Cos'è il servizio clienti self-service?

Le opzioni self-service, una componente sempre più critica dell'esperienza del cliente, sono progettate per offrire praticità, ridurre i tempi di attesa e migliorare la soddisfazione dei clienti. Mentre le prime versioni del servizio clienti self-service si basavano su comunicazioni unidirezionali, come basi di conoscenza e FAQ, le tecnologie più sofisticate di oggi stanno rivoluzionando questo settore. Come parte dell'help desk di un'azienda, questi strumenti sono utili per gestire l'elevato volume di richieste dei clienti, ognuna delle quali richiede un'attenzione personalizzata.

Le soluzioni self-service più efficaci garantiscono esperienze coerenti su tutti i canali e offrono un supporto rapido e intuitivo. Gli assistenti virtuali e i sistemi automatici di risposta vocale (IOVP) basati sull'intelligenza artificiale (AI) forniscono assistenza in tempo reale su larga scala. Gli agenti virtuali, invece, implementano spesso strumenti di automazione per soddisfare le richieste di routine dei clienti, come la modifica della password o una semplice assistenza tecnica. Il servizio clienti self-service si basa su diversi canali di assistenza, tra cui e-mail, chatbot, siti web di supporto, app e telefono.

L'aumento delle opzioni di assistenza self-service è correlato sia a una maggiore soddisfazione dei consumatori sia a una riduzione dei costi per le aziende che le utilizzano, che si tratti di organizzazioni rivolte ai consumatori o di organizzazioni B2B. (Ad esempio, solo il 20% circa degli acquirenti B2B afferma di voler interagire di nuovo di persona con un rappresentante di vendita.1) Secondo McKinsey, due terzi dei millennial si aspettano un servizio in tempo reale e tre quarti di tutti i clienti si aspettano esperienze di servizio omnicanale coerenti.2