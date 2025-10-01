조직이 2025년을 되돌아보고 2026년을 위한 계획을 세우기 시작하는 지금은 가장 큰 영향을 미친 트렌드를 고려하거나 이러한 트렌드가 미래에 어떤 의의가 있을지 생각해 볼 수 있는 좋은 시기입니다.

디지털 혁신, 즉 조직에서 디지털 기술을 전략적으로 적용하는 측면에서 애플리케이션 개발(앱 개발)보다 더 중요한 구성 요소는 상상하기 어렵습니다.

새로운 모바일 앱을 구축하고자 하는 스타트업부터 새로운 프레임워크와 자동화 툴로 레거시 워크플로를 대체해야 하는 Fortune 500대 기업에 이르기까지 다양한 조직에서 앱 개발은 디지털 혁신 이니셔티브의 성패를 좌우하는 핵심 요소입니다. 애플리케이션 개발에 성공하는 기업은 애플리케이션 워크플로를 효과적으로 간소화하고 사용자 경험을 개선하며 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.