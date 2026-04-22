엣지 스토리지란 무엇인가요?

엣지 스토리지는 데이터 스토리지 방식으로, 데이터가 생성되는 위치 또는 그 가까운 곳(예: 센서, 사물인터넷(IoT) 장치 및 카메라)에서 데이터를 저장, 관리 및 처리합니다. 데이터를 중앙 데이터 센터나 클라우드 환경으로 전송하는 대신, 데이터가 생성되는 위치 가까이에 유지합니다.
이 방식에서는 사용자와 데이터 소스 가까이에 위치한 지역 데이터 센터, 온프레미스 서버 및 기타 IT 인프라를 비롯한 분산된 엣지 위치에 데이터가 저장됩니다. 데이터 처리는 로컬에서 이루어지므로 데이터를 중앙 시설로 계속 왕복 전송할 필요가 줄어듭니다. 그 결과 응답 시간이 단축되고, 대역폭 사용량이 감소하며, 복원력이 향상됩니다.
일부 산업에서는 로컬 처리가 매우 중요합니다. 예를 들어 의료 분야에서는 웨어러블 장치가 환자의 생체 신호를 모니터링하고, 즉각적인 조치가 필요한 변화가 감지되면 의료진에게 알릴 수 있습니다. 에너지 분야에서는 전력망에 설치된 센서가 장비 이상을 감지하고 정전이 발생하기 전에 장애를 식별할 수 있습니다.
기업은 높은 성능, 확장성 및 안정성을 중시하면서 대규모 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 엔터프라이즈 엣지 스토리지 시스템에 점점 더 의존하고 있습니다. 인공지능(AI) 도입이 확대되고 더 많은 장치가 네트워크에 연결됨에 따라, 엣지 스토리지는 조직이 데이터를 실시간으로 처리하고 활용하는 방식에서 중요한 역할을 하게 되었습니다.
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특히 5G를 비롯한 고속 연결 기술의 발전과 클라우드 컴퓨팅, AI 및 머신 러닝(ML) 기술의 발전이 결합되면서 스토리지 인프라 환경은 크게 변화했으며, 이에 따라 엣지 스토리지의 역할도 더욱 커졌습니다.
Straits Research의 연구에 따르면, 전 세계 엣지 컴퓨팅 시장 규모는 2024년 383억 2,000만 달러였으며, 2025년 554억 4,000만 달러에서 2033년 1조 656억 3,000만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 44.7%에 해당합니다.1
이러한 성장의 주요 원동력은 데이터 규모의 증가입니다. IDC에 따르면 생성형 AI(gen AI)를 비롯한 다양한 기술의 확산에 힘입어 전 세계에서 생성되는 데이터는 2028년까지 393.9ZB에 이를 것으로 예상됩니다.2 이처럼 생성되는 데이터의 상당 부분은 클라우드나 온프레미스 데이터 센터로 이동하는 대신, 엣지에서 생성되고 계속 그곳에 머무르게 될 것입니다.
데이터를 엣지에 유지하는 이유는 데이터 중력부터 데이터 주권에 이르기까지 다양합니다. 데이터 중력은 데이터를 이동하는 데 많은 비용이 들기 때문에 애플리케이션과 서비스가 데이터가 있는 위치로 모이는 경향을 의미하며, 데이터 주권은 데이터가 특정 지역의 경계 내에 머물러야 한다고 규정하는 규제를 의미합니다.
보안도 중요한 요인입니다. IBM 2025 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면, 여러 환경에 분산 저장된 데이터와 관련된 데이터 침해 사고는 평균 505만 달러의 비용이 발생했으며, 사고를 식별하고 억제하는 데 평균 276일이 걸렸습니다. 여러 환경에 데이터를 분산 저장하는 대신 엣지에 데이터를 로컬로 저장하면 조직이 모니터링하고 보호해야 하는 위치를 줄일 수 있습니다.
실시간 데이터 처리에 의존하는 금융과 같은 산업에서는 데이터를 멀리 떨어진 클라우드로 전송하면서 발생하는 지연을 감당하기 어렵습니다. 엣지 스토리지는 데이터가 수집되는 현장에서 데이터를 처리하고 저장함으로써 이러한 문제를 해결합니다.
AI 스토리지에 대한 요구가 증가하면서 엣지 스토리지의 필요성도 더욱 커지고 있습니다. AI 추론이 중앙 집중식 데이터 센터에서 분산된 장치와 시설로 이동함에 따라, 빠른 로컬 스토리지에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 따라 클라우드 연결에 의존하지 않고 AI 워크로드를 처리하기 위해 NVMe SSD와 같은 고성능 스토리지 미디어의 활용이 확대되고 있습니다.
엣지 스토리지는 네트워킹과 컴퓨팅 기술의 발전, 그리고 데이터가 생성되는 위치 가까이에서 데이터를 처리하려는 흐름에 힘입어 수십 년에 걸쳐 발전해 왔습니다.
그 시작은 1990년대 후반으로 거슬러 올라갑니다. 당시에는 하나의 먼 원본 서버가 아니라 사용자 가까이에 배치된 서버에서 웹 페이지와 동영상을 제공하기 위해 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)가 구축되었습니다. 거리가 짧을수록 더 빠르게 콘텐츠를 제공할 수 있었습니다. 이러한 네트워크가 성숙하고 콘텐츠와 함께 애플리케이션도 호스팅하기 시작하면서, 엣지 인프라가 처리할 수 있는 범위는 크게 확대되었습니다.
2000년대 초에는 상용 엣지 컴퓨팅 서비스가 온라인 쇼핑 장바구니나 실시간으로 새로 고침되어야 하는 뉴스 피드와 같은 일상적인 작업을 처리하고 있었습니다.
그 이후 IT 인프라가 더 많은 위치와 다양한 장치 유형으로 확장되면서, 엣지 환경의 규모와 복잡성도 함께 커졌습니다. 오늘날의 엣지 아키텍처에는 엣지 서버, 엣지 게이트웨이, 고속 네트워크 및 로컬 스토리지 미디어가 포함되며, 데이터가 생성되는 위치 가까이에서 데이터를 수집, 처리 및 전송합니다.
최신 엣지 환경에는 컨테이너와 Kubernetes가 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 이를 통해 조직은 물류 네트워크, 전력망 또는 소매 체인 등 어떤 환경에서든 엣지와 중앙 클라우드 환경 전반에서 워크로드를 일관되게 관리할 수 있습니다.
조직이 더 많은 위치에서 더 많은 데이터를 관리하게 되면서, 데이터 소스 가까이에 스토리지를 배치하는 것은 분산형 IT 인프라를 구축하고 운영하는 데 있어 중요한 요소가 되었습니다.
엣지, 클라우드 및 온프레미스 환경은 모두 현대적인 데이터 스토리지와 IT 인프라에서 중요한 역할을 합니다. 오늘날 조직은 이러한 기술을 조합하여 사용하는 경우가 점점 더 늘어나고 있습니다.
오늘날 대부분의 대규모 조직은 세 가지 방식을 모두 활용하며, 비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 스토리지 솔루션을 중심으로 데이터 인프라를 구성하고 있습니다.
엣지 스토리지는 분산 컴퓨팅 모델을 따릅니다. 모든 데이터를 하나의 중앙 위치에 저장하는 대신, 여러 물리적 노드에 분산하여 저장하고 처리합니다. 엣지 노드는 데이터를 로컬에 캐시하며, 필요할 때 원본 서버에서 데이터를 가져오고, 트래픽을 먼 데이터 센터로 다시 전송하지 않고도 인근 사용자나 장치의 요청을 처리합니다.
다음은 엣지 스토리지의 주요 구성 요소입니다.
엣지 스토리지는 여러 위치에 분산된 데이터를 관리하는 조직에 다음과 같은 다양한 이점을 제공합니다.
많은 산업에서는 모든 데이터를 중앙 시설로 전송하기에는 속도, 실용성 또는 비용 측면에서 비효율적인 환경에서 대량의 데이터를 생성합니다. 엣지 스토리지는 이러한 데이터를 가장 필요한 위치에 유지합니다.
공장에서는 설비와 생산 라인에서 데이터가 지속적으로 생성됩니다. 이 데이터를 현장에 저장하면 장비 문제가 가동 중단으로 이어지기 전에 감지할 수 있습니다.
병원과 의료 기관은 규모가 크고 지속적으로 생성되며 엄격한 규제를 받는 데이터를 처리합니다. 이 데이터를 시설 내부에 유지하면 임상 시스템이 의료 서비스에 필요한 속도로 데이터를 사용할 수 있을 뿐만 아니라 HIPAA 규정과 데이터 레지던시 요구 사항도 충족할 수 있습니다.
네트워크에 장애가 발생하더라도 엣지 스토리지는 매장의 운영이 계속될 수 있도록 지원합니다. POS 시스템, 보안 카메라 및 재고 관리 툴은 모두 로컬 스토리지에서 계속 작동할 수 있으며, 데이터는 일정에 따라 중앙 시스템과 동기화됩니다. 수백 개의 매장을 운영하는 소매업체의 경우에는 모든 거래를 중앙 허브를 통해 전송할 필요도 없어집니다.
전력 회사, 파이프라인 운영업체 및 재생 에너지 생산업체는 연결성이 제한된 원격 지역에서 운영되는 경우가 많습니다. 이러한 현장에서는 중앙 데이터 센터에 의존하는 대신 운영 데이터를 로컬에서 저장하고 분석하며, 필요할 때만 경고를 중앙으로 전송합니다.
HVAC 시스템, 출입 통제 시스템 및 점유 센서는 온도 조절, 출입 관리, 에너지 사용량 추적 등 건물 내부의 의사결정을 지원하는 데이터를 생성합니다. 데이터를 로컬에 유지하면 클라우드 연결을 기다리지 않고도 건물을 운영할 수 있습니다.
엣지 스토리지는 중앙 집중식 데이터 센터에서는 발생하지 않는 관리상의 과제를 수반합니다. 하드웨어는 원격지나 상주 인력이 없는 장소에서 운영되는 경우가 많아 보안 정책을 일관되게 적용하기가 더욱 어렵습니다. 도움이 될 수 있는 몇 가지 모범 사례는 다음과 같습니다.
IBM은 2025 Gartner Magic Quadrant 기업 스토리지 플랫폼 부문에서 리더로 인정받았습니다. 이러한 평가는 조직이 디지털 전환을 가속할 수 있도록 지원하는 안전하고 지능적이며 고성능의 스토리지 솔루션을 제공하려는 IBM의 노력을 보여준다고 생각합니다.
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Gartner는 하이브리드 클라우드 배포를 위한 오늘날 가장 중요한 스토리지 플랫폼 전반의 성능과 확장성을 평가합니다.
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