クラウドネイティブ・オブザーバビリティーとは

クラウドネイティブ・オブザーバビリティーは、クラウド・システムがもたらす課題に特化している点で、従来のオブザーバビリティーとは異なります。このようなシステムでは、コンテナ、仮想マシン、その他のリソースを瞬時にプロビジョニングや削除でき、大量の、時には一時的なデータを作成できます。

クラウドネイティブ・オブザーバビリティー・ソリューションは、組織がこの変更可能なシステムの主要なデータポイントを追跡するのに役立ち、さらにはDevOpsプロセスと、その小規模かつ頻繁で自動的されることの多い更新のサポートに役立ちます。

クラウドネイティブ・オブザーバビリティー・プラットフォームは、組織のハイブリッドクラウド環境全体からデータを収集します。これには、複数のプロバイダー（Microsoft AzureやAmazon Web Servicesなど）からのサービス、オンサイト・サーバー、およびそれらがサポートする多くのツールやリソース（マイクロサービスやKubernetesのようなコンテナ・オーケストレーション・ツールなど）が含まれます。ネットワーク・トラフィックやレイテンシーなどのメトリクスや、プラットフォーム全体のそれらのメトリクス間の相関関係についての実用的な洞察を提供し、多くの場合、必要な修復や収集データの視覚化を自動化します。

例えば、クラウドベース・オブザーバビリティー・プラットフォームでは、クラウド・サーバーでホストされている仮想マシンからレイテンシー・メトリクスや、その仮想マシンのKubernetesでオーケストレーションされたコンテナからAPI呼び出しを記述したログ、および新しいアプリケーションのデプロイメントなどのネットワーク・イベントに関する情報を、収集できます。そして、収集したデータをチャートまたはグラフとして表示し、根本原因分析を実行することで、管理者にダウンタイムの原因について具体的な洞察を提供できます。

最新のプラットフォームの多くは、人工知能（AI）や機械学習（ML）を使って、こうした自動化機能を支えています。451 Researchの2025年レポートによると、オブザーバビリティー・ソリューションを使用する組織の71％がAI機能を使用しており、2024年の26％から増加しています。1

OpenTelemetry、Jaeger、Prometheusなど、多くの人気のクラウドネイティブ・オブザーバビリティー・ツールはオープンソースです。開発者コミュニティが問題発生時にプラットフォームやアプリケーション固有の修正プログラムを作成できるようにすることで、オープンソース・ツールは、時に予測不可能なクラウドネイティブ環境において組織に柔軟性を与え、ツールをさまざまなシステムやアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）と接続する能力を高めています。