오늘날의 경쟁적인 비즈니스 환경에서는 높은 컴퓨팅 성능을 갖추는 것이 중요할 수 있습니다. 은행이 변동성이 큰 시장에 대처하기 위해 신속한 위험 분석을 수행해야 하거나, 반도체 산업이 칩 설계를 최적화해야 하거나, 생명 과학 회사가 차세대 혁신을 위해 신속하고 반복적인 유전자 처리 및 시퀀싱을 수행해야 하는 경우, 고성능 컴퓨팅(HPC)은 기존 컴퓨팅 방식보다 훨씬 짧은 시간에 크고 복잡한 문제를 해결하는 데 핵심적인 역할을 할 수 있습니다.
기업들이 가장 복잡한 문제를 해결하려는 상황에서, IBM® Cloud HPC는 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지, 보안의 핵심 구성 요소에 통합된 솔루션을 제공하며, 기업이 규제 및 효율성 요구 사항을 고객에게 충족할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 또한 이 솔루션에는 플랫폼에 내장된 보안 및 제어 기능이 포함되어 있으며, 산업 전반의 고객이 HPC를 완전 관리형 서비스로 사용하는 동시에 타사 및 제4자 위험을 해결할 수 있도록 설계되었습니다.
금융 서비스 업계에서는 최고 성능을 실현하기 위해 가능한 한 많은 컴퓨팅 파워를 보유하는 것이 중요합니다. 은행이 탄력성, 성능, 보안 및 규정 준수를 우선시하는 경우가 점점 더 많아짐에 따라 금융 서비스 산업에 영향을 미칠 수 있는 많은 외부 요인이 이에 대비해야 합니다. 여기에는 금융 회사가 매일 필요로 하는 컴퓨팅 용량을 크게 늘릴 수 있는 상황이 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 경쟁 압력, 규제 보고, 보안 요구 및 시장 변동으로 인해 금융 서비스 기관은 위험을 신속하게 재평가할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 높은 수준의 컴퓨팅 성능이 필요한 복잡한 계산을 수행할 수 있어야 합니다.
원하는 정확도를 달성하려면 모델에 더 많은 데이터를 지원하고 더 많은 반복과 계산을 수행할 수 있는 기능이 필요합니다. 대규모로 집약적인 컴퓨팅 성능을 제공할 수 있는 고성능 컴퓨팅(HPC)이 특히 도움이 될 수 있는 분야는 바로 이 부분입니다. HPC는 온프레미스에 있든 클라우드에 있든 이러한 계산 집약적인 계산에 필요한 성능 수준을 제공하도록 설계되었으며, 조직이 오늘날의 규제 표준의 요구 사항을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
그 어느 때보다도 현재 금융 기관들은 시장 변동에 대한 몬테카를로 시뮬레이션과 같은 역량을 위해 HPC를 적극 활용하고 있으며, 기업이 더 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕는 인공 지능(AI) 및 머신 러닝 솔루션을 구동하는 데에도 이를 활용하고 있습니다. 데이터와 생성형 AI의 시대에 HPC는 데이터를 빠르게 처리하고 인사이트를 생성하는 데 핵심적인 역할을 합니다. IBM Cloud HPC Managed Service를 통해 금융 서비스 기관은 맞춤형 배포, 지속적인 플랫폼 지원, 애플리케이션 성능 최적화 관리의 이점을 누릴 수 있습니다.
고객의 기대치가 높아짐에 따라 기업은 속도에 맞춰 설계해야 합니다. 반도체 분야도 예외는 아닙니다. 지난 몇 년 동안 우리는 운송 및 의료를 포함한 다양한 산업에서 반도체가 얼마나 필수적인지, 그리고 기업이 이러한 재료를 신속하게 개발할 수 있는 것이 왜 그렇게 중요한지 살펴보았습니다. 반도체 제조업체가 빠른 혁신을 모색하고 있는 상황에서 전자 설계 자동화(EDA) 툴은 핵심 자산이 될 수 있습니다.
동시에 설계와 복잡성이 발전함에 따라 훨씬 더 많은 컴퓨팅이 필요합니다. 피크 워크로드를 보다 효과적으로 관리하는 데 도움이 되는 하이브리드 클라우드 솔루션을 포함하여 이러한 용량을 위해 클라우드로 전환하는 조직이 점점 더 많아지고 있습니다. IBM Cloud HPC는 클라우드에서 향상된 스토리지 성능, 향상된 컴퓨팅 성능 및 더 높은 수준의 보안을 제공하도록 설계되었으며, EDA 고객이 컴퓨팅 소프트웨어 워크로드 성능을 위해 HPC를 개선하고 전반적인 효율성을 높일 수 있도록 지원할 수 있습니다.
높은 수준의 복원력과 성능으로 온프레미스와 클라우드 모두에서 컴퓨팅 집약적인 워크로드를 유연하게 관리할 수 있는 기능을 갖춘 EDA 리더는 IBM Cloud HPC를 활용하여 컴퓨팅 수요 피크를 해결하는 동시에 다운타임의 위험을 완화할 수 있습니다. 이는 전략적 R&D 작업을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다.
생명 과학 분야에서 사용할 수 있는 데이터의 양이 증가함에 따라 사람들의 일상 생활에 실질적인 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 가진 주요 발견을 할 수 있는 기회도 늘어나고 있습니다. 생명공학, 제약, 유전체학 등 생명과학 기업은 최대한 많은 사람들을 돕기 위해 최대한 빨리 혁신을 제공하는 것이 특히 중요합니다.
생명과학 전문가는 HPC를 사용하여 거의 실시간으로 데이터를 처리하고 새로운 발견을 발견할 수 있는 통찰력을 생성할 수 있습니다. HPC의 유연성과 확장성을 통해 생명 과학 기업은 다양한 워크로드를 더 잘 관리하고 데이터를 보다 정확하게 분석하여 결과를 혁신할 수 있습니다. 전 세계가 계속해서 새로운 건강 문제에 직면하고 있는 상황에서 생명과학 분야에서 HPC를 활용하면 신약 개발 가속화와 같은 새로운 혁신을 위한 혁신에 필요한 컴퓨팅 파워를 제공할 수 있습니다.
우리는 HPC가 자동차 산업의 핵심 요소가 되었으며 전산 유체 설계(CFD)를 비롯한 다양한 기능에 사용되는 것을 보았습니다. CFD 소프트웨어는 자동차 엔지니어가 유체 흐름과 관련된 문제를 분석하고 해결하는 데 활용할 수 있는 유용한 처리 툴입니다. 여기에는 공기의 항력과 마찰을 줄이기 위한 공기 역학 시뮬레이션과 배터리 시뮬레이션을 활성화하여 배터리의 성능과 안전성을 최적화하는 것이 포함됩니다. 이 모든 작업을 기존의 물리적 테스트보다 적은 시간과 리소스를 사용하면서 수행할 수 있습니다. CFD 시뮬레이션은 규모가 매우 클 수 있으므로 특히 적시에 결과가 필요한 경우 HPC에서 실행할 수 있는 집약적인 컴퓨팅 성능이 필요합니다.
동시에 자동차 산업은 내일의 도전에 대비하고 있습니다. 자율 주행 차량과 지능형 기능의 등장으로 대량의 데이터를 분석할 필요성과 기능이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. HPC의 강력한 기능을 통해 자동차 제조업체는 더 빠르게 통찰력을 얻을 수 있으며, 이를 통해 더 안전하고 안정적이며 효율적인 제품을 제공하기 위해 노력하면서 더 빠르게 혁신할 수 있습니다. HPC는 자동차 엔지니어가 연료 소비를 최적화하도록 지원하는 것부터 고급 시뮬레이션 및 데이터 분석을 통해 운전자 안전을 개선하는 것까지 엔드투엔드 설계 및 개발 프로세스를 가속화할 수 있습니다.
모든 종류의 산업이 경쟁력을 유지하기 위해 노력하고 있는 가운데 IBM Cloud HPC는 데이터 분석, 복잡한 계산 수행, 집중적인 시뮬레이션 실행 등을 신속하게 수행할 수 있도록 설계되었습니다. IBM은 워크로드 관리 및 스케줄링에 대한 IBM의 오랜 경험과 IBM® LSF 및 IBM® Symphony를 하이브리드 클라우드 환경의 IBM Cloud HPC와 결합하여 금융 서비스, 반도체, 생명 과학, 항공 우주 및 자동차를 포함한 다양한 산업 분야의 고객이 자동화를 활용하여 HPC 작업을 최적화하고 가치 실현 시간을 단축하고 성능을 향상하며 비용을 최소화할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.
또한 IBM® Storage Scale 스토리지 솔루션과 결합하면 IBM Cloud HPC는 사용자가 하이브리드 환경 전반에서 데이터를 쉽게 관리하고 비용 효율적으로 이동하여 HPC 워크로드를 실시간으로 실행할 수 있도록 설계된 글로벌 통합 단일 솔루션을 제공할 수 있습니다.
