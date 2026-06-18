Che cosa sono le metriche DORA?

In DevOps, DORA si riferisce al team di ricerca e valutazione DevOps che ha reso popolari le metriche di prestazioni per i team di sviluppo software.

DORA, ora parte di Google Cloud, è nata come un progetto di ricerca indipendente che studiava come i processi di consegna del software influenzino i risultati aziendali. Il team di DORA era interessato a rispondere a una domanda chiave: cosa rende i team software ad alte prestazioni diversi da quelli a basse prestazioni?

Hanno raccolto dati di sondaggi e telemetria da migliaia di team e hanno scoperto che un piccolo insieme di metriche relative alla consegna e alle operazioni era fortemente predittivo delle prestazioni complessive. Nello specifico, tali metriche sono la frequenza di distribuzione, il tempo di preavviso per le modifiche, il tasso di fallimento delle modifiche e il tempo di ripristino in caso di distribuzione non riuscita. I risultati hanno anche dimostrato che velocità di rilascio e stabilità del software possono andare di pari passo, così i team non devono dare priorità a uno rispetto all'altro.

Col tempo, i quattro indicatori sono diventati le metriche standard DORA, che hanno fornito benchmark standard di settore per le prestazioni di erogazione del software. Nel 2024, il team di ricerca di DORA ha aggiunto una quinta metrica al framework, il tasso di rielaborazione della distribuzione.