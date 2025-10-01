アプリケーション開発は2025年に多くの飛躍を遂げましたが、今後一年にイノベーションが減速すると考える理由はありません。生成AIとIoTの機能が最前線にあることから、2026年にもこれらのテクノロジーが再び市場をリードすると予想されます。

これを念頭に置いて、企業はモバイル・ファースト・ストラテジーを拡大し続けるでしょう。これは、アプリケーション・ライフサイクルのあらゆる段階でモバイル・デバイス向けの開発を優先し、ノーコード・プラットフォームやローコード・プラットフォームを活用してコスト削減を実現するアプローチです。

今年、大企業やスタートアップ企業が引き続き、業界を形作る傾向を拡大しているため、アプリケーションの自動化の強化、ワークフローの簡素化、そしてさらに素晴らしいエンドユーザー体験の実現が重視されるようになると期待しています。

AIとMLのアプリの統合はこれまでのところ成功しており、アプリケーション・ライフサイクルのさまざまな側面が自動化および簡素化され、開発者はイノベーションにより多くの時間とエネルギーを集中できるようになりました。AIとMLがフレームワークやプログラミング言語、プラットフォームに深く統合されるにつれて、開発チームの構成と専門知識も変化し、DevSecOpsの取り組みをサポートする役割に重点が置かれることになります。

最後に、2025年に最も影響力のある傾向を振り返ると、それらはテクノロジーの進歩よりもビジネス・ニーズによって推進されたことが明らかです。これがすぐに変わる可能性は低いでしょう。新しいテクノロジーの進歩は、目には目を見張るものがありますが、永続的な影響を持つためには、中核となるビジネス機能に根ざしたものにする必要があります。