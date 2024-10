Esistono due tipi fondamentali di container, e ognuno serve un gruppo diverso di tecnologie di container:

Container di sistema

Conosciuti anche come "container del sistema operativo", i container di sistema consentono di eseguire molti processi diversi contemporaneamente. I container di sistema sono ideali per gestire le app tradizionali e per gestire le applicazioni monolitiche che sono progettate per eseguire una singola funzione, espressa attraverso un file eseguibile logico. Questi container sono anche attrezzati per ospitare l'architettura, le configurazioni e gli strumenti necessari per l'esecuzione delle VM. Come misura predefinita, i container di sistema proibiscono i filesystem a più livelli.

Tecnologie di container servite: BSD Jails, Linux VServer, LXC, OpenVZ, Solaris Zones

Container di applicazioni

I container di applicazioni non sono così multifunzionali come i container di sistema, che possono eseguire più processi contemporaneamente. I container di applicazioni si chiamo così perché sono destinati a servire un'applicazione eseguendo una e una sola azione eseguibile. I container di applicazioni esistono per impacchettare e gestire un singolo servizio e non supportano filesystem a più livelli.

Tecnologie di container servite: Docker, Rocket

IBM e i container

La containerizzazione richiede un po' di impegno e di equipaggiamento in più, ma dà i suoi frutti. Gli strumenti di orchestrazione dei container possono semplificare l'esperienza dei container per gli ambienti di produzione, indipendentemente dal punto in cui si trovano i prodotti nei rispettivi cicli di vita.

Con i servizi container IBM, basati su tecnologie open source come Kubernetes, puoi facilitare e accelerare il tuo percorso verso il cloud in modo rapido, sicuro e produttivo.