엣지 스토리지란 무엇인가요?

특히 5G를 비롯한 고속 연결 기술의 발전과 클라우드 컴퓨팅, AI 및 머신 러닝(ML) 기술의 발전이 결합되면서 스토리지 인프라 환경은 크게 변화했으며, 이에 따라 엣지 스토리지의 역할도 더욱 커졌습니다.

Straits Research의 연구에 따르면, 전 세계 엣지 컴퓨팅 시장 규모는 2024년 383억 2,000만 달러였으며, 2025년 554억 4,000만 달러에서 2033년 1조 656억 3,000만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 44.7%에 해당합니다.1

이러한 성장의 주요 원동력은 데이터 규모의 증가입니다. IDC에 따르면 생성형 AI(gen AI)를 비롯한 다양한 기술의 확산에 힘입어 전 세계에서 생성되는 데이터는 2028년까지 393.9ZB에 이를 것으로 예상됩니다.2 이처럼 생성되는 데이터의 상당 부분은 클라우드나 온프레미스 데이터 센터로 이동하는 대신, 엣지에서 생성되고 계속 그곳에 머무르게 될 것입니다.

데이터를 엣지에 유지하는 이유는 데이터 중력부터 데이터 주권에 이르기까지 다양합니다. 데이터 중력은 데이터를 이동하는 데 많은 비용이 들기 때문에 애플리케이션과 서비스가 데이터가 있는 위치로 모이는 경향을 의미하며, 데이터 주권은 데이터가 특정 지역의 경계 내에 머물러야 한다고 규정하는 규제를 의미합니다.

보안도 중요한 요인입니다. IBM 2025 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면, 여러 환경에 분산 저장된 데이터와 관련된 데이터 침해 사고는 평균 505만 달러의 비용이 발생했으며, 사고를 식별하고 억제하는 데 평균 276일이 걸렸습니다. 여러 환경에 데이터를 분산 저장하는 대신 엣지에 데이터를 로컬로 저장하면 조직이 모니터링하고 보호해야 하는 위치를 줄일 수 있습니다.

실시간 데이터 처리에 의존하는 금융과 같은 산업에서는 데이터를 멀리 떨어진 클라우드로 전송하면서 발생하는 지연을 감당하기 어렵습니다. 엣지 스토리지는 데이터가 수집되는 현장에서 데이터를 처리하고 저장함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

AI 스토리지에 대한 요구가 증가하면서 엣지 스토리지의 필요성도 더욱 커지고 있습니다. AI 추론이 중앙 집중식 데이터 센터에서 분산된 장치와 시설로 이동함에 따라, 빠른 로컬 스토리지에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 따라 클라우드 연결에 의존하지 않고 AI 워크로드를 처리하기 위해 NVMe SSD와 같은 고성능 스토리지 미디어의 활용이 확대되고 있습니다.