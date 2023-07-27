금융 서비스 업계에서는 최고 성능을 실현하기 위해 가능한 한 많은 컴퓨팅 파워를 보유하는 것이 중요합니다. 은행이 탄력성, 성능, 보안 및 규정 준수를 우선시하는 경우가 점점 더 많아짐에 따라 금융 서비스 산업에 영향을 미칠 수 있는 많은 외부 요인이 이에 대비해야 합니다. 여기에는 금융 회사가 매일 필요로 하는 컴퓨팅 용량을 크게 늘릴 수 있는 상황이 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 경쟁 압력, 규제 보고, 보안 요구 및 시장 변동으로 인해 금융 서비스 기관은 위험을 신속하게 재평가할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 높은 수준의 컴퓨팅 성능이 필요한 복잡한 계산을 수행할 수 있어야 합니다.

원하는 정확도를 달성하려면 모델에 더 많은 데이터를 지원하고 더 많은 반복과 계산을 수행할 수 있는 기능이 필요합니다. 대규모로 집약적인 컴퓨팅 성능을 제공할 수 있는 고성능 컴퓨팅(HPC)이 특히 도움이 될 수 있는 분야는 바로 이 부분입니다. HPC는 온프레미스에 있든 클라우드에 있든 이러한 계산 집약적인 계산에 필요한 성능 수준을 제공하도록 설계되었으며, 조직이 오늘날의 규제 표준의 요구 사항을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

그 어느 때보다도 현재 금융 기관들은 시장 변동에 대한 몬테카를로 시뮬레이션과 같은 역량을 위해 HPC를 적극 활용하고 있으며, 기업이 더 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕는 인공 지능(AI) 및 머신 러닝 솔루션을 구동하는 데에도 이를 활용하고 있습니다. 데이터와 생성형 AI의 시대에 HPC는 데이터를 빠르게 처리하고 인사이트를 생성하는 데 핵심적인 역할을 합니다. IBM Cloud HPC Managed Service를 통해 금융 서비스 기관은 맞춤형 배포, 지속적인 플랫폼 지원, 애플리케이션 성능 최적화 관리의 이점을 누릴 수 있습니다.