫폼에 따라 다양한 언어로 작성될 수 있습니다.

애플리케이션 계층

논리 계층 또는 중간 계층이라고도 하는 애플리케이션 계층은 애플리케이션의 핵심입니다. 이 계층에서는 특정 비즈니스 규칙 세트인 비즈니스 논리를 사용하여 프레젠테이션 계층에서 수집된 정보가 처리됩니다(경우에 따라 데이터 계층의 다른 정보와 관련하여 처리됨). 또한 애플리케이션 계층은 데이터 계층의 데이터를 추가, 삭제 또는 수정할 수도 있습니다.

애플리케이션 계층은 일반적으로 Python, Java, Perl, PHP 또는 Ruby를 사용하여 개발되며, API 호출을 사용하여 데이터 계층과 통신합니다.

데이터 계층

종종 데이터베이스 계층, 데이터 액세스 계층 또는 백엔드라고도 불리는 데이터 계층은 애플리케이션이 처리하는 정보가 저장 및 관리되는 곳입니다. 이는 관계형 데이터베이스 관리 시스템 (예: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, DB2, Informix 또는 Microsoft SQL Server) 또는 NoSQL 데이터베이스 서버(예: Cassandra, CouchDB 또는 MongoDB)일 수 있습니다.

3계층 애플리케이션에서는 모든 통신이 애플리케이션 계층을 통과합니다. 프레젠테이션 계층과 데이터 계층은 서로 간에 직접 통신할 수 없습니다.

계층 대 레이어

3계층 아키텍처에 대한 논의에서, 레이어 는 종종 계층과 혼동되어 잘못 사용됩니다(예: 프레젠테이션 레이어' 또는 '비즈니스 논리 레이어') .

이들은 동일하지 않습니다. '레이어'는 소프트웨어의 기능적 분할을 의미하지만, '계층'은 다른 분할과 구분된 인프라에서 실행되는 소프트웨어의 기능적 분할을 의미합니다. 예를 들어, 전화기의 연락처 앱은 3개 레이어의 애플리케이션이지만 단일 계층 애플리케이션입니다. 세 개의 레이어가 모두 전화기에서 실행되기 때문입니다.

레이어가 계층과 동일한 이점을 제공할 수 없으므로, 이 차이점은 중요합니다.