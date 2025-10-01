조직이 2025년을 되돌아보고 2026년을 위한 계획을 세우기 시작하는 지금은 가장 큰 영향을 미친 트렌드를 고려하거나 이러한 트렌드가 미래에 어떤 의의가 있을지 생각해 볼 수 있는 좋은 시기입니다.
디지털 혁신, 즉 조직에서 디지털 기술을 전략적으로 적용하는 측면에서 애플리케이션 개발(앱 개발)보다 더 중요한 구성 요소는 상상하기 어렵습니다.
새로운 모바일 앱을 구축하고자 하는 스타트업부터 새로운 프레임워크와 자동화 툴로 레거시 워크플로를 대체해야 하는 Fortune 500대 기업에 이르기까지 다양한 조직에서 앱 개발은 디지털 혁신 이니셔티브의 성패를 좌우하는 핵심 요소입니다. 애플리케이션 개발에 성공하는 기업은 애플리케이션 워크플로를 효과적으로 간소화하고 사용자 경험을 개선하며 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
앱 개발 라이프사이클은 다음 단계로 구성됩니다.
앱 개발은 모바일 장치, 클라우드 컴퓨팅, 5G 네트워크 확산 등 새로운 세기의 가장 유망한 기술 발전과 함께 빠르게 가속화되었습니다.
오늘날 생성형 AI(gen AI)와 머신 러닝(ML)과 같은 새로운 기술은 개발팀이 앱을 빌드, 테스트, 배포하는 방식을 혁신하고 있습니다. 아래에서 앱 개발의 최대 트렌드 및 이러한 트렌드가 소프트웨어 개발을 어떻게 변화시키고 있는지 알아보세요.
애플리케이션 개발에 영향을 미치는 최신 개발 트렌드 중 하나는 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 기능을 개발 라이프사이클에 통합하려는 노력입니다.
작년에 개발자들은 AI 개인화, 자연어 처리(NLP), 생성형 AI 코딩과 같은 고급 기능을 추가하면서 AI 기반 툴과 ML 알고리즘에 대한 의존도가 높아졌습니다. 이러한 새로운 AI 툴은 코딩을 자동화하고 과거에 개발 프로세스를 지연시켰던 반복적인 작업을 줄여 줍니다.
AI 및 ML 툴은 실제 상황에서 앱 개발을 향상하고 있습니다. 예를 들어, 의료, 소매, 금융과 같은 산업에서는 AI 기반 챗봇이 사용자 참여를 개선하고, 프로세스를 간소화하고, 지루한 작업을 줄여 줍니다.
로우코드 및 노코드 플랫폼은 개발 경험이 거의 없거나 전혀 없는 사용자도 매력적인 애플리케이션을 구축할 수 있는 사용자 친화적인 Application Platform입니다.
드래그 앤 드롭 인터페이스 및 사전 구축된 구성 요소와 같은 기능을 사용하면 프로그래밍에 대한 배경 지식이 없는 사람도 로우코드 및 노코드 플랫폼을 사용하여 다양한 실제 문제를 해결하는 앱을 구축하고 배포할 수 있습니다.
Microsoft 및 Salesforce와 같은 대규모 글로벌 기업은 최근 로우코드 또는 노코드 분야에 상당한 투자를 했습니다. 이러한 투자를 통해 스타트업과 중소기업은 자체 소프트웨어 개발 팀을 고용하지 않고도 모바일 앱 및 웹 개발 프로젝트 제공 속도를 높일 수 있습니다.
최근 보고서에 따르면 지난해 전 세계 로우코드 개발 플랫폼 시장 규모는 287억 5천만 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 32%로 성장하여 2,640억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.1
클라우드 컴퓨팅의 부상은 DevOps 팀이 애플리케이션을 구축하는 방식과 애플리케이션 출시 후 관리 방식을 변화시켰습니다.
특히 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발(마이크로서비스로 알려진 재사용 가능한 개별 구성 요소로 애플리케이션 구축)을 통해 DevOps 팀은 확장가능하고 이식 가능하며 복원력이 뛰어난 앱을 더 쉽게 만들 수 있습니다.
클라우드 네이티브 앱 개발은 DevOps 방식을 모놀리식 아키텍처 및 수동 방식에서 확장성, 유연성 및 지속적인 혁신을 강조하는 모듈식 클라우드 최적화 프로세스로 전환했습니다.
DevOps 현대화의 또 다른 트렌드는 애플리케이션 개발 라이프사이클의 보안에 대한 비교적 새로운 접근 방식인 DevSecOps(개발, 보안 및 운영)의 확립입니다.
최근까지 앱은 빌드 후 별도의 팀에서 보호했습니다. DevSecOps는 최신 클라우드 네이티브 기술과 도구를 통해 앱 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 보안 기능을 자동화하고 통합하여 보다 원활한 프로세스와 더 나은 결과를 보장합니다.
사물인터넷(IoT) 애플리케이션은 인터넷에 연결된 장치 및 센서에서 수집한 실시간 데이터를 처리하도록 설계된 애플리케이션입니다.
IoT 애플리케이션 개발은 엣지 컴퓨팅을 사용하여 애플리케이션이 소스 근처에서 수집하고 처리하는 데이터로 수행할 수 있는 작업의 한계를 계속해서 넓히는 추세입니다.
최근 보고서에 따르면 2023년 전 세계 IoT 애플리케이션 시장의 규모는 5,957억 3,000만 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 24.3%로 성장하여 4조 623억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.2
IoT 앱 개발은 웨어러블 기술, 스마트 가전제품, 산업 또는 제조 목적으로 IoT 기술을 사용하는 산업용 IoT(IIoT)를 포함하여 광범위한 산업 분야에 걸쳐 있습니다.
IoT 공간에서 앱을 개발하는 조직은 보안, 기능 또는 확장성을 저하시키지 않으면서 강력한 IoT 기능을 통합하는 확장가능하고 안전한 솔루션에 중점을 둡니다.
프로그레시브 웹 애플리케이션(PWA)은 네이티브 앱(즉, 특정 운영 체제 또는 플랫폼용으로 구축된 앱)의 기능과 간단한 웹 주소의 용이성과 접근성을 결합합니다.
PWA는 일반적으로 푸시 알림과 오프라인 기능을 갖추고 있어 다양한 모바일 기기에서 중단 없는 성능을 제공합니다.
PWA는 iOS 사용자와 Android 사용자를 모두 겨냥하고자 하며 각 인스턴스에 대해 별도의 코드 베이스를 유지 관리하기를 원하지 않는 조직에게 인기가 있습니다.
기업은 PWA를 통해 비용 효율적인 단일 코드베이스를 사용하여 서로 다른 운영 체제 간의 격차를 해소하고 두 운영 체제의 사용자 모두에게 다가갈 수 있습니다.
한 해가 저물어가고 이러한 개발 추세가 미친 영향이 더욱 명확해짐에 따라 조직과 사용자에게 어떤 영향을 미쳤는지 살펴보겠습니다.
여러 산업은 앱 개발의 최신 트렌드에 대해 각기 다르게 반응하면서도 각기 이를 가치를 창출할 수 있는 새로운 방법으로 활용하고 있습니다. 다음은 앱 개발 트렌드가 비즈니스에 어떤 영향을 미치는지 산업별로 살펴본 것입니다.
올해의 몇 가지 트렌드는 센서 및 소프트웨어와 같은 디지털 기술을 산업 및 제조 시스템에 통합하는 산업용 IoT(IIoT)를 발전시키는 데 도움이 되었습니다. 예를 들어, 기업은 새로운 IoT 앱을 통해 센서와 소프트웨어를 이전보다 훨씬 더 많이 제조 공정에 통합하여 실시간 모니터링 및 예측 유지 관리 기능을 향상시킬 수 있습니다.
또한, IIoT 기능을 활용하는 증강 현실(AR) 헤드셋이 훈련 목적으로 유용하게 활용되고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 보고서에 따르면, AR을 활용하는 기업들은 평균 32%의 생산성 향상을 보고했습니다. 이러한 새로운 기능을 함께 활용하면 조직 전체에서 운영을 간소화하고, 효율성을 높이고 데이터 기반 의사 결정을 높일 수 있습니다.
올해 연방 정부와 지방 정부는 시민에게 제공하는 많은 서비스에 확장성과 기능을 추가하기 위해 모바일 및 웹 개발 프레임워크를 실험했습니다. 특히 정부는 사이버 보안 및 자동화의 새로운 능력을 사용하여 서비스를 간소화하고 새로운 기능을 추가했습니다.
애플리케이션 개발의 최신 트렌드는 정부 기관을 더 빠르고 안전하게 만들고 대응력을 향상시키는 데 도움이 되었습니다. 이러한 예는 시민들이 모바일 장치에서 직접 서비스 비용을 지불할 수 있는 보다 안전한 결제 시스템부터 비상 대응을 가속화하는 실시간 교통 및 재난 경보에 이르기까지 다양합니다.
의료 분야보다 앱 개발의 최신 트렌드를 더 효과적으로 구현한 산업은 없을 것입니다. 환자의 바이탈 사인을 추적하는 모바일 앱부터 진단 속도를 높이는 AI 기반 알고리즘, 외과의와 외상 전문의를 훈련시키는 AR 및 가상 현실(VR) 도구에 이르기까지, 의료 서비스는 앱 개발 혁신의 최전선에 있습니다.
그러나 의료 산업은 단순히 기능을 추가하고 역량을 향상시키기 위해 최신 기술을 사용하는 것이 아닙니다. DevSecOps의 새로운 기능을 활용하여 환자 정보를 기밀로 유지하고 데이터 보안 법률을 철저히 준수할 수 있습니다.
2025년에 애플리케이션 개발은 많은 도약을 이루었지만, 내년에 혁신이 둔화될 이유는 없습니다. 생성형 AI 및 IoT 기능을 전면에 내세운 2026년에는 이러한 기술이 다시 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
이를 염두에 두고 기업은 애플리케이션 라이프사이클의 모든 단계에서 모바일 디바이스 개발을 우선시하는 접근 방식인 모바일 우선 전략을 계속 성장시키고 비용 절감을 위해 노코드 및 로우코드 플랫폼을 활용할 것입니다.
기업과 스타트업이 올해 업계의 판도를 형성한 트렌드를 계속 확장함에 따라 애플리케이션 라이프사이클에서 자동화가 강화되고 워크플로가 간소화되며 더욱 매력적인 최종 사용자 경험에 중점을 둘 것으로 예상됩니다.
AI와 ML을 앱 개발에 통합하는 작업은 지금까지 성공적으로 진행되어 애플리케이션 라이프사이클의 여러 측면을 자동화하고 간소화하여 개발자가 혁신에 더 많은 시간과 에너지를 집중할 수 있게 되었습니다. AI와 ML이 프레임워크, 프로그래밍 언어 및 플랫폼에 더욱 깊이 통합됨에 따라 DevSecOps 이니셔티브를 지원하는 역할에 대한 관심이 높아지면서 개발 팀의 구성과 전문 지식이 바뀔 가능성이 높습니다.
마지막으로, 2025년 가장 영향력 있는 트렌드는 기술 발전보다 비즈니스 요구에 의해 주도되었음이 분명합니다. 이 상황이 곧 변화할 가능성은 거의 없습니다. 얼핏 매력적으로 보일 수 있는 새로운 기술 발전이 지속적인 영향을 미치기 위해서는 핵심 비즈니스 기능에 기반을 두어야 합니다.
