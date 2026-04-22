창고 선반에 쌓여 있는 골판지 상자
스토리지 클라우드

엣지 스토리지란 무엇인가요?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
게시일 2026년 04월 22일

엣지 스토리지의 정의

엣지 스토리지는 데이터 스토리지 방식으로, 데이터가 생성되는 위치 또는 그 가까운 곳(예: 센서, 사물인터넷(IoT) 장치 및 카메라)에서 데이터를 저장, 관리 및 처리합니다. 데이터를 중앙 데이터 센터나 클라우드 환경으로 전송하는 대신, 데이터가 생성되는 위치 가까이에 유지합니다.

이 방식에서는 사용자와 데이터 소스 가까이에 위치한 지역 데이터 센터, 온프레미스 서버 및 기타 IT 인프라를 비롯한 분산된 엣지 위치에 데이터가 저장됩니다. 데이터 처리는 로컬에서 이루어지므로 데이터를 중앙 시설로 계속 왕복 전송할 필요가 줄어듭니다. 그 결과 응답 시간이 단축되고, 대역폭 사용량이 감소하며, 복원력이 향상됩니다.

일부 산업에서는 로컬 처리가 매우 중요합니다. 예를 들어 의료 분야에서는 웨어러블 장치가 환자의 생체 신호를 모니터링하고, 즉각적인 조치가 필요한 변화가 감지되면 의료진에게 알릴 수 있습니다. 에너지 분야에서는 전력망에 설치된 센서가 장비 이상을 감지하고 정전이 발생하기 전에 장애를 식별할 수 있습니다.

기업은 높은 성능, 확장성 및 안정성을 중시하면서 대규모 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 엔터프라이즈 엣지 스토리지 시스템에 점점 더 의존하고 있습니다. 인공지능(AI) 도입이 확대되고 더 많은 장치가 네트워크에 연결됨에 따라, 엣지 스토리지는 조직이 데이터를 실시간으로 처리하고 활용하는 방식에서 중요한 역할을 하게 되었습니다.

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

엣지 스토리지가 중요한 이유

특히 5G를 비롯한 고속 연결 기술의 발전과 클라우드 컴퓨팅, AI 및 머신 러닝(ML) 기술의 발전이 결합되면서 스토리지 인프라 환경은 크게 변화했으며, 이에 따라 엣지 스토리지의 역할도 더욱 커졌습니다.

Straits Research의 연구에 따르면, 전 세계 엣지 컴퓨팅 시장 규모는 2024년 383억 2,000만 달러였으며, 2025년 554억 4,000만 달러에서 2033년 1조 656억 3,000만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 44.7%에 해당합니다.1

이러한 성장의 주요 원동력은 데이터 규모의 증가입니다. IDC에 따르면 생성형 AI(gen AI)를 비롯한 다양한 기술의 확산에 힘입어 전 세계에서 생성되는 데이터는 2028년까지 393.9ZB에 이를 것으로 예상됩니다.2 이처럼 생성되는 데이터의 상당 부분은 클라우드나 온프레미스 데이터 센터로 이동하는 대신, 엣지에서 생성되고 계속 그곳에 머무르게 될 것입니다.

데이터를 엣지에 유지하는 이유는 데이터 중력부터 데이터 주권에 이르기까지 다양합니다. 데이터 중력은 데이터를 이동하는 데 많은 비용이 들기 때문에 애플리케이션과 서비스가 데이터가 있는 위치로 모이는 경향을 의미하며, 데이터 주권은 데이터가 특정 지역의 경계 내에 머물러야 한다고 규정하는 규제를 의미합니다.

보안도 중요한 요인입니다. IBM 2025 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면, 여러 환경에 분산 저장된 데이터와 관련된 데이터 침해 사고는 평균 505만 달러의 비용이 발생했으며, 사고를 식별하고 억제하는 데 평균 276일이 걸렸습니다. 여러 환경에 데이터를 분산 저장하는 대신 엣지에 데이터를 로컬로 저장하면 조직이 모니터링하고 보호해야 하는 위치를 줄일 수 있습니다.

실시간 데이터 처리에 의존하는 금융과 같은 산업에서는 데이터를 멀리 떨어진 클라우드로 전송하면서 발생하는 지연을 감당하기 어렵습니다. 엣지 스토리지는 데이터가 수집되는 현장에서 데이터를 처리하고 저장함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

AI 스토리지에 대한 요구가 증가하면서 엣지 스토리지의 필요성도 더욱 커지고 있습니다. AI 추론이 중앙 집중식 데이터 센터에서 분산된 장치와 시설로 이동함에 따라, 빠른 로컬 스토리지에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 따라 클라우드 연결에 의존하지 않고 AI 워크로드를 처리하기 위해 NVMe SSD와 같은 고성능 스토리지 미디어의 활용이 확대되고 있습니다.

IBM Storage FlashSystem

IBM Storage FlashSystem: 비용, 단순성, 복원력 면에서 VMware 최적화

IBM FlashSystem이 비용 효율성, 단순성, 복원력 면에서 VMware 환경을 최적화하는 방법을 알아보세요. IBM FlashSystem이 데이터 안전성, 접근성, 성능을 향상시키는 방식, 이 시스템이 현대식 IT 인프라에 이상적인 솔루션인 이유를 소개합니다.
IBM Storage FlashSystem 살펴보기

엣지 스토리지의 기원

엣지 스토리지는 네트워킹과 컴퓨팅 기술의 발전, 그리고 데이터가 생성되는 위치 가까이에서 데이터를 처리하려는 흐름에 힘입어 수십 년에 걸쳐 발전해 왔습니다.

그 시작은 1990년대 후반으로 거슬러 올라갑니다. 당시에는 하나의 먼 원본 서버가 아니라 사용자 가까이에 배치된 서버에서 웹 페이지와 동영상을 제공하기 위해 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)가 구축되었습니다. 거리가 짧을수록 더 빠르게 콘텐츠를 제공할 수 있었습니다. 이러한 네트워크가 성숙하고 콘텐츠와 함께 애플리케이션도 호스팅하기 시작하면서, 엣지 인프라가 처리할 수 있는 범위는 크게 확대되었습니다.

2000년대 초에는 상용 엣지 컴퓨팅 서비스가 온라인 쇼핑 장바구니나 실시간으로 새로 고침되어야 하는 뉴스 피드와 같은 일상적인 작업을 처리하고 있었습니다.

그 이후 IT 인프라가 더 많은 위치와 다양한 장치 유형으로 확장되면서, 엣지 환경의 규모와 복잡성도 함께 커졌습니다. 오늘날의 엣지 아키텍처에는 엣지 서버, 엣지 게이트웨이, 고속 네트워크 및 로컬 스토리지 미디어가 포함되며, 데이터가 생성되는 위치 가까이에서 데이터를 수집, 처리 및 전송합니다.

최신 엣지 환경에는 컨테이너Kubernetes가 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 이를 통해 조직은 물류 네트워크, 전력망 또는 소매 체인 등 어떤 환경에서든 엣지와 중앙 클라우드 환경 전반에서 워크로드를 일관되게 관리할 수 있습니다.

조직이 더 많은 위치에서 더 많은 데이터를 관리하게 되면서, 데이터 소스 가까이에 스토리지를 배치하는 것은 분산형 IT 인프라를 구축하고 운영하는 데 있어 중요한 요소가 되었습니다.

엣지 스토리지와 클라우드 스토리지, 온프레미스 스토리지의 비교

엣지, 클라우드 및 온프레미스 환경은 모두 현대적인 데이터 스토리지와 IT 인프라에서 중요한 역할을 합니다. 오늘날 조직은 이러한 기술을 조합하여 사용하는 경우가 점점 더 늘어나고 있습니다.

  • 클라우드 스토리지는 데이터와 파일을 타사 공급자의 외부 시설에 저장하고 인터넷 또는 전용 사설 네트워크 연결을 통해 액세스하는 클라우드 컴퓨팅 서비스 모델입니다. 클라우드 스토리지퍼블릭, 프라이빗 또는 하이브리드 형태로 구축할 수 있으며, 장기 보관, 대규모 분석, 그리고 어디서나 액세스해야 하는 데이터를 저장하는 데 적합합니다.
  • 온프레미스 스토리지는 조직이 직접 소유하고 관리하는 하드웨어를 사용해 자체 시설 내에 데이터를 저장합니다. 정부 기관의 워크로드처럼 엄격한 보안 또는 컴플라이언스 요구 사항이 있는 경우나, 데이터를 네트워크로 전송하지 않을 때 더 효율적으로 실행되는 워크로드에 대해 높은 수준의 제어와 예측 가능한 성능을 제공합니다.
  • 엣지 스토리지는 데이터가 생성되고 사용되는 위치와 가장 가까운 곳에 배치됩니다. 클라우드 또는 온프레미스 스토리지를 대체하는 것이 아니라 이를 보완합니다. 엣지 스토리지는 실시간 처리와 로컬 데이터 검색을 담당하며, 장기 보관이나 심층 분석이 필요한 데이터만 클라우드 또는 중앙 데이터 센터로 전송합니다.

오늘날 대부분의 대규모 조직은 세 가지 방식을 모두 활용하며, 비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 스토리지 솔루션을 중심으로 데이터 인프라를 구성하고 있습니다.

엣지 스토리지는 어떻게 작동하나요?

엣지 스토리지는 분산 컴퓨팅 모델을 따릅니다. 모든 데이터를 하나의 중앙 위치에 저장하는 대신, 여러 물리적 노드에 분산하여 저장하고 처리합니다. 엣지 노드는 데이터를 로컬에 캐시하며, 필요할 때 원본 서버에서 데이터를 가져오고, 트래픽을 먼 데이터 센터로 다시 전송하지 않고도 인근 사용자나 장치의 요청을 처리합니다.

다음은 엣지 스토리지의 주요 구성 요소입니다.

  • 엣지 서버: 엣지 서버는 데이터가 생성되는 위치에서 데이터를 로컬로 저장하고 처리합니다. 엣지 서버는 전담 IT 인력이 상주하지 않는 분산된 위치에서 운영되도록 설계되므로, 소형이면서도 높은 복원력을 갖춰야 합니다. 엣지 서버 클러스터는 더 많은 데이터 처리량을 지원할 수 있으며, 서버 하나에 장애가 발생하더라도 동일한 사이트에서 서비스를 계속 제공할 수 있습니다.
  • NVMe 및 SSD 스토리지 미디어: PCI 기반의 SSD는 NVMe(Non-Volatile Memory Express)를 사용하여 비디오 처리와 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드와 같은 데이터 집약적인 작업을 기존 하드 디스크보다 훨씬 빠른 속도로 처리합니다. 고용량 SSD 스토리지 미디어는 엣지 현장의 영상 감시와 같은 사용 사례를 지원합니다. 이러한 환경에서는 중앙 시스템에 지속적으로 연결하지 않고도 영상을 로컬에 저장하고 액세스할 수 있어야 합니다.
  • 오브젝트 스토리지: 오브젝트 스토리지는 동영상 파일이나 센서 이미지와 같은 대규모 비정형 데이터를 처리하며, 기존 파일 스토리지 시스템의 오버헤드 없이도 손쉽게 확장할 수 있습니다. 많은 조직은 장기 보관을 위해 데이터를 클라우드나 온프레미스 시스템으로 전송하기 전에 엣지에서 데이터를 로컬로 저장하는 용도로 이를 활용합니다.
  • AI 추론 하드웨어: 그래픽 처리 장치(GPU)신경망 처리 장치(NPU)는 데이터를 중앙 시스템으로 전송하는 대신 로컬에 저장된 데이터를 활용하여 엣지 장치에서 직접 AI 모델을 실행합니다. 예를 들어 보안 카메라는 현장에서 영상을 분석할 수 있으며, 공장 센서는 클라우드와 데이터를 주고받지 않고도 이상 징후를 감지할 수 있습니다.
  • 데이터 관리 및 티어링 소프트웨어: 이 소프트웨어 계층은 어떤 데이터를 엣지에 유지하고, 어떤 데이터를 중앙 스토리지로 이동하며, 어떤 데이터를 삭제할지를 제어합니다. IBM® FlashSystem, AWS Outposts, Dell EMC와 같은 엔터프라이즈 엣지 스토리지 솔루션은 조직이 미리 정의한 규칙을 적용하여 분산 환경 전반에서 스토리지 관리와 모니터링 워크플로자동화합니다. 또한 개방형 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 애플리케이션은 모든 엣지 위치의 데이터에 액세스하고 이를 관리할 수 있습니다.
  • 네트워크 및 게이트웨이 인프라: 안정적인 연결성과 엣지 게이트웨이는 엣지 노드와 중앙 시스템 간 데이터가 이동하는 속도를 제어합니다. 또한 데이터를 네트워크 경계를 넘어 안전하게 전송할 수 있도록 지원합니다. 통신사는 5G 서비스를 제공하여 엣지 환경의 처리 능력을 높이고, 모바일 및 분산 환경 전반에서 더 많은 데이터를 더 낮은 지연 시간으로 처리할 수 있도록 지원합니다.
  • 중앙 데이터 센터 또는 클라우드: 중앙 데이터 센터 또는 클라우드는 데이터의 기본 사본을 저장하고, 엣지 노드가 로컬 처리 후 전송한 데이터를 수집합니다. 또한 장기 보관과 중앙에서 수행하는 것이 더 적합한 분석 작업을 담당합니다.

엣지 스토리지의 이점

엣지 스토리지는 여러 위치에 분산된 데이터를 관리하는 조직에 다음과 같은 다양한 이점을 제공합니다.

  • 낮은 지연 시간: 데이터가 생성되는 위치 가까이에서 데이터를 저장하고 처리하면 응답 속도가 빨라지고 사용자 경험이 향상됩니다. 이는 자율주행 차량이나 실시간 영상 분석과 같이 지연 시간에 민감한 애플리케이션에서 특히 중요합니다.
  • 낮은 대역폭 비용: 엣지 스토리지는 데이터를 로컬에서 처리하므로 네트워크를 통해 전송되는 데이터의 양을 줄여 줍니다. 조직은 클라우드로 전송해야 하는 데이터만 보내므로 클라우드 비용을 줄이고 데이터 송신 비용과 데이터 저장 비용도 절감할 수 있습니다.
  • 복원력 및 오프라인 운영: 엣지 노드는 독립적으로 실행되므로 중앙 시스템에 장애가 발생하거나 연결이 끊기더라도 운영이 중단되지 않습니다. 원격 산업 시설이나 군사 시설과 같이 네트워크가 완전히 분리된 에어갭(air-gapped) 환경에서는 중앙 시스템과 연결되지 않은 상태에서도 엣지 스토리지가 작동할 수 있습니다.
  • 스토리지 유연성: NAS(Network Attached Storage), 스토리지 영역 네트워크(SAN), 오브젝트 스토리지는 모두 엣지 환경에서 사용할 수 있으며, 단일 원격 사이트부터 수백 개의 위치에 이르기까지 변화하는 스토리지 요구 사항에 맞게 확장할 수 있습니다. 조직은 비정형 데이터에는 오브젝트 스토리지를, 고성능 애플리케이션에는 SAN을 사용하는 것처럼 워크로드에 적합한 스토리지 유형을 선택할 수 있습니다.
  • 엣지 AI: 분산된 장치에서 실행되는 엣지 AI 모델은 빠른 로컬 스토리지가 필요합니다. 로컬 스토리지가 없으면 AI 추론은 클라우드 연결을 기다려야 합니다. 또한 엣지 스토리지는 데이터 티어링과 수명 주기 관리도 수행하여 필요한 데이터는 현장에 유지하고, 오래되었거나 우선순위가 낮은 데이터는 비용이 더 저렴한 중앙 스토리지로 자동 이동합니다.
  • 보안: 데이터를 로컬에 유지하면 공유 인프라에 저장되지 않고 공용 또는 타사 네트워크를 통해 전송되지 않으므로 노출 위험을 줄일 수 있습니다. 규제를 받는 산업의 조직은 데이터가 시설 외부로 이동하지 않을 경우 액세스 정책을 더욱 일관되게 적용하기도 쉽습니다.
  • 데이터 주권: 많은 산업은 데이터가 저장되거나 이동할 수 있는 위치를 제한하는 데이터 주권 규제를 준수해야 합니다. 엣지 스토리지를 사용하면 데이터를 클라우드를 통해 전송하지 않고도 데이터의 저장 위치와 액세스 권한을 직접 제어할 수 있습니다.

엣지 스토리지 사용 사례

많은 산업에서는 모든 데이터를 중앙 시설로 전송하기에는 속도, 실용성 또는 비용 측면에서 비효율적인 환경에서 대량의 데이터를 생성합니다. 엣지 스토리지는 이러한 데이터를 가장 필요한 위치에 유지합니다.

제조

공장에서는 설비와 생산 라인에서 데이터가 지속적으로 생성됩니다. 이 데이터를 현장에 저장하면 장비 문제가 가동 중단으로 이어지기 전에 감지할 수 있습니다.
의료 서비스

병원과 의료 기관은 규모가 크고 지속적으로 생성되며 엄격한 규제를 받는 데이터를 처리합니다. 이 데이터를 시설 내부에 유지하면 임상 시스템이 의료 서비스에 필요한 속도로 데이터를 사용할 수 있을 뿐만 아니라 HIPAA 규정과 데이터 레지던시 요구 사항도 충족할 수 있습니다.
소매

네트워크에 장애가 발생하더라도 엣지 스토리지는 매장의 운영이 계속될 수 있도록 지원합니다. POS 시스템, 보안 카메라 및 재고 관리 툴은 모두 로컬 스토리지에서 계속 작동할 수 있으며, 데이터는 일정에 따라 중앙 시스템과 동기화됩니다. 수백 개의 매장을 운영하는 소매업체의 경우에는 모든 거래를 중앙 허브를 통해 전송할 필요도 없어집니다.
에너지 및 유틸리티

전력 회사, 파이프라인 운영업체 및 재생 에너지 생산업체는 연결성이 제한된 원격 지역에서 운영되는 경우가 많습니다. 이러한 현장에서는 중앙 데이터 센터에 의존하는 대신 운영 데이터를 로컬에서 저장하고 분석하며, 필요할 때만 경고를 중앙으로 전송합니다.
스마트 빌딩

HVAC 시스템, 출입 통제 시스템 및 점유 센서는 온도 조절, 출입 관리, 에너지 사용량 추적 등 건물 내부의 의사결정을 지원하는 데이터를 생성합니다. 데이터를 로컬에 유지하면 클라우드 연결을 기다리지 않고도 건물을 운영할 수 있습니다.

엣지 스토리지 모범 사례

엣지 스토리지는 중앙 집중식 데이터 센터에서는 발생하지 않는 관리상의 과제를 수반합니다. 하드웨어는 원격지나 상주 인력이 없는 장소에서 운영되는 경우가 많아 보안 정책을 일관되게 적용하기가 더욱 어렵습니다. 도움이 될 수 있는 몇 가지 모범 사례는 다음과 같습니다.

  • 데이터 수명 주기 정책을 미리 정의: 어떤 데이터를 엣지에 유지할지, 어떤 데이터를 중앙 스토리지로 이동할지, 그리고 각 데이터 유형을 얼마나 오래 보관할지를 사전에 결정합니다. 명확한 정책이 없으면 엣지 사이트의 스토리지 용량이 부족해지거나 필요 이상으로 데이터를 오래 보관하는 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 모니터링 및 업데이트를 중앙에서 관리: 원격 사이트에는 전담 IT 인력이 없는 경우가 많습니다. 소프트웨어 업데이트, 스토리지 성능 및 보안 정책을 중앙 플랫폼에서 관리하면 엣지 위치가 늘어나더라도 분산 환경을 효율적으로 운영할 수 있습니다.
  • 이중화 구성: 엣지 스토리지 하드웨어는 온도 제어나 물리적 보안이 충분하지 않은 장소에서 운영되는 경우가 많습니다. 중요한 사이트에는 단일 서버 대신 클러스터를 구축하면 하나의 장애가 발생하더라도 로컬 스토리지 전체가 중단되는 것을 방지할 수 있습니다.
  • 모든 위치에 일관된 보안 정책 적용: 모든 엣지 노드는 네트워크로 연결되는 잠재적인 진입점입니다. 액세스 제어와 보안 정책은 중앙 시스템뿐만 아니라 데이터가 저장되는 모든 위치를 보호할 수 있도록 모든 사이트에 적용되어야 합니다.
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

스토리지 및 백업 전략에 숨겨진 위험 발견

전문가가 주도하는 무료 사이버 복원력 평가를 통해 데이터 손실, 랜섬웨어, 복구 이벤트에 대한 인프라의 준비 상태를 평가할 수 있습니다. 실행 가능한 인사이트와 로드맵을 통해 비즈니스 연속성을 강화하세요.

리소스

2025 Gartner Magic Quadrant 기업 스토리지 플랫폼 부문

IBM은 2025 Gartner Magic Quadrant 기업 스토리지 플랫폼 부문에서 리더로 인정받았습니다. 이러한 평가는 조직이 디지털 전환을 가속할 수 있도록 지원하는 안전하고 지능적이며 고성능의 스토리지 솔루션을 제공하려는 IBM의 노력을 보여준다고 생각합니다.
Storage Insights를 통해 IBM Storage FlashSystem의 실제 작동 모습 보기

IBM® Storage Insights 직접 경험해보기 셀프 서비스 데모를 체험하거나 무료 평가판에 등록하여 예측 모니터링이 FlashSystem 성능을 최적화하고 비용 절감 의사 결정을 어떻게 지원하는지 확인해 보세요.
플래시 스토리지 기술로 성능 극대화

플래시 메모리 및 스토리지 유형에 대해 알아보고 기업이 플래시 기술을 사용하여 효율성을 높이고 지연 시간을 줄이며 데이터 스토리지 인프라의 미래를 보장하는 방법을 살펴보세요.
덴마크 기상 연구소(DMI)

IBM 통합 스토리지는 DMI가 전 세계에 무료 기후 데이터를 제공할 수 있도록 지원합니다. 테이프, 디스크, 플래시 스토리지를 통합하여 DMI는 에너지 비용을 절감하고 효율적으로 확장하며 AI와 머신 러닝을 위한 지속 가능한 기반을 구축하고 있습니다.
파일 및 오브젝트 스토리지 리더 공개 — 누가 선두에 있는지 확인하세요.

Gartner는 하이브리드 클라우드 배포를 위한 오늘날 가장 중요한 스토리지 플랫폼 전반의 성능과 확장성을 평가합니다.
IBM FlashSystem을 통한 사이버 복원력 향상

IBM FlashSystem이 데이터 보안 및 복원력을 강화하여 최적화된 성능 및 복구 전략으로 랜섬웨어 및 사이버 공격으로부터 데이터를 보호하는 방법을 알아보세요.
Mondi Group

Mondi Group은 IBM® Power Systems와 FlashSystem 스토리지에서 SAP S/4HANA로 마이그레이션했습니다. 100% 가동 시간, 월 9TB 데이터 증가 지원, 20% 더 빠른 애플리케이션 성능을 통해 Mondi는 지속가능성을 중심으로 한 패키징 혁신을 위한 탄탄한 기반을 구축하고 있습니다.
IBM 스토리지 솔루션으로 데이터 및 AI 워크로드 최적화

AI, 머신 러닝 및 분석 프로세스를 향상하고 데이터 보안과 확장성을 보장하도록 설계된 고성능 파일 및 오브젝트 스토리지로 데이터 과제를 극복하는 방법을 알아보세요.
관련 솔루션
IBM FlashSystem

IBM® FlashSystem은 속도, 확장성, 데이터 보호를 위해 설계된 기업용 플래시 스토리지 솔루션 포트폴리오입니다.

 IBM FlashSystem 살펴보기
엔터프라이즈 데이터 스토리지 솔루션

IBM Storage는 데이터 스토리지 하드웨어, 소프트웨어 정의 스토리지, 그리고 스토리지 관리 소프트웨어로 구성된 제품군입니다.

 데이터 스토리지 솔루션 살펴보기
하드웨어 및 소프트웨어 지원 서비스  

IBM은 웹 서버 및 데이터 센터 인프라를 위한 선제적 지원을 제공하여 다운타임을 줄이고 IT 가용성을 개선합니다.

 웹 서버 서비스 살펴보기
다음 단계 안내

하이브리드 클라우드 환경 관리부터 데이터 복원력 보장에 이르기까지, 폭넓은 기능을 갖춘 IBM 스토리지 솔루션은 위협에 대한 강력한 보호 기능을 유지하면서 데이터에서 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다.

  1. 데이터 스토리지 솔루션 살펴보기
  2. 제품 투어하기
각주

1 엣지 컴퓨팅 시장 규모, Straits Research, 2024년 10월

2 IDC의 전 세계 AI 및 생성형 AI 지출 심층 분석, IDC, 2024년 8월 16일