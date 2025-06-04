Cosa sono i container Linux?

I container Linux sono attualmente degli strumenti fondamentali per lo sviluppo software moderno, poiché consentono di creare facilmente pacchetti di applicazioni con tutte le loro dipendenze. Molte applicazioni moderne, come Docker, Kubernetes, Red Hat OpenShift, Microsoft Azure e altre, utilizzano i container Linux per migliorare l'efficienza, la portabilità e le caratteristiche di sicurezza.

Come tutte le altre applicazioni e gli strumenti software basati su Linux, i container Linux sono open source, il che significa che il loro codice sorgente è gratuito e disponibile per chiunque. I container Linux e le loro molte funzionalità fanno parte delle distribuzioni Linux che una comunità globale di sviluppatori gestisce e aggiorna.