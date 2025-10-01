DevOps

2025年と2026年の注目すべき5つのアプリケーション開発傾向

出版された 10/01/2025
オフィスでコンピューターを見ている人々

執筆者

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

組織が2025年を振り返り、2026年の計画を立て始める今こそ、最も影響の大きい傾向を検討する良い機会です。また、それらの傾向が将来どのような意味を持つのかを考える好機でもあります。

デジタル・トランスフォーメーション、つまり組織の全レベルにわたるデジタル技術の戦略的な適用という観点から見ると、アプリケーション開発（アプリ開発）ほど重要な構成要素を想像するのは困難です。

新しいモモバイル・アプリケーションの構築をを検討している小規模なスタートアップ企業から、新しいフレームワークと自動化ツールに従来のワークフローを置き換える必要のあるフォーチュン500企業まで、アプリ開発はデジタル・トランスフォーメーション・イニシアチブの成否を左右する重要な要素です。アプリケーション開発に成功した企業は、ワークフローを効果的に簡素化し、ユーザー体験を向上させ、競争上の優位性を獲得できます。

アプリケーション開発とは

アプリケーション開発とは、ビジネス、モバイルデバイス、または Web用のソフトウェアアプリケーションを構築、テスト、デプロイするプロセスであり、アプリケーション・ライフサイクルと呼ばれるプロセスです。インターネットの台頭とモバイルデバイス、リモートワーククラウド・コンピューティングの普及により、アプリ開発はほとんどの成功しているデジタルビジネスの中核的な機能になりました。

アプリ開発は、自動化によってアプリケーションの配信を高速化し、アプリケーションのライフサイクルに厳密に従うソフトウェア開発手法であるDevOpsと密接に関連しています。

アプリケーションライフサイクルの段階

以下の手順が、アプリ開発ライフサイクルを構成します。

  1. 計画と要件：事業単位とエンジニアが集まり、アプリケーションが何を行う必要があるかを話し合い、プロジェクトの範囲を決定します。
  2. 設計：DevOpsチーム・メンバーは要件を、ユーザー・インターフェース（UI）やユーザー体験（UX）などのアプリケーションの詳細な計画に変換します。
  3. 開発： エンジニアは、設計段階で定められた仕様に基づいてアプリのソフトウェア・コードを記述します。
  4. テスト：アプリは、ビジネスの成績とセキュリティーの標準を満たしているかどうか、またリリース前に適切にデバッグされているかどうかを確認するためにテストされます。
  5. 導入：アプリは、従業員や顧客が使用できる実稼働環境にリリースされます。
  6. 監視と保守：アプリは、パフォーマンスの問題や新しいデバイスやテクノロジーとの互換性を確保するために常に監視および更新されています。
アプリケーション開発

さあ、クラウドでエンタープライズ・アプリケーション開発を始めましょう

この動画では、Peter Haumer博士が、IBM Z Open Editor、IBM Wazi、Zoweなどのさまざまなコンポーネントとプラクティスを実演しながら、ハイブリッドクラウドでの最新エンタープライズ・アプリケーション開発について説明します。
クラウド・アプリケーション開発の詳細はこちら

アプリケーション開発における傾向

アプリ開発は、モバイル・デバイス、クラウド・コンピューティング、5Gネットワークの普及など、新世紀の最も有望な技術の進歩とともに急速に加速しています。

今日、生成AI（GenAI）や機械学習（ML）などの新しいテクノロジーは、開発チームがアプリを構築、テスト、デプロイする方法を変革しています。ここでは、アプリ開発における最大のトレンドの一部と、それらがソフトウェア開発をどのように変革しているかを見てみましょう。

1. 人工知能と機械学習の統合

アプリケーション開発に影響する最新の開発傾向の1つは、人工知能（AI）機械学習（ML）の機能を開発ライフサイクルに統合しようとする動きです。

昨年、開発者はAI搭載ツールやMLアルゴリズムへの依存度を高め、AIパーソナライゼーション自然言語処理生成AIコーディングなどの機能を追加してきました。これらの新しいAIツールはコーディングを自動化し、これまで開発プロセスを遅らせていた反復的なタスクを減らします。

AIやMLツールは、現実世界のさまざまな状況でアプリ開発を強化しています。たとえば、医療、小売、金融などの業界では、AI搭載のチャットボットによってユーザー・エンゲージメントが向上し、プロセスが簡素化され、単調な作業が軽減されます。

2. ローコードとノーコード・プラットフォームの台頭

ローコードおよびノーコード・プラットフォームは、開発経験がほとんどまたはまったくない人でも魅力的なアプリケーションを構築できる、使いやすいアプリケーション・プラットフォームです。

ドラッグ・アンド・ドロップ・インターフェースや事前構築済みコンポーネントなどの機能を使用することで、プログラミングの知識がない人でも、ローコードおよびノーコード・プラットフォームを使用して、現実世界のさまざまな問題を解決するアプリを構築およびデプロイできます。

MicrosoftやSalesforceなどの大手グローバル企業は、最近、ローコードまたはノーコードの分野に多額の投資を行っています。こうした投資により、スタートアップ企業や中小企業は、自社のソフトウェア開発チームを雇うことなく、モバイル・アプリケーションの配信やWeb開発プロジェクトの実施を迅速化できます。

最近のレポートによると、世界のローコード開発プラットフォームの市場規模は、昨年287億5,000万米ドルと評価されました。2032年には2,640億米ドルに成長すると予想されており、これは年平均成長率（CAGR）32%に相当します。.1

3. DevOpsプラクティスのモダナイゼーション

クラウド・コンピューティングの台頭により、DevOpsチームがアプリを構築し、リリースした後に管理する方法が変わりました。

具体的には、クラウドネイティブ・アプリケーション開発（マイクロサービスと呼ばれる個別の再利用可能なコンポーネントからアプリケーションを構築す）により、DevOps チームはスケーラブルで移植性が高く、回復力に優れたアプリを簡単に作成できるようになりました。

クラウドネイティブ・アプリ開発により、DevOps の実践はモノリシック・アーキテクチャーと手動の実践から、拡張性、柔軟性、イノベーションを重視したモジュール式のクラウドに最適化されたプロセスへと移行しました。

DevOpsのモダナイゼーションにおけるもう1つのトレンドは、アプリケーション開発ライフサイクルでの、セキュリティに対する比較的新しいアプローチであるDevSecOps（開発、セキュリティ、オペレーション）の確立です。

最近まで、アプリは構築後、別のチームによってセキュリティーが確保されていました。DevSecOpsは、最新のクラウドネイティブのテクノロジーとツールを使用して、アプリ開発ライフサイクル中にセキュリティーの主要な機能を自動化および統合し、よりスムーズなプロセスと優れた結果を実現します。

4. モノのインターネット（IoT）アプリの普及

IoT（モノのインターネット）アプリケーションは、インターネットに接続されたデバイスやセンサーによって収集されたリアルタイム・データを処理するように設計されたアプリケーションです。

IoTアプリケーション開発は、エッジコンピューティングを使用して、アプリケーションが収集し、ソースに近いデータを処理して実行できることの限界をさらに押し上げる傾向です。

最近のレポートによると、IoTアプリケーションの世界市場は2023年に595億7,300万米ドルと評価されました。2032年には4兆6,023億4,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は24.3%に達すると予想されています。2

IoTアプリの開発は、ウェアラブル技術、スマート家電、IoTテクノロジーを産業や製造目的で利用する産業用IoT（IIoT）など、幅広い業種・業務に及びます。

IoT分野でアプリを開発する組織は、セキュリティーや機能、拡張性を犠牲にすることなく強力なIoT機能を統合する、スケーラブルで安全なソリューションに重点を置いています。

5. プログレッシブWebアプリケーション（PWA）の人気の高まり

プログレッシブWebアプリケーション（PWA）は、ネイティブ・アプリ（つまり、特定のオペレーティング・システムまたはプラットフォーム用に構築されたアプリ）の機能と、シンプルなWebアドレスの使いやすさおよびアクセシビリティーを組み合わせたものです。

PWAは通常、プッシュ通知とオフライン機能を備えており、さまざまなモバイル・デバイスで中断のないパフォーマンスを実現します。

PWAは、iOSユーザーとAndroidユーザー間で選択をしたくないものの、インスタンスごとに個別のコード・ベースを維持する必要もない組織に人気があります。

PWAを使用すると、企業は機能や性能を低下させることなく、単一のコスト効率の高いコードベースを使用して、異なるオペレーティング・システム間のギャップを埋め、両方のユーザーにリーチできます。

これらの傾向がビジネス成果とユーザー体験に与える影響

今年も終わりに近づき、これらの開発傾向が及ぼした影響がより明確になるにつれ、組織とユーザーにどのような影響を与えたかを見てみましょう。

  • ユーザー体験と機能性がより密接に一致：見事な視覚化からリアルタイムデータの統合まで、ユーザー体験を強化する方法が非常に多いため、顧客はシームレスで直感的なユーザー体験と高度な機能を期待しています。AirBnBやRobinHoodのようなアプリは、単純な機能（住宅レンタルの予約、株式への投資など）と没入型のユーザー体験を組み合わせられることを証明しています。
  • 自動化により煩雑な作業を削減：DevOpsチームは、新しいフレームワークとAI搭載アシスタントを活用してコードを記述し、複雑なランタイム環境を構築することで、開発プロセスを劇的に簡素化しています。これらの新しいアプローチは、開発者が反復的なタスクに費やす時間を削減するために、生成AI機能やその他のツールに大きく依存しています。
  • 組織はサイバーセキュリティーをますます重視：IoTや生成AIなどの新しいテクノロジーが機能するには大規模なデータセットが必要であり、ローカルおよびグローバル・ネットワーク全体でのデータの高速かつ安全な転送が必要です。これらの機能は多くの高度な機能を追加する一方で、サイバー攻撃に対する潜在的な脆弱性の尺度である組織の攻撃対象領域も拡大します。DevSecOpsは、サイバーセキュリティーの側面を簡素化および自動化することで、企業がアプリケーションの高度な機能開発を継続しつつ、悪意ある攻撃者から安全に保てるよう支援します。
  • 現実世界のメリットが優先されつつある：医療や金融などの業界では、アプリ開発の新しい傾向を活用して、現実世界のメリットを備えたアプリケーションを開発するケースが増えています。たとえば、健全性をリアルタイムで監視できるウェアラブル・テクノロジー、医師が診断までの時間を短縮できるAI搭載の診断ツール、データセットを精査して有用な知見を抽出するAI搭載の財務分析などがあります。IoTとエッジコンピューティングが可能性の限界を押し広げ続ける中、具体的な現実世界のメリットに対する関心と投資は今後も次に進むでしょう。

これらのアプリケーション開発の傾向が業界にもたらすもの

業界はアプリ開発における最新の傾向に対してさまざまな反応を示していますが、各業界はアプリ開発を価値あるものにするための新しい方法に注目し、実験を進めています。ここでは、アプリ開発の傾向がビジネスにどのような影響を与えているかを業界ごとに見ていきます。

小売とEコマース

小売業者と電子商取引企業は、主にモバイル・アプリケーション、PWA、プッシュ通知を使用して、今年の新しいアプリ開発傾向のいくつかを最初に実験した業界の1つです。AI搭載ツールは、顧客の検索に基づいて関連製品を推奨するパーソナライゼーション・エンジンを構築するのに役立っています。

IoTデバイスは、インターネット経由でリアルタイム・データを送信し、店舗従業員に最新の在庫状況を提供し、さらには補充やサプライチェーン管理のその他の側面を自動化するために導入されています。

製造および産業用IoT

今年の傾向のいくつかは、センサーやソフトウェアなどのデジタル技術を産業用システムや製造システムに組み込む、IoTの推進につながりました。たとえば、新しいIoTアプリにより、企業はセンサーやソフトウェアを以前よりも深く製造プロセスに組み込むことができるようになり、リアルタイムの監視と予知保全機能が向上しました。

さらに、IIoT 機能を使用する拡張現実（AR）ヘッドセットは、トレーニングの目的で効果的に使用されています。IBM Institute for Business Value（IBV）の最近のレポートによると、ARを使用する企業は平均32%の生産性向上を報告しています。これらの新しい機能を組み合わせることで、操作の簡素化、効率性の向上、組織全体でのデータ駆動型の意思決定の強化が可能になります。

官公庁・自治体

今年、連邦および地方自治体は、国民に提供するサービスの多くに拡張性と機能性を追加するために、モバイルとWeb開発フレームワークを試みました。特に、地方時自体はサイバーセキュリティーと自動化の機能を使用してサービスを簡素化し、主要な機能を追加しました。

アプリケーションの最新の傾向により、行政機関のスピード、安全性、応答性が向上しました。例としては、市民がモバイル・デバイスからサービス料金を直接支払うことができるより安全な決済システムから、緊急対応を迅速化するリアルタイムの交通・災害アラートに至るまで多岐にわたります。

医療

おそらく、医療ほどアプリ開発の最新の傾向を効果的に導入している業界はありません。患者のバイタル・サインを追跡するモバイル・アプリケーションから、診断を迅速化するAI搭載のアルゴリズム、外科医や外傷専門医をトレーニングするARや仮想現実（VR）ツールに至るまで、医療はアプリ開発のイノベーションの最前線にあります。

しかし、ヘルスケア業界は、最新のテクノロジーを使用して機能の追加や強化を行っているだけではありません。DevSecOpsの新しい機能は、患者情報の機密性を維持し、データ・セキュリティー法の遵守を徹底するのに役立ちます。

2026年の展望

アプリケーション開発は2025年に多くの飛躍を遂げましたが、今後一年にイノベーションが減速すると考える理由はありません。生成AIとIoTの機能が最前線にあることから、2026年にもこれらのテクノロジーが再び市場をリードすると予想されます。

これを念頭に置いて、企業はモバイル・ファースト・ストラテジーを拡大し続けるでしょう。これは、アプリケーション・ライフサイクルのあらゆる段階でモバイル・デバイス向けの開発を優先し、ノーコード・プラットフォームやローコード・プラットフォームを活用してコスト削減を実現するアプローチです。

今年、大企業やスタートアップ企業が引き続き、業界を形作る傾向を拡大しているため、アプリケーションの自動化の強化、ワークフローの簡素化、そしてさらに素晴らしいエンドユーザー体験の実現が重視されるようになると期待しています。

AIとMLのアプリの統合はこれまでのところ成功しており、アプリケーション・ライフサイクルのさまざまな側面が自動化および簡素化され、開発者はイノベーションにより多くの時間とエネルギーを集中できるようになりました。AIとMLがフレームワークやプログラミング言語、プラットフォームに深く統合されるにつれて、開発チームの構成と専門知識も変化し、DevSecOpsの取り組みをサポートする役割に重点が置かれることになります。

最後に、2025年に最も影響力のある傾向を振り返ると、それらはテクノロジーの進歩よりもビジネス・ニーズによって推進されたことが明らかです。これがすぐに変わる可能性は低いでしょう。新しいテクノロジーの進歩は、目には目を見張るものがありますが、永続的な影響を持つためには、中核となるビジネス機能に根ざしたものにする必要があります。

